«House of the Dragon»s utrolige suksess vitner om at «Game of Thrones» lever i beste velgående

«Game of Thrones» er død, lenge leve «Game of Thrones».



Det later til at ryktene om «Game of Thrones'» død var noe overilte. Hva mener vi med det, sier du? Fordi «House of the Dragon», den første spin-off-serien, basert på HBOs adaptasjon av George R. R. Martins berømte fantasy-romaner, nå har blitt den mest sette seriepremieren i HBOs historie.



I et presseskriv avslører Warner Bros. Discovery (WBD) – eierne av HBO og strømmetjenesten HBO Max – at den første episoden av «House of the Dragon» hadde nesten 10 millioner seere på premierekvelden, og det var bare i USA. Selv om de spesifikke tallene uteblir melder Warner Bros. Discovery at «House of the Dragon» også var HBO Max' største serielansering noensinne også i Europa, Latin-Amerika, Midt-Østen og Afrika (EMEA.)

I tillegg var det ingen tvil om at interessen for «Game of Thrones» ble større blant HBO Max-abonnenter i ukene før «House of the Dragon» hadde premiere. WBD bekreftet at serien på åtte sesonger har økt i popularitet helt siden juni, og at den totale mengden tittere var 90 % høyere i dagene før lanseringen av «House of the Dragon», sammenlignet med de syv foregående ukene.

Det er tydelig at publikum ikke helt har klart å rive seg løs fra «Game of Thrones»-universet, på tross av den harde medfarten sluttsesongene fikk i 2019. Det må sies å være gode nyheter for Warner Bros. Discovery, særlig siden store deler av pressen (opens in new tab) (inkludert TechRadar) hadde mistanker om at åttende sesong av «Game of Thrones», som ble slaktet av nær sagt samtlige i kritikerstanden, ville føre til en begrenset interesse for «House of the Dragon», og «Game of Thrones» generelt.

«House of the Dragon» er soleklart den viktigste TV-serien for HBO Max akkurat nå. (Image credit: HBO)

Den enorme suksessen «House of the Dragon» har hatt i dagene etter lansering er, om ikke annet, et hvileskjær for Warner Bros. Discovery – en merkevare som nylig ble til etter fusjoneringen av de to respektive selskapene – som har vært i hardt vær i det siste. Konglomeratet har fått (rettmessig) kritikk for kanselleringen av DCEU-filmen «Batgirl», i tillegg til fjerningen av en del publikumsfavoritter fra HBO Max (opens in new tab). At Discovery+ og HBO Max snart skal samles til én og samme strømmetjeneste har ikke høstet de helt store lovordene heller.



Situasjonen ligner en del på den vi fikk servert da sesong fire av «Stranger Things» ble lansert, og Netflix fikk en pust i bakken etter flere måneders problemer med budsjettkriser og fall i abonnenter. «House of the Dragon» ser ut til å spilt samme rolle for WBD. Nå er snakkisen de mest brutale scenene i «House of the Dragon», ikke problemene selskapet har i det administrative – HBO Max-serien toppet listen over trending-temaer på Twitter, 14 timer i strekk etter premieren.

Det må antas at Martins nære involvement i produksjonen av «House of the Dragon» også har bidratt til den plutselige suksessen. Den sagnomsuste forfatteren avslørte nylig (takk til Wall Street Journal (opens in new tab)) at han har hatt en sterkere rolle i spin-off-serien (opens in new tab) enn han hadde i de senere «Game of Thrones»-sesongene. Vi plasserte tre av de siste fire GoT-sesongene på bunnen i vår rangering, noe som vanskelig kan sies å være tilfeldig. Skaperen av Westeros, Essos og Jerntronen hadde mer enn én finger med i spillet i strukturen, plottet, temaene og karakterene i de tidligere sesongene, og det synes. «House of the Dragon» har utvilsomt dratt nytte av at Martin har fungert som iherdig konsulent under produksjonen, selv om vi kun sitter med en håndfull episoder i fanget foreløpig.



Det er for tidlig å avgi noen overordnet dom over «House of the Dragon», men alt tyder på at dette kommer til å bli en suksess av samme orden som «Game of Thrones» var for nærmere et tiår siden. Warner Bros. Discovery bør ta lærdom av den lovende starten – ikke bare som et hvileskjær som tar fokuset vekk fra de administrative problemene. Selskapet har ytterligere «Game of Thrones»-baserte spin-off-serier på vei – en Jon Snow-fokusert affære og «The Sea Snake», blant annet – og suksessen «House of the Dragon» nå nyter beviser at det fortsatt eksisterer et publikum som elsker intrigene i Westeros og Essos.

I lys av problemene strømmetjenesten står i er det tydelig at WBD sårt trenger en suksess, og «House of the Dragon» har faktisk levert to: én for selskapet som helhet, og en for «Game of Thrones»-merkevaren. Det er med andre ord ikke knaggen på døra riktig ennå for WBD, og det kan de takke House Targaryen, storslåtte drager og middelalderske politiske intriger for.



