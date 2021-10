HBO Max lansert i Norge – til permanent halv pris

26. oktober markerer åpningen av HBO Max i Norge, eller snarere overgangen fra HBO Nordic til HBO Max, og det er ikke rent lite å glede seg til når Norge og resten av Norden nå innlemmes i en storstilt utrulling av tjenesten over store deler av Europa.



De største nyhetene for oss i det kalde nord er en kraftig forbedret app, en lavere pris, og muligheten til å se kinofilm kun 45 dager etter premierene på det store lerretet.



Det er ikke akkurat noen hemmelighet at HBO Nordic-appen tradisjonelt har vært mangelfull kontra de som tilbys av andre strømmetjenester. Både Android- og iOS-brukerne har avsagt sin dom i Google Play og App Store, og problemene har dreid seg om alt fra dårlig bildekvalitet til hakkete avspilling og mangel på moderne formater.



Nå får vi heldigvis en helt ny app sammen med den nye tjenesten. Denne kan skilte med støtte for 4K-oppløsning, HDR og Dolby Atmos. Man skal også kunne spille av på tre enheter samtidig, og installere og logge inn på appen på et ubegrenset antall enheter.



Tjenesten vil fremover også få støtte for flere plattformer enn tidligere, blant annet de nye PS5-, Xbox Series X- og Series S-konsollene, som per nå ikke kan brukes sammen med HBO Nordic. Den nye HBO Max-appen vil også være å finne på iOS- og Android-enheter, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG, Chrome OS og Windows.



Ifølge WarnerMedia skal ytterligere støtte for andre plattformer komme på et senere tidspunkt.



Når det gjelder innholdet, så er det nå flere kilder til filmer og TV-serier (for både barn og voksne.) I tillegg til produksjoner fra HBO skal også tjenesten kringkaste titler fra Warner Bros., DC og Cartoon Network, i tillegg til at det tilbys såkalte Max Originals, innhold som lages spesifikt for strømmetjenesten.

Halv pris resten av livet

Særdeles interessant for alle oss serie- og filmelskere er det også at HBO Max faktisk er rimeligere enn HBO Nordic. Ikke har den ordinære prisen blitt satt ned fra 109 kroner til 89 kroner i måneden, men man kan nå også få tjenesten til 699 kroner i året, hvis man binder seg i ett år.



Enda mer imponerende er det at om man starter et abonnement innen den 30. november 2021, så får man permanent halv pris. HBO Max kaller dette «50% Off for Life». Det innebærer at man får tjenesten for 44,50 kroner i måneden, så lenge man fortsetter å abonnere på tjenesten. Kansellerer man, så melder man seg automatisk av kampanjen.



Det kan potensielt bli en svært billig kinobillett, når HBO Max fremover skal begynne å tilby Warner Bros.-filmer kun 45 dager etter de har hatt ordinær kinopremiere. Selskapets kommende filmer inkluderer for eksempel «The Matrix Resurrections», «Aquaman 2» og «Wonderland 3» (hvilket foregår i Harry Potter-universet.



I USA hadde storfilmen «Dune» premiere den 21. oktober, både på HBO Max og amerikansk kino, og siden det er Warner Bros. som har produsert Denis Villeneuve-eposet, så håper vi at Paul Atreides snart vil være å finne også på norske TV-skjermer om ikke så altfor lenge.