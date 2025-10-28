Jag är telefonexpert – och det här är telefonen jag kommer hålla utkik efter under Black Friday

Black Friday-rean närmar sig och jag tror att några OnePlus-modeller kan dyka upp med riktigt bra priser.

Black Friday närmar sig och jag har redan bestämt vilken telefon jag ska hålla ögonen på när reorna drar igång. OnePlus 13R är redan ett av marknadens bästa fynd tack vare sin kraftfulla hårdvara, eleganta design och rimliga startpris på 7 490 kronor.

Det priset ligger under konkurrenter som iPhone 17, Samsung Galaxy S25 och Google Pixel 10, som alla kostar runt 10 000 kronor och har liknande specifikationer som OnePlus' mellanklassmodell.

Jag är väldigt nyfiken på om priset kan sjunka ytterligare under Black Friday. Vi har sett OnePlus 13R på rea under tidigare kampanjer, så det är fullt möjligt att svenska återförsäljare som Amazon och flera sänker priset även i år.

Dessutom börjar modellen närma sig ett år på marknaden – och med OnePlus 15 på väg lär även en OnePlus 15R inte vara långt borta, vilket troligen innebär att butikerna vill rensa ut sina lager av den nuvarande modellen.

Faktum är att priserna redan börjat falla något. De lägsta priserna på telefonen i skrivande stund ligger runt 6 100 kronor, vilket är klart lägre än priset på 7 490 kronor hos OnePlus själva. Det är alltså ett perfekt tillfälle att slå till på den här utmärkta mellanklasstelefonen.

Du kan kolla in dagens bästa priser på OnePlus 13 och OnePlus 13R hos svenska återförsäljare här nedanför, med hjälp av vårt prisverktyg:

Vår egen recension av OnePlus 13R beskriver den som en “trippeltriumf” – tack vare batteritiden, prestandan och den övergripande helhetskänslan.

Telefonen drivs av Snapdragon 8 Gen 3, som var det mest kraftfulla Android-chipsetet fram till slutet av 2024, och den är mer än tillräckligt kraftfull för vardagsbruk, multitasking, AI-funktioner och spel.

Beroende på konfiguration får man 12 eller 16 GB RAM, och batteriet på 6 000 mAh är större än både iPhone 17 Pro Max och Samsung Galaxy S25 Ultra – så det räcker gott och väl för en hel dag, även vid tung användning.

Allt detta ramas in av en 6,78-tumsskärm med hög upplösning och ljusstyrka, samt ett trippelkamerasystem med huvudkamera på 50 MP, telefoto med 2x zoom och en ultravidvinkel på 8 MP.

Kort sagt: OnePlus 13R erbjuder flaggskeppsprestanda utan flaggskeppspris – och om reorna blir lika bra som jag hoppas, lär det här bli ett av de bästa telefonköpen under årets Black Friday.