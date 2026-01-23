Sony uppdaterar en kultförklarad billig Bluetooth-skivspelare med två nya modeller – men det finns en hake

Sony har presenterat två nya Bluetooth-skivspelare: Sony PS-LX3BT och Sony PS-LX5BT

Den nya PS-LX3BT är tänkt som en direkt ersättare till den omtyckta Sony PS-LX310BT

… även om prissättningen kan få dig att tro något helt annat

Regelbundna läsare – och alla som är på jakt efter en av de bästa skivspelarna – vet att Sony har ett starkt facit i budgetsegmentet för vinyl. Enkelt uttryckt har Sony PS-LX310BT varit en av de bästa Bluetooth-skivspelarna i sin låga prisklass ända sedan lanseringen 2019.

Efter en lång väntan har Sony nu släppt en uppdaterad modell, samt ett mer påkostat alternativ för den som vill ta nästa steg – eller kanske ersätta en äldre klassiker.

Namnen att lägga på minnet är PS-LX3BT och PS-LX5BT, och båda är remdrivna skivspelare med helautomatisk uppspelning via en knapp. Det finns ”start”, ”stop” och ”up/down”-knappar på båda, vilket innebär att du i princip aldrig behöver röra den känsliga tonarmen.

Du får även Bluetooth med aptX och aptX Adaptive om du hellre vill lyssna via en Bluetooth-högtalare eller trådlösa hörlurar än via kabelanslutna högtalare. Sony listar också en förmonterad ”högkvalitativ moving-magnet-pickup”, trestegs gain-kontroll, aluminiumtallrik och transparent dammskydd. Båda modellerna stöder 33⅓ och 45 varv per minut för 7- och 12-tums skivor.

Sony PS-LX3BT och PS-LX5BT: viktiga specifikationer (…och överraskande priser)

Sonys mer premiummodell av de två, PS-LX5BT (högtalare ingår ej). (Image credit: Sony)

PS-LX3BT, modellen till höger i huvudbilden, marknadsförs som en direkt ersättare till PS-LX310BT. Den har fastmonterad ljudkabel och inbyggd phono-förstärkare, vilket gör att du kan koppla den direkt till en förstärkare eller aktiva högtalare om du föredrar en mer traditionell uppsättning.

Nåltrycket anges till 3,5 g ± 0,5 g och den solida, gjutna aluminiumtallriken bör göra den till ett stabilt och pålitligt val för den som är ny inom vinyl.

PS-LX5BT tar steget upp med flera mer påkostade förbättringar för ljudet, bland annat ett lägre nåltryck på 2,0 g ± 0,5 g, en tjockare och mer premiumkänsla i gummimattan samt en något omarbetad kretsdesign som enligt Sony är noggrant konstruerad för att minska oönskade vibrationer.

Den får också ett dedikerat, guldpläterat linjeutgångsuttag – något som saknades på PS-LX310BT – med kabel inkluderad i kartongen, samt en något mer exklusiv helsvart finish.

Det låter ju lovande, eller hur? Så varför är jag ändå lite tveksam?

PS-LX3BT finns tillgänglig från i dag, den 22 januari, med ett rekommenderat pris på 4 500 kronor. PS-LX5BT släpps för 5 500 kronor. Det placerar den bara strax under den utmärkta Pro-Ject Debut Carbon Evo, som går att få tag på för cirka 6 490 kronor.

Och just den skivspelaren är den vi brukar rekommendera som den bästa för de flesta – inte bara för nybörjare eller för den som vill ha en billig Bluetooth-lösning, utan helt enkelt som det bästa allround-valet.

För att sätta det i perspektiv säljs den äldre PS-LX310BT regelbundet för runt 2 999 kronor. Jag förstår de stegvisa förbättringar Sony pekar på, men jag är inte säker på att en kultförklarad budgetmodell kan ersättas framgångsrikt av en ”direkt ersättare” som kostar så mycket mer – och en uppgraderad modell som är ännu dyrare och därmed konkurrerar med etablerade klassledare.

Jag älskade originalet PS-LX310BT när jag var med och testade den för What Hi-Fi? 2019, strax efter lanseringen. Då var dess största styrka hur unik den var i sin prisklass.

Hur unika och prisvärda är de här nya modellerna 2026 – och kommer nya vinylentusiaster att betala prispåslaget, istället för att slåss om de sista exemplaren av den äldre modellen? Det återstår att se. Det jag däremot vet är att jag fortfarande ser väldigt mycket fram emot att testa dem. Håll utkik.