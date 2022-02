Samlede anmeldelser af Pokémon Legends: Arceus - Et frisk pust

En lang række anmeldelser af Pokémon Legends: Arceus er nu ude, og det giver os en idé om, hvorvidt Game Freaks seneste tilføjelse til pocketmonster-serien lever op til hypen eller ej - baseret på det, vi har set indtil videre, lyder det bestemt til, at den gør.

Pokémon Legends: Arceus har i øjeblikket en respektabel Metacritic-score på 86, og et par kritikere har givet spillet topkarakter. Arceus er det næste store spil i Pokémon-serien, og det markerer en stor retningsændring for franchisen.

Der er ingen badges at indsamle, Gym Leaders at kæmpe imod eller andre tilfældige ting at støde på. I stedet udforsker du en åben verden og leder efter vilde væsner, som du kan tilføje i dit Pokédex.

Her kan du se en oversigt over, hvad gamingpressen mener om den seneste Pokémon-udgivelse.

Ryan Gilliam anbefaler spillet i Polygons anmeldelse. Han siger, at det endelig giver Pokémon-fans noget nyt, selvom det af og til snubler lidt på vejen mod innovation ... og bringer lige store dele genialitet og frustration i sine opdaterede systemer".

Chris Scullion fra VGC siger, at det nye spil er "seriens bedste spil i årevis", og at det næsten stort set forbedrer alle elementer i Pokémon-formlen og giver "en jævnere og mere tilfredsstillende oplevelse".

Chris Tapsell fra Eurogamer anbefaler også Pokémon Legends: Arceus og beskriver spillet som "nyt og opmuntrende ", selvom den på lidt klodset vis har hentet idéer fra Pokémon Go og The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

I Nintendo Lifes anmeldelse siger Jordan Middler, at Pokémon Legends: Arceus "føles som resultatet af, hvad Game Freak har lært gennem de sidste 25 år, med en forbedret formlen, og så har de endelig ført franchisen i en ny, utrolig, spændende retning”.

Sam Loveridge fra GamesRadar gav spillet 4,5 ud af stjerner og sagde: "det eneste, der holder Pokémon Legends: Arceus fra at være perfekt, er problemer med ydeevnen. Men når selve gameplayet er så fantastisk, skal der mere til at holde en derudover imponerende drejning ind i en ny Pokémon-generation tilbage”.

Alex Donaldson fra VG247 gav spillet 4 ud af 5 stjerner, og opsummerede: "Det var lidt en skam, at der var små problemer med den tekniske ydeevne og tempo, for Pokémon Legends: Arceus er det bedste Pokémon-eventyr i 20 år".

En forandring til det bedre

Pokémon Legends: Arceus har modtaget fantastiske anmeldelser siden lanceringen, og kritikere ser ud til at være enige om, at Game Freaks forsøg på at forny den grundlæggende Pokémon-formel, har været en succes. Det er ikke kun et spil med opdagelse og eventyr, men det tilbyder også fans af serien noget helt nyt.

Selvom spillet ikke er ligeså imponerende visuelt set som Breath of the Wild, hvor det henter meget af sin inspiration fra, og selvom det tilsyneladende lider af problemer med ydeevnen af og til, er det et modigt skridt fremad, og det baner en ny og spændende vej for serien.