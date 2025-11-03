Jeg er en telefonekspert – og dette er telefonen jeg vi se etter på Black Friday

Black Friday-salget nærmer seg, og jeg tror noen OnePlus-modeller kan dukke opp med veldig gode priser.

Black Friday nærmer seg, og jeg har allerede bestemt meg for hvilken telefon jeg skal holde øye med når salget starter. OnePlus 13R er allerede et av de beste tilbudene på markedet takket være kraftig maskinvare, elegant design og rimelig veiledende pris på 8 990 kroner, men som allerede er tilgjengelig til langt lavere priser.

Den prisen er under konkurrenter som iPhone 17, Samsung Galaxy S25 og Google Pixel 10, som alle koster rundt 10 000 kroner og har lignende spesifikasjoner som OnePlus' mellomklassemodell.

Jeg er veldig nysgjerrig på om prisen kan falle ytterligere under Black Friday. Vi har sett OnePlus 13R på salg under tidligere kampanjer, så det er fullt mulig at norske forhandlere vil senke prisen i år også.

I tillegg nærmer modellen seg ett år på markedet – og med OnePlus 15 på vei, er en OnePlus 15R heller ikke langt unna, noe som sannsynligvis betyr at butikkene ønsker å tømme ut lagrene sine av den nåværende modellen.

Faktisk har prisene allerede begynt å falle litt. De laveste prisene på telefonen i skrivende stund er rundt 6 200 kroner, som er klart lavere enn lanseringsprisen. Så det er en perfekt mulighet til å få tak i denne utmerkede mellomklassetelefonen. Du kan sjekke ut dagens beste priser på OnePlus 13 og OnePlus 13R hos norske forhandlere nedenfor, ved hjelp av vårt prisverktøy:

Vår egen anmeldelse av OnePlus 13R beskriver den som en «trippeltriumf» – takket være batteritiden, ytelsen og den generelle følelsen.

Telefonen drives av Snapdragon 8 Gen 3, som var den kraftigste Android-brikken frem til slutten av 2024, og den er mer enn kraftig nok til hverdagsbruk, multitasking, AI-funksjoner og spilling.

Avhengig av konfigurasjonen får du 12 eller 16 GB RAM, og batteriet på 6000 mAh er større enn både iPhone 17 Pro Max og Samsung Galaxy S25 Ultra – så det er mer enn nok for en hel dag, selv med mye bruk.

Alt dette er innrammet av en 6,78-tommers skjerm med høy oppløsning og lysstyrke, samt et trippelkamerasystem med et 50 MP hovedkamera, et teleobjektiv med 2x zoom og et 8 MP ultravidvinkelkamera.

Kort sagt: OnePlus 13R tilbyr flaggskipytelse uten flaggskippris – og hvis salget blir så bra som jeg håper, blir dette et av de beste telefontilbudene under årets Black Friday-salg.