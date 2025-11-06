Professor Layton återvänder – ett nytt äventyr väntar på Switch 2

Professor Layton and the New World of Steam blir nästa stora kapitel i den älskade serien, och det första som lanseras för både Nintendo Switch och Switch 2. LEVEL-5 lovar en spännande historia i en ny stad fylld av ånga och mysterier – och ett starkt fokus på nostalgiska pussel i modern tappning.

Med hjälp av det japanska logikteamet QuizKnock får spelet en ny typ av hjärngympa och grafiken på Switch 2 ser ut att lyfta Layton-världen till helt nya nivåer. Läs mer om handlingen, den nya motståndaren och hur serien utvecklas samtidigt som den håller sig trogen sitt ursprung.

👉 Allt om Professor Layton and the New World of Steam