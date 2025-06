Nintendo Switch 2 forventes at sælge 100 millioner enheder inden udgangen af 2029, ifølge brancheanalytikere

DFC Intelligence vurderer, at Nintendo Switch 2 kan sælge 16 millioner enheder inden årets udgang

Det ville gøre Switch 2 til den "hurtigst sælgende konsol nogensinde" og overhale Switch, PS4 og Wii.

De forudser også 100 millioner solgte enheder inden udgangen af 2029.

Nintendo Switch 2 forventes at sælge 16 millioner enheder ved udgangen af 2025 og 100 millioner enheder ved udgangen af 2029.

Dette ifølge brancheanalysefirmaet DFC Intelligence, som for nylig offentliggjorde sin nye prognoserapport - som nu ser ud til at være blevet fjernet - forud for lanceringen af Nintendo Switch 2 (via GameSpot).Oprindeligt anslog firmaet, at Switch 2 ville sælge 15 millioner enheder inden årets udgang, men har nu hævet prognosen til 16 millioner.

Der står dog, at konsollen kunne sælge op til 20 millioner, "hvis produktionen kunne imødekomme efterspørgslen", men at dette er "usandsynligt" på grund af Nintendos "konservative tilgang til lagerbeholdning".

Det ville gøre Switch 2 til den "hurtigst sælgende spilkonsol nogensinde" og slå Switch, PS4 og Wii, som alle var et år om at nå den samme milepæl. Nintendo forudsagde oprindeligt 10 millioner solgte enheder til den første Switch, men overgik den forventning med 15 millioner.

Tallet på 16 millioner enheder ved udgangen af 2025 er en dristig prognose, men DFC Intelligence mener også, at Switch 2 har potentiale til at sælge over 100 millioner enheder ved udgangen af 2029.

"Switch 2 omdefinerer sammen med væksten i mobile pc-spilleenheder landskabet for spilindustrien," skriver de. "DFC forudser, at Switch 2 vil have solgt over 100 millioner enheder ved udgangen af 2029, hvilket gør den til den førende konsol med en bred margin."

Nintendo Switch blev lanceret i 2017 og nåede 100 millioner solgte enheder i 2022. Hvis Switch 2 når denne milepæl inden udgangen af 2029, vil den overgå originalen med stor afstand.

Nintendo selv forudsiger 15 millioner solgte enheder for det nuværende regnskabsår. Da investorerne spurgte, hvorfor prognosen var så lav, svarede Nintendos CEO Shuntaro Furukawa, at de høje omkostninger til konsollen er en nøglefaktor, men at han mener, at bagudkompatibilitet og softwarepakker vil øge salget, inden det første regnskabsår er forbi.

Pris og tilgængelighed

Nintendo Switch 2 lanceres globalt den 5. juni 2025, og du kan købe den i Danmark til 4.199 kroner hos en række forhandlere. Lige nu er der dog et begrænset antal til rådighed, så de fleste steder kan du kun få lov at købe en enkelt konsol.