De bästa samlingsspelen till Nintendo Switch – fem älskade klassiker
Features
Av TechRadar Sverige Publicerat
Spelsamlingarna du inte får missa.
Nintendo Switch är den perfekta plattformen för retrospel och samlingspaket. I vår guide lyfter vi fram fem ikoniska titlar – från Super Mario 3D All-Stars till Castlevania Anniversary Collection – som kombinerar nostalgi med moderna bekvämligheter som sparfunktioner och online-stöd.
Vi går också igenom bonusar, extrainnehåll och spel som är värda att hålla ögonen på framöver. Läs hela guiden för att upptäcka vilka samlingsspel som erbjuder mest innehåll, bäst spelglädje – och mest retrocharm för pengarna.
👉 Spelsamlingarna till Nintendo Switch du inte får missa
Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
LATEST ARTICLES