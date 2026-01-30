Super Mario Galaxy Movie – Mario gör kosmisk comeback

Efter succén med The Super Mario Bros. Movie från 2023 kommer nu uppföljaren The Super Mario Galaxy Movie till bio den 3 april 2026, där Mario, Luigi, Peach och Toad lämnar Mushroom Kingdom för en intergalaktisk resa.

Filmen är inspirerad av de klassiska Super Mario Galaxy-spelen och återser stora delar av originalcasten, där Chris Pratt gör rösten som Mario och Anya Taylor-Joy som Princess Peach. Här väntar nya karaktärer som Bowser Jr. och Rosalina, och Yoshi gör sin efterlängtade debut i filmserien i det senaste trailermaterialet.

Det blir ett visuellt storslaget äventyr med rymdtema, klassiska power-ups och nostalgiska inslag från spelvärlden, samtidigt som Illumination och Nintendo siktar på att bygga vidare på det massiva publikintresset från första filmen.

