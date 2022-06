En liste over beste komedier på HBO høres kanskje ikke så relevant ut, da det er dramaserier HBO Max (opens in new tab) er mest kjent for. Komedier blir sjelden regnet som gode filmer, men jeg har funnet flere morsomme filmer som er oppriktig bra, blant alt det seriøse.

Kanskje du også kan finne en ny favorittfilm?

De beste komediene på HBO Max

Beste komedier på HBO

The Big Lebowski (1998) - I bowl. Drive around. The occasional acid flashback

- I bowl. Drive around. The occasional acid flashback Dum og dummere (1994) - Wanna hear the most annoying sound in the world?

- Wanna hear the most annoying sound in the world? The Hangover (2009) - You are literally too stupid to insult

- You are literally too stupid to insult De urørlige (2011) - Pas de bras, pas de chocolat

- Pas de bras, pas de chocolat Fucking Åmål (1998) - Men jag vill knarka!

- Men jag vill knarka! Me and You and Everyone we know (2005) - ))<>((

- ))<>(( Frank (2014) - Lay an egg for me, little ginger bird

- Lay an egg for me, little ginger bird American Splendor (2003) - You turned yourself into a comic hero?

- You turned yourself into a comic hero? I Kina spiser de hunder (1999) - Vi er jo bare kokke

De legendariske komediene

The Big Lebowski (1998)

Av Joel Coen, Ethan Coen. Med Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore

----------

IMDB-rating: 8.1

Rotten tomatoes-rating: 93%

----------

The Dude (Bridges) blir frastjålet et teppe og det synes han er urettferdig. Det viser seg å være starten på en del forviklinger og møter med merkelige mennesker. The Dude vil helst stresse ned og drikke White Russian, men verden lar han ikke slippe så lett unna.

Dette er en legendarisk kultfilm som er elsket av de fleste. Filmen er full av fantastisk dialog, artige karakterer og merkelige hendelser. Det blir nesten en kamp mellom å velge favorittkarakter eller favorittsitat, og det er mye å ta av. Det er en slags stoner-komedie i utgangspunktet, men det er en film fylt til randen av severdig innhold og fortjener nesten en egen sjangerbeskrivelse. Det er veldig morsomt og det er veldig tullete, men det er mest av alt veldig bra. John Turturro og Steve Buscemi gjør fabelaktige biroller, men best av alle er Jeff Bridges. Han er the Dude.

Se The Big Lebowski på HBO her (opens in new tab)

Dum og dummere (1994)

Dum og dummere (1994): Det gjelder å gli ubemerket inn i mengden (Image credit: New Line Cinema)

Av Peter Farrelly, Bobby Farrelly. Med Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly

----------

IMDB-rating: 7.3

Rotten Tomatoes-rating: 84%

----------

Lloyd (Carrey) og Harry (Daniels) skal levere en koffert. Utfordringen er at de ikke er spesielt smarte og da skjer det mange artige ting underveis.

Jim Carrey var den største filmkomikeren på 90-tallet og sammen med den klassisk utdannede skuespilleren Jeff Daniels endte de opp med å danne en legendarisk duo. Dette er en barnslig og tøysete film, full av underbuksehumor, slapstick og enkle poenger. Men det gjøres med sjarme og godhet i bunnen og da fungerer det. Filmen er full av scener som burde få deg til å le høyt, gitt at man har samme humor som jeg hadde da jeg var 15 år gammel. Jeg blir ikke fornærmet om du synes dette er en infantil idiotfilm, det er jo nettopp det som gjør den så morsom.

Se Dum og dummere her (opens in new tab)

Et av filmens mange høydepunkter er denne scenen:

The Hangover (2009)

The Hangover (2009): Hvordan oppføre seg i en heis (Image credit: Netflix)

Av Todd Phillips. Med Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Justin Bartha

----------

IMDB-rating: 7.7

Rotten Tomatoes-rating: 84%

----------

Brudgommen (Bartha) er forsvunnet etter et fuktig utdrikningslag. Letingen går ikke helt som planlagt og fylla har faktisk skylda.

Nok en barnslig film med umodne menn som har rotet det til for seg selv. Ikke for deg? Det kommer bedre filmer lenger ned på listen. Men for oss som ikke er så kulturelt bevandret er dette midt i blinken. Det er non stop morsomme situasjoner og herlige dialoger, spesielt Zach Galifianakis er perfekt i rollen som den sosialt utfordrede Alan. Dette er ikke en film for ettertanke eller diskusjoner rundt middagsbordet, dette er ren underholdning for penga.

Se The Hangover her (opens in new tab)

Se traileren her:

De fine komediene

De urørlige (2011) - Intouchables

Av Olivier Nakache, Éric Toledano. Med François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

----------

IMDB-rating: 8.5

Rotten Tomatoes: 93%

----------

Philippe (Cluzet) er lam og trenger en assistent. Driss (Sy) hjelper til med de daglige gjøremål, men klarer også vise Philippe gleden over å leve.

En feelgood-film fra Frankrike er alt som skal til for å snu en dårlig dag til noe bedre. Dette er en klok, respektfull og god film som både får frem tårene, smilet og latteren. Det er kanskje mer drama enn komedie, men det betyr ingenting. Fantastiske skuespillere gjør dette til en fabelaktig opplevelse som ga meg følelsen av at verden var et godt sted å være. At filmen er basert på en sann historie gjør den bare enda bedre. Denne må du se.

Se De urørlige her (opens in new tab)

Fucking Åmål (1998)

Av Lukas Moodysson. Med Alexandra Dahlström, Rebecka Liljeberg, Erica Carlson

----------

IMDB-rating: 7.5

Rotten Tomatoes-rating: 86%

----------

Agnes (Liljeberg) er ensom og ulykkelig forelsket i den sprudlende Elin (Dahlström). Og Åmål er ikke verdens mest spennende sted å bo...

Lukas Moodysson var på toppen av filmverden på slutten av 90-tallet og dette er hans mesterverk. En av de beste og viktigste svenske filmene som er laget, egentlig burde dette være obligatorisk undervisning på enhver ungdomsskole. Filmen handler om tilhørighet, seksualitet, vennskap, kjærlighet, familie og ønsket om å leve et godt liv utenfor bygdegrensene. Alle store tanker og følelser en ungdom kan ha, med andre ord. Moodysson hadde nok smugtittet på Dogmereglene før han lagde Fucking Åmål, det er kornete bilder og håndholdt kamera, men dette gir filmen et realistisk preg og føles enda mer ekte. Skuespillerne er fantastiske og spesielt Alexandra Dahlström briljerer med både humor og sårbarhet. En ekstra takk går til Ralph Carlsson, som spiller pappaen til Agnes og leverer noen aldeles nydelige scener.

Fucking Åmål er sår og vakker, vond og skjør. Men den er tidvis morsom nok til at jeg lar den slippe til på en liste over komedier. Mest av alt er den veldig bra og det er det viktigste.

Se Fucking Åmål her (opens in new tab)

Me and You and Everyone we know (2005)

Av Miranda July. Med John Hawkes, Miranda July, Miles Thompson

----------

IMDB-rating: 7.2

Rotten Tomatoes-rating: 84%

----------

Richard (Hawkes) er en alenepappa på utkikk etter kjærlighet. Christine (July) er kunster. Kan de finne hverandre?

Dette er en søt og merkelig indefilm om ensomhet og kjærlighet. Det er ikke en typisk komedie med knall og fall, det er mer de rare øyeblikkene og de forskjellige karakterene som driver filmen inn på min komedieliste. Alle er sjarmerende, alle er kloke og alle er rare. Barneskuespillerne er perfekte og det er sårt og fint på en gang. Dette er en god film man gjerne kan se sammen med noen man setter pris på.

Se Me and you and everyone we know her (opens in new tab)

De rare komediene

Frank (2014)

Av Lenny Abrahamson. Med Michael Fassbender, Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal

----------

IMDB-rating: 6.9

Rotten Tomatoes: 72%

----------

Jon (Gleeson) vil så gjerne bli berømt musiker og får endelig sjansen når han blir med i bandet The Soronprfbs. Bandets frontfigur Frank (Fassbender) har et stort papphode og det er en del psykiatriske utfordringer generelt.

Dette er en slags musikalsk roadmovie som burde tilfredsstille både hipstere og mer normale filmelskere. Det er absurd, sårt og veldig morsomt når elektronisk avant garde møter kommersielle krefter. Skal vi bli berømte eller skal vi ha kred, eller skal vi bare lage musikken vi vil lage? Michael Fassbender får mye ut av en rollefigur man ikke ser ansiktet til, men det er musikken og stemningen som gjør denne filmen så spennende. Det er veldig rart hele tiden og IMDB-ratingen tyder på at dette ikke er en film for alle. Men hos meg traff den på det meste, kanskje det skyldes at jeg selv drømte om å bli berømt musiker en gang (og mislyktes)?

Se Frank her (opens in new tab)

American Splendor (2003)

Av Shari Springer Berman, Robert Pulcini. Med Paul Giamatti, Shari Springer Berman, Harvey Pekar

----------

IMDB-rating: 7.4

Rotten Tomatoes-rating: 86%

----------

Harvey Pekar (Giamatti) lever et kjedelig, gjennomsnittlig liv som han bruker som grunnlag for tegneserien American Splendor. Det går opp og ned, men mest av alt skjer det nesten ingenting.

Harvey Pekar er en slags arbeiderklassens helt med sin tegneserie American Splendor, der han dokumenterer hverdagslivets opp- og nedturer. Det er noen ganger trist, noen ganger morsomt, men stort sett er det bare livet. Og Paul Giamatti fanger den trivielle meningsløsheten helt perfekt. Han kan utstråle oppgitthet som få andre og det er mye av dette i filmen. Det høres kanskje ikke spesielt morsomt ut, men det er det. Ikke så morsomt at du ler høyt, men du humrer litt forsiktig og føler deg ganske takknemlig over at du ikke sitter fast i jobben som arkivar på biblioteket i Cleveland. Dette er livet og det er ikke alltid like morsomt, men severdig er det absolutt.

Se American Splendor her (opens in new tab)

I Kina spiser de hunder (1999)

Av Lasse Spang Olsen. Med Kim Bodnia, Dejan Cukic, Nikolaj Lie Kaas

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.3

Rotten Tomatoes-rating: 89%

- - - - - - - - -

Et mislykket bankran fører til ganske mange forviklinger for Arvid (Cukic).

Dette er den store danske kultfilmen som både begeistrer og fornærmer i alle retninger. Språket er forholdsvis friskt og det utøves vold uten tegn til anger. Det er altså ikke en film for alle, men om du klarer å skru av empatien i 90 minutter vil du få en ganske enestående filmopplevelse. Kim Bodnia er stjernen, men her er det mange morsomme karakterer og situasjoner. Du er herved advart mot språk- og voldsbruk, men denne skal du se!

Se I Kina spiser de hunder her (opens in new tab)