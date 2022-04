Hurtig guide

Som enhver anden elektrisk enhed skal du sørge for, at din Nintendo Switch er slukket

Fjern Joy-Con og alt andet tilbehør

Brug en let fugtet rengøringsklud, og rengør forsigtigt dine Nintendo Switch- og Joy-Con-kontrollere

Tør efter med en tør klud, og sørg for at alle delene er helt tørre. Tilslut Joy-Con-kontrollerne, og så er du klar til at spille igen.

Du skal bruge:

En fugtig rengøringsklud

En tør rengøringsklud

En vatpind eller tandstik

En Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite eller Nintendo Switch OLED

Sådan rengør du din Nintendo Switch

Støv og snavs er nogle af de værste fjender for al moderne hardware. Det gælder også din Nintendo Switch. Hvis du ikke holder din enhed ren, kan det føre til overophedning, og så kan der opstå komponentfejl. Nogle spil kræver, at du bruger berøringsskærmen, men i modsætning til den galme Nintendo DS, hvor du skulle bruge en pen, bliver du nødt til at bruge fingrene direkte på skærmen. Det resulterer selvfølgelig i masser af fedtede fingeraftryk.

Heldigvis er Nintendos Hybrid Console nemmere at rengøre end rivalerne PS5 og Xbox Series X. Hvis du foretrækker håndholdte spil, kan du også bruge en skærmbeskytter og cover eller etui for at forhindre ridser og snavs. Hvis du vælger et etui med plads til dine spil, er den også nemmere at tage med dig på farten. Selvom Nintendo tidligere er kommet med officielle tips til rengøring af konsollerne, er de ikke særlig detaljerede. Derfor har vi lavet en guide, der trin for trin viser dig, hvordan du holder din Nintendo Switch i tip-top stand.

Trin for trin

Sluk din Switch helt. Den må være i dvaletilstand. Fjern herefter Joy-Con-kontrollere og alt andet tilbehør.

Den må være i dvaletilstand. Fjern herefter Joy-Con-kontrollere og alt andet tilbehør. Placer din Switch på et rent bord - ikke på gulvet.

Fugt en rengøringsklud med vand, og rengør forsigtigt Switch-skærmen . Hvis din skærm har brug for mere end vand for at blive helt ren, anbefaler Nintendo at du bruger et desinfektionsmiddel, der indeholder 70% alkohol.

med vand, og . Hvis din skærm har brug for mere end vand for at blive helt ren, anbefaler Nintendo at du bruger et desinfektionsmiddel, der indeholder 70% alkohol. Når du er færdig med skærmen, skal du rengøre Joy-Con-kontrollerne ved at skrubbe dem forsigtigt med en let fugtet klud .

ved at skrubbe dem forsigtigt . Tør både skærm og kontrollerne over med en tør klud , og sørg for at begge dele er helt tørre, før du tilslutter Joy-Con-kontrollerne og tænder for din Switch igen.

, og sørg for at begge dele er helt tørre, før du tilslutter Joy-Con-kontrollerne og tænder for din Switch igen. Det er en god idé at rengøre metalskinnerne til Joy-Con med en mikrofiberklud. Hvis det er svært at nå ind alle steder, kan du bruge en vatpind eller tandstik. Vi anbefaler, at du bruger samme metode, hvis der er støv eller snavs i USB-C-porten. Nintendo fraråder brugen af en støvsuger eller trykluft til rengøring af enheden.

Hvor ofte skal jeg rengøre min Switch?

Nintendo har ingen officielle retningslinjer for, hvor ofte du skal rengøre din Nintendo Switch. Det afhænger af, hvordan og hvor meget du bruger den. For de fleste brugere er det nok at tørre enheden over med en mikrofiberklud af og til for at fjerne eventuelle fingeraftryk og støv. Hvis du ofte spiller i dock-tilstand, skal du selvfølgelig også sørge for, at du støver din dockingstation af.

Generelt set er det en god idé at give hardwaren en grundig rengøring hver eller hver anden måned, men hvis du kan se, at den trænger, eller hvis du bemærker, at din Nintendo Switch bliver varm, er det på tide, at du finder klud og vatpind frem og går i krig.

Konklusion

Forebyggelse og vedligeholdelse er altid den bedste måde at sikre en længere levetid på elektronisk udstyr. Da Nintendo Switch er en hybridkonsol er vedligeholdelse og rengøring lidt anderledes end konkurrenterne. Der er både berøringsskærm, de aftagelige Joy-Con, dockingstation og andet tilbehør, så der er rigeligt, der skal vedligeholdes.

Hvis du spiller i håndholdt tilstand og tager den med på farten, anbefaler vi, at du opbevar den i en rejsetaske. Det er aldrig en god idé bare at smide den ned i en rygsæk eller taske. Invester i en af god kvalitet og eventuelt en, hvor du også kan opbevare dine spil i. Hvis du mest bruger den i dock-tilstand, så sørg for, at du placerer den et sikkert sted, hvor den ikke opsamler for meget støv.

