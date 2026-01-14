Call of Duty kan komme til Nintendo Switch 2 – ifølge en ny lekkasje

Call of Duty kommer kanskje til Nintendo Switch 2

Lekkasje hevder at referanser til Nintendo-plattformer har dukket opp i spillets kode

Det er fortsatt uklart hvilke deler av serien som i så fall vil bli utgitt

Ifølge skjermbildet fra lekkasjen dukker Nintendo opp sammen med kode for andre store plattformer som Xbox og PlayStation.

Ubisoft Connect er også på listen, noe som sannsynligvis skyldes at noen Activision-titler, inkludert Modern Warfare 2 og Modern Warfare 3, ble tilgjengelige via Ubisoft+ Premium-strømming sent i fjor.

Lekkasjen antyder at dette antyder at en kunngjøring er «nært forestående» og kan skje i forbindelse med den neste bølgen av Nintendo-nyheter.

Det er foreløpig uklart hvilke spill i serien som faktisk kan komme til Nintendo Switch 2, men de mest sannsynlige kandidatene er Black Ops 7 og gratisspillet Warzone.

En ventet portering

Ny informasjon om at Call of Duty kan komme til Nintendo Switch 2 burde egentlig ikke komme som noen overraskelse. Microsoft og Nintendo signerte en bindende tiårsavtale i 2023.

På den tiden lovet Microsofts visepresident og president Brad Smith at selskapet ville bringe Call of Duty-spill til Nintendos plattformer.

Spillene skulle, ifølge løftet, lanseres «samme dag som på Xbox, med full funksjonalitet og innholdsparitet», som en del av ambisjonen om å gi «langsiktig lik tilgang til Call of Duty på andre spillplattformer».

Kunngjøringen ble gjort i skyggen av et forestående søksmål fra den amerikanske konkurransemyndigheten FTC, som hevdet at Microsofts kjøp av Activision Blizzard – eieren av Call of Duty – ville bryte med amerikanske konkurranselover.

FTC henla senere saken, og det massive oppkjøpet på 75,4 milliarder dollar ble fullført 13. oktober 2023.

Selv om Microsoft tydeligvis gikk glipp av sjansen til å gi ut Black Ops 7 på Nintendo Switch 2 samme dag som Xbox, ville en offisiell kunngjøring om en portering fortsatt være et skritt mot å oppfylle det tidligere løftet.