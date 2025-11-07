Alla Mario-spel på Nintendo Switch – den kompletta guiden

Nintendo Switch har blivit ett paradis för Mario-fans. Sedan lanseringen 2017 har konsolen samlat allt från klassiska 2D-äventyr till storslagna 3D-världar och RPG-satsningar. Vår uppdaterade guide för 2025 listar varje Mario-spel på plattformen – och hjälper dig hitta rätt titel för din spelstil.

Vi går igenom allt från Super Mario Odyssey och Wonder till Paper Mario, Mario Kart och de senaste partyspelen. Upptäck vilka spel som erbjuder mest spelglädje, vilka som håller bäst i dag – och vilka som är perfekta att starta din samling med.

