Nintendo Direct livestreamer kl. 16 i dag

Den næste Nintendo Direct er netop blevet annonceret, og du behøver ikke vente længe med at få masser af ny information og detaljer om kommende titler.

Nintendo Direct bliver en 40 minutter lang livestream, der finder sted onsdag den 21. juni kl. 16 - ja, det er i dag! Mens informationerne indtil videre har været ret sparsomme, kan vi forvente at se et fokus på Nintendo Switch-titler, der lanceres senere i år.

Ifølge Nintendo of Americas tweet kan fans forvente at se nye detaljer om Pikmin 4. Men forhåbentlig er det ikke den eneste hovedtitel, vi får at se under den korte livestream.

Tune in on June 21 at 7:00 a.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information focused mainly on Nintendo Switch titles launching this year, including new details on Pikmin 4.Watch it live here: https://t.co/utzePnKjGc pic.twitter.com/ro5jotd6rDJune 20, 2023 See more

Bortset fra Pikmin 4 krydser fans fingre for mere information om den nye Sonic Frontiers-opdatering, som efter sigende skulle komme den 23. juni. For dem, der ikke ved det, er det Sonics fødselsdag, så en ny opdatering ville være en glimrende måde at fejre det på.

Derudover kan fans nok forvente at se Everbody 1-2-Switch! og Metroid Prime 4 dukke op sammen med et par andre retrospil fra NES-, Super NES- og Nintendo 64-æraen, som forhåbentlig vil blive tilføjet til Nintendo Switch Online-tjenesten.

Heldigvis er Nintendo Direct ikke udelukkende Nintendo-spil. Vi kan også være heldige at se Capcoms Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Square Enix' Lara Croft Collection, Level-5's Professor Layton and the New World of Steam, Bandai Namco's Baten Kaitos I & II HD Remaster og en "HD-2D" genindspilning af Dragon Quest 3.

Der er også en mulighed for, at vi kan se nyheder om Harry Potter RPG Hogwarts Legacy, da det stadig skulle være på vej til Nintendo Switch. På trods af, at det ikke oprindeligt blev udgivet på Switch, viser den officielle Hogwarts Legacy-hjemmesides FAQ/Ofte stillede spørgsmål-sektion stadig Nintendo Switch blandt de platforme, der er tilgængelige at spille på.

Mens du venter på Nintendo Direct, kan du tjekke vores liste over de bedste Nintendo Switch-spil for at se, hvad der allerede er derude.

Du kan se Nintendo Direct-livestream to steder kl. 16 i dag (21. juni): Nintendo Direct-hjemmesiden eller Nintendo UK-kanalen på YouTube