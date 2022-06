Å sette opp en liste over beste norske filmer er litt som å forsøke seg på en krangel i et kommentarfelt på nettet. Her er det mange meninger om hva som er bra. Og hva er best av gamle norske filmer eller nye norske filmer? For meg har norsk film alltid vært litt vanskelig, det spilles teater og spesielt dialogene har vært stive og kunstige. Derfor er denne listen preget av hva jeg mener er den "nye" bølgen av norsk film, de som føles mer realistiske. Mens "Verdens verste menneske" går sin seiersgang, vil jeg rette fokus på litt eldre filmer som jeg mener er blant de sterkeste vi har her i landet. Så her er min liste over beste norske filmer:

Mine norske favorittfilmer

Beste norske filmer

Reprise (2006) - For god til å være norsk Utøya 22.juli (2018) - En glimrende film man aldri burde se Mannen som elsket Yngve (2008) - Sår, vakker og viktig Veiviseren (1987) - Norges beste actionfilm Buddy (2003) - Begynnelsen på de gode norske filmene Max Manus (2008) - Spennende krigsfilm om vår viktigste helt Flåklypa Grand Prix (1975) - Mesterverket Lasse og Geir (1976) - Kultkalkunen vi aldri må glemme

Reprise (2006)

Av Joachim Trier. Med Anders Danielsen Lie, Espen Klouman Høiner, Viktoria Winge

IMDB-rating: 7.3

Rotten Tomatoes-rating: 83%

Amandaprisen: Vinner av Årets norske kinofilm, Årets regi og Årets filmmanuskript

Bodilprisen: Nominert til Beste ikke-amerikanske film

Philip (Danielsen Lie) og Erik (Klouman Høiner) er to forfatterspirer som drømmer om å få utgitt hver sin bok. Men så får Philip et sammenbrudd og livet blir med ett mer alvorlig.

Joachim Triers debutfilm traff meg midt i hjertet da den kom i 2006. Han skapte en verden som føltes ekte og levende, og som man ville være en del av. Dialogen føles uanstrengt og relasjonene er troverdige. Det føles som man får være med i livet til noen kule Oslofolk og det ville jeg jo gjerne den gangen. For det er en hyllest til Oslo, til en liten kulturell overklasse som nok senere ble til hipstere. Men det burde ikke skremme vekk noen, dette er så godt levert at man tror på det man ser. Artige sidehistorier, som pønkbandet til Henrik Elvestad, bidrar til å skape en levende verden man aksepterer som ekte. Jeg fikk følelsen av å ha sett noe viktig.

Utøya 22.juli (2018)

Utøya 22.juli (2018) er forferdelig, men også en veldig bra film (Image credit: Paradox Film 7 / Norsk Filmdistribusjon)

Av Erik Poppe. Med Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Solveig Koløen Birkeland

Denne filmen burde aldri vært laget, fordi 22.juli aldri burde skjedd. Men uavhengig av tragedien, er dette en utrolig godt laget film. Det handler ikke om terroristen eller politikk, det handler kun om unge mennesker som vil leve. I 72 minutter følger vi Kaja (Andrea Berntzen), alt filmet i ett enkelt opptak. Det er filmatisk vanvittig imponerende og det er fantastisk godt levert. Men denne må du være forsiktig med, det er fortsatt for sårt og vondt.

Her kan du se traileren for Utøya 22.juli

Mannen som elsket Yngve (2008)

Av Stian Kristiansen. Med Rolf Kristian Larsen, Arthur Berning, Ida Elise Broch

IMDB-rating: 7.0

Rotten Tomatoes-rating: ingen rating

Amandaprisen: Vinner av Årets norske kinofilm, Årets regi, Årets klipp, Årets barne- og ungdomsfilm

Jarle (Larsen) sliter med vennskap og forhold når han forelsker seg i Yngve (Ole Christoffer Ertvaag). Basert på boka til Tore Renberg.

Denne er så fin! Det er en sår og søt historie om den vanskelige ungdomstiden, ytterligere komplisert av seksualitet. Men det er skuespillerne som får denne inn på topplisten min. All honnør til Jarle og Yngve, men de må faktisk flytte seg fra rampelyset og gi plass til Helge (Arthur Berning) og Cathrine (Ida Elise Broch) som spiller skjorta av alle andre. Bernings scener virker nesten som improvisasjon, så naturlig kommer sarkasmen og humoren frem. Ida Elise Broch er simpelthen et naturtalent. Hun spiller omtrent samme karakter i Netflix-suksessen Hjem til Jul (opens in new tab) - en serie hun på egen hånd løfter flere hakk.

Veiviseren (1987)

Av Nils Gaup. Med Mikkel Gaup, Ingvald Guttorm, Nils Utsi

IMDB-rating: 7.2

Rotten Tomatoes-rating: 86%

Academy Awards: Nominert til Oscar for beste utenlandske film

Amandaprisen: Vinner av Årets norske spillefilm og Årets norske kinofilm

Aigin (Gaup) blir fanget av en morderisk bande som tvinger han til å finne landsbyer de kan plyndre.

Norsk actionfilm? Fra 1987? Som ble nominert til Oscar? Jada, her er en av de beste norske filmene noensinne. En slags heftig biljakt på ski hvor samegutten Aigin må være smartere enn fienden. Det er en spennende og fartsfylt film som bruker norsk natur på beste vis. Det er en triumf for norsk film og noe helt annet enn de gjennomsnittlige dramaene som kom ut på samme tid. Filmen er ikke akkurat i 4K, men den er vanvittig god og burde settes opp på kino hvert eneste år i all framtid.

Buddy (2003)

Av Morten Tyldum. Med Nicolai Cleve Broch, Aksel Hennie, Anders Baasmo Christensen, Pia Tjelta

IMDB-rating: 6.8

Rotten Tomatoes-rating: 80%

Amandaprisen: Vinner av Årets norske kinofilm og Årets mannlige skuespiller

Kristoffer (Cleve Broch) og Geir (Hennie) går viralt med sine Jackass-lignende videoer. Samtidig må de støtte vennen sin Stig Inge (Baasmo Christensen).

Dette er for meg starten på hva jeg kaller den nye bølgen av norsk film. Borte var teatralsk dialog og store følelser, i stedet får vi en kompisgjeng som kunne eksistert i virkeligheten. Det ser og høres normalt ut, og det var uvanlig i norsk film. I tillegg ble dette starten på karrieren til noen av de beste skuespillerne vi har i landet. Aksel Hennie er etter min mening den beste vi har og det er fullt fortjent at han får Hollywoodroller. Cleve Broch, Baasmo Christensen og Pia Tjelta har også løftet norsk film (og TV) de siste tyve årene. Buddy er en feelgood-film som er bra i seg selv og ekstremt bra til å være norsk.

Max Manus (2008)

Av Joachim Rønning, Espen Sandberg. Med Aksel Hennie, Agnes Kittelsen, Nicolai Cleve Broch

IMDB-rating: 7.3

Rotten Tomatoes-rating: 83%

Amandaprisen: Vinner av Årets norske kinofilm, Årets mannlige skuespiller, Årets kvinnelige birolle, Årets filmmanuskript, Årets foto, Årets lyddesign og Folkets Amanda

Tyskerne invaderer Norge og Max Manus (Hennie) blir en av våre viktigste menn i motstandskampen. Men det koster.

Norge blir aldri mett av 2.verdenskrig og når man har slike heltehistorier er det ikke lett å være uenig. Max Manus var en ekte, norsk helt og blir her spilt av Norges beste skuespiller, Aksel Hennie. Filmen er en spennende og dramatisk redegjørelse av norsk krigshistorie, med både seire og nederlag.

Flåklypa Grand Prix (1975)

Av Ivo Caprino. Med Wenche Foss, Per Theodor Haugen, Harald Heide-Steen Jr.

IMDB-rating: 8.4

Rotten Tomatoes-rating: 94%

Reodor Felgen er egentlig sykkelreparatør, men får i oppdrag å bygge en racerbil. Så skal det kjøres om kapp i Flåklypa Grand Prix.

Hva kan man egentlig si om denne filmen som ikke allerede har blitt sagt de siste 50 åra? Det er tidenes beste norske film og kommer alltid til å være det. Den er en verdenssuksess og fungerer på alle språk i alle land. Billøpet i filmen er fortsatt noe av det beste som er laget og man kunne fint droppet alle Fast & Furious-filmene om bare amerikanerne hadde sett denne i stedet. Dette er en film man må like, du har ikke noe annet valg. Og så musikken!

Lasse og Geir (1976)

Av Svend Wam og Petter Vennerød. Med Torgeir Schjerven, Lasse Tømte, Kjersti Døvigen

IMDB-rating: 6.3

Lasse (Schjerven) og Geir (Tømte) er i opposisjon til alt.

Tidenes kultkalkun må med på denne listen. Ikke fordi den er god, det er den på ingen måte. Men fordi den er så utrolig morsom, om enn ufrivillig. Som film er den omtrent et makkverk, men som kilde for sitater er det en gullgruve. Sekvensen ved middagsbordet er filmens store høydepunkt, men det er mye å hente hver eneste gang en person ytrer seg om noe som helst. Det burde være en del av enhver norsk dannelsesreise å se denne filmen. Alt var åpenbart ikke bedre før, men latter klarte de i det minste å fremkalle. IMDB-ratingen er en sjelden gang for høy, dette er egentlig en film som fortjener 3 eller 4. Men kultstatus fortjener den!

Litt flere gode norske filmer

Mongoland (2001)

Trolljegeren (2010)

Thelma (2017)

Den 12.mann (2017)

Hodejegerne (2011)

Kongen av Bastøy (2010)

Detektor (2000)

