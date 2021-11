Slik ser du «Dune» hjemme i stua

I Norge var vi svært heldige med kinodistribusjonen av «Dune» i etterkant av verdenspremieren under filmfestivalen i Venezia i høst. Bare ti dager etter at filmen hadde premiere på Palazzo del Cinema kunne vi i Norge nyte Denis Villeneuves seneste mesterverk på sølvlerretet, den 14. september (over en måned tidligere enn amerikanerne).



Det var godt nytt for alle tilhengere av sci-fi-klassikeren om Paul Atreides og ørkenplaneten Arrakis, og nå kommer enda flere gode nyheter: Du kan strømme «Dune» på nett allerede nå!



Det er ikke mer enn en snau uke siden HBO Nordic ble til HBO Max, og denne overgangen innebar en hel del omveltninger. I tillegg til ny app og ny (og lavere) pris, tilbyr HBO Max en hel rekke nytt innhold, hvilket inkluderer Warner Bros.-filmer som nylig har vært på kino.



Det vil med andre ord si at «Dune», som fortsatt går på norske kinoer, kan strømmes på nett allerede nå.

«Dune», som fortsatt går på norske kinoer, kan strømmes på nett allerede nå.

Broket vei til kinolerretet

«Dune» har i flerfoldige årtier vært ansett som en av de vanskeligste bøkene å filmatisere, og det har ikke vært mangel på storheter som har prøvd seg. Prosjektet har vært en kasteball siden tidlig 70-tall, og har vært i startgropen fire ganger (med Arthur P. Jacobs, Richard P. Rubinstein, Alejandro Jodorowski og Ridley Scott bak spakene), uten at det ble noen film av den grunn. Det var ikke før David Lynch prøvde seg i 1984 at vi fikk se Arrakis på det store lerretet, og resultatet ble – ifølge mange – så som så.



I etterkant har det blitt produsert både «Dune»-miniserier og dokumentarer om de feilslåtte 70-tallsforsøkene («Alejandro Jodorowski's Dune» er vel verdt en titt), men da det ble klart at Denis Villeneuves skulle lage sin egen versjon var det knapt noen som klarte å sitte stille. Den ser ikke ut til at den kanadiske regissøren klarer å lage en dårlig film, og «Dune» var selve drømmeprosjektet – noe Villeneuve hadde hatt i tankene siden leste Frank Herbert-boken i en alder av 14. Folk fikk ikke mindre bakoversveis da det ble avslørt at Timothée Chalamet og Zendaya skulle medvirke som skuespillere (for ikke å snakke om Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Dave Bautista og Jason Momoa.)



2021-varianten av «Dune» ble meget godt mottatt av både kritikere og kinopublikumet, og har allerede tjent inn nok til å overbevise Warner Bros. om at en oppfølger er på sin plass.



... og nå kan man altså strømme herligheten.