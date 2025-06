Nintendo Switch 2 har slået salgsrekorder med 3,5 millioner solgte enheder i de første fire dage

Salget af Nintendo Switch er kommet stærkt fra start

Mere end 3,5 millioner enheder blev solgt i de første fire dage

Det er nu den hurtigst sælgende Nintendo-konsol nogensinde

Salget af Nintendo Switch 2 har fået en fantastisk start, og konsollen har slået alle rekorder på mindre end en uge efter lanceringen den 5. juni.

Nintendo Switch 2 solgte mere end 3,5 millioner enheder på verdensplan på bare fire dage, hvilket gør den til den hurtigst sælgende Nintendo-konsol nogensinde. Som Nintendos største lancering overgår den i øjeblikket salget af tidligere succeser som Wii og Nintendo DS.

For at sætte det tal i perspektiv, så solgte den oprindelige Nintendo Switch, som på alle måder var en meget populær konsol, 2,74 millioner enheder i sin lanceringsmåned.

Som Mat Piscatella, administrerende direktør for videospil hos Circana (de laver markedsundersøgelser), påpeger, afhænger salget af en gaming-konsol i begyndelsen utroligt meget af, hvor mange enheder, der er til rådighed.

Vi ved allerede, at Nintendo har forberedt sig på lanceringen af Nintendo Switch 2 i et stykke tid og har betydeligt flere Nintendo Switch 2-enheder klar til lancering end sin forgænger. Det skal stoppe de forhadte resellers, der opkøber alt fra sneakers til spilkonsoller for så at sælge dem videre til en langt højere pris.

Den afgørende faktor for konsollens succes vil være, om den holder denne kurs. Da markedsanalysefirmaet DFC Intelligence forudsiger, at Nintendo Switch 2 kan sælge 100 millioner enheder inden udgangen af 2029, virker det sandsynligt.

Nintendo Switch 2 er tilgængelig nu. Den koster fra 4.199 kroner, hvis du køber konsollen alene, og så kan du også købe den som bundle med Nintendo Switch 2 og spillet Mario Kart World, hvor prisen begynder ved 4.599 kroner.

Vi har lavet en artikel, hvor du kan se, hvilke danske butikker, der har Nintendo Switch 2 i deres sortiment.