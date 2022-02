«Verdens verste menneske» nominert til to Oscar!

Oscarnominasjonene i forkant av 2022-gallaen er avslørt – «Verdens verste menneske», Joachim Triers kritikerroste avslutning av Oslo-trilogien, er nominert i hele to kategorier!



Dette er den femte gangen en norsk film er nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film, men attpåtil ble Eskil Vogt og regissør Trier nominert for beste originalmanus. I en samtale med NRK bedyrer manusforfatter Vogt at han ikke ennå har tenkt på hvorvidt de har noen vinnersjanser, men så beskjedne er ikke vi – «Verdens verste menneske» har ridd på en bølge av gode omtaler siden den 8 minutter lange stående applausen i kjølvannet av premieren i Cannes, og nå er det Hollywood og Dolby Theatre neste. Selvfølgelig er det muligheter for å ta med en Oscar-statuett eller to hjem til Norge.



Av andre filmer, så var det Netflix' «The Power of the Dog» som dro i land aller flest nominasjoner, totalt 12 i antallet.



Western-filmen, med Benedict Cumberbatch i hovedrollen, gjorde rent bort også under BAFTA 2022-nominasjonsavsløringen den 3. februar, så det er ikke overraskende at Netflix-produksjonen også ligger an til et godt år under den amerikanske utdelingen. Jane Campions seneste er nominert i blant annet kategoriene beste film, beste regi, beste mannlige hovedrolle (Cumberbatch), beste adapterte manus, og beste mannlige birolle (Kodi Smit-McPhee og Jesse Plemons.)



Denis Villeneuves «Dune» (med 10 nominasjoner), Kenneth Branaghs «Belfast» (sju) og Stephen Spielbergs «West Side Story» (sju) gjorde det også meget godt under årets nominasjonsseremoni. «King Richard», med Will Smith i en av hovedrollene, fikk også seks nominasjoner.

Beste film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Beste mannlige hovedrolle

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Beste kvinnelige hovedrolle

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penelope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Beste mannlige birolle

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Beste kvinnelige birolle

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Beste regi

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Beste adapterte manus

CODA (Siân Heder)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi og Takamasa Oe)

Dune (Jon Spaihts, Denis Villeneuve og Eric Roth)

The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)

The Power of the Dog (Jane Campion)

Beste originalmanus

Belfast (Kenneth Branagh)

Don’t Look Up (Adam McKay og David Sirota)

King Richard (Zach Baylin)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

Verdens verste menneske (Eskil Vogt og Joachim Trier)

Beste dokumentarfilm

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

Beste animasjonsfilm

Encanto (Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino og Clark Spencer)

Flee (Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen og Charlotte De La Gournerie)

Luca (Enrico Casarosa og Andrea Warren)

The Mitchells vs. the Machines (Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller og Kurt Albrecht)

Raya and the Last Dragon (Don Hall, Carlos López Estrada, Osnat Shurer og Peter Del Vecho)

Beste fremmedspråklige film

Drive My Car (Japan)

Flee (Danmark)

The Hand of God (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

Verdens verste menneske (Norge)

Beste foto

Dune (Greig Fraser)

Nightmare Alley (Dan Laustsen)

The Power of The Dog (Ari Wegner)

The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)

West Side Story (Janusz Kaminski)

Beste klipp

Don’t Look Up (Hank Corwin)

Dune (Joe Walker)

King Richard (Pamela Martin)

The Power of the Dog (Peter Sciberras)

Tick, Tick…Boom! (Myron Kerstein og Andrew Weisblum)

Beste kortfilm

Ala Kachuu – Take and Run (Maria Brendle og Nadine Lüchinger)

The Dress (Tadeusz Łysiak og Maciej Ślesicki)

The Long Goodbye (Aneil Karia og Riz Ahmed)

On My Mind (Martin Strange-Hansen og Kim Magnusson)

Please Hold (K.D. Dávila og Levin Menekse)

Beste animerte kortfilm

Affairs of the Art (Joanna Quinn og Les Mills)

Bestia (Hugo Covarrubias og Tevo Díaz)

Boxballet (Anton Dyakov)

Robin Robin (Dan Ojari og Mikey Please)

The Windshield Wiper (Alberto Mielgo and Leo Sanchez)

Beste kortdokumentar

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs of Benazir

When We Were Bullies

Beste originalmusikk

Don’t Look Up (Nicholas Britell)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Parallel Mothers (Alberto Iglesias)

The Power of the Dog (Jonny Greenwood)

Beste sang