Black Friday-tilbud på telefoner har begynt å dukke opp – her er modellene med de beste rabattene akkurat nå

Black Friday 2025 nærmer seg, og vi begynner allerede å se noen skikkelig fine rabatter på telefoner. Av de tidlige tilbudene som har dukket opp så langt, har vi den tidligere kameragiganten Xiaomi 14 Ultra og dens billigere søsken Xiaomi 14T. At disse modellene skulle få store rabatter under årets Black Friday var nesten forventet, siden den nye Xiaomi 15-serien er lansert.

For de av dere som leter etter noe skikkelig budsjettvennlig, kan tilbudet på Realme 14 være noe for dere. Med sin tidlige Black Friday-rabatt har den fått sin laveste pris noensinne og kan bestilles for så lite som 3290 kroner. Det blir ikke mye billigere enn det!

Ta en titt på tilbudene nedenfor, hvor du også finner lenker til forhandlerne.

Tidlige Black Friday-rabatter på telefoner

Laveste pris noensinne Xiaomi 14 Ultra | 11 990 kr → 9 990 kr

Få 17 % rabatt: Tilbudet på den fortsatt kraftige kameratelefonen Xiaomi 14 Ultra gir deg en fin rabatt på 17 % og den laveste prisen noensinne på telefonen. Den kommer i flere forskjellige farger. Den har blitt erstattet av den enda kraftigere Xiaomi 15 Ultra, men den har fortsatt et toppytende kamera som er på nivå med dagens standarder, sammen med et luksuriøst design. Så hvis du vil ha en god kameratelefon til en overkommelig pris, er dette en flott mulighet til å gripe den.



Bestill den her.