Franske filmer er ikke for alle. Tror mange. Men det er de så absolutt. Fransk film hadde lenge et rykte for å være for sære eller ha for rar humor, og det stemmer sikkert for mange. Men det finnes noen aldeles nydelig filmer som alle burde se, og her lister jeg opp mine absolutt favoritter.

Mine franske favorittfilmer

Beste franske filmer

De fortapte barns by (1995) - Min absolutte favorittfilm Den fabelaktige Amélie fra Montmartre (2001) - Din absolutte favorittfilm? De urørlige (2011) - Den store filmsuksessen La vie en rose (2007) - Stor film om den lille spurv Det store blå (1988) - Hav og besettelse

De fortapte barns by (1995) - La cité des enfants perdus

Av Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet. Med Ron Perlman, Daniel Emilfork, Judith Vittet

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.5

Rotten Tomatoes-rating: 90%

Cannes Film festival: Åpningsfilmen for Cannes 1995

- - - - - - - - -

One (Perlman) leter etter sin bror som er kidnappet av den skumle vitenskapsmannen Krank (Emilfork). Med seg på jakten får han Miette (Vittet) og gjengen hennes.

Dette er favorittfilmen min. En fransk fantasy fra 90-tallet. Det høres pretensiøst ut, men det er det ikke. Filmen er bare vanvittig bra. Den treffer på absolutt alt jeg er glad i: En nøye oppbygget verden i rare farger, rare karakterer, rare scener, søte folk, skumle folk, rare folk. Det er som å bevege seg i et maleri, mens det samtidig pågår en spennende og merkelig historie. Filmen er ganske enkel, men samtidig helt vanvittig innholdsrik. Det finnes så mange detaljer å legge merke til og så mange små, fascinerende øyeblikk. Alle kostymer er designet av Jean-Paul Gaultier, så man skjønner at det ser fantastisk ut. Barna er de beste i filmen, hovedrollen Miette er så bra spilt at jeg ikke fatter hvorfor Judith Vittet ikke ble en stor skuespiller etter dette. Min favorittscene gjennom alle tider er med i denne filmen: En liten gutt spiser et stearinlys og gjør verdens beste grimase - før han fortsetter å spise. Det høres kanskje ikke så gøy ut, men det er det. Og hele filmen er en fest. Se den!

- - - - - - - - -

Sær og fransk film finner man ikke overalt, så denne må du dessverre finne på ditt lokale bibliotek i dvd-format, eller kjøpe den på Platekompaniet eller Amazon (opens in new tab)

Den fabelaktige Amélie fra Montmartre (2001) - Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain

Av Jean-Pierre Jeunet. Med Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus.

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 8.3

Rotten Tomatoes-rating: 95%

Academy Awards: Nominert til Oscar for Beste manuskript, Beste Art-direction, Beste lyd, Beste utenlandske film

BAFTA: Vinner av prisen for Beste manuskript og Beste Produksjon

Golden Globes: Nominert til Beste utenlandske film

- - - - - - - - -

Amélie (Tautou) er ensom og bestemmer seg for å gjøre verden til et bedre sted gjennom små, gode handlinger.

Jean-Pierre Jeunet traff meg for første gang med De fortapte barns by, men med denne filmen traff han hele verden. Dette er en fest for alle sanser og ordet "vakker" er det mest beskrivende for opplevelsen. Bildene, fargene, karakterene, påfunnene og musikken blir til sammen noe av det beste man kan se på film noensinne. Audrey Tautou er perfekt i hovedrollen og fikk som fortjent en flott karriere etter denne. Hvis du ikke har sett denne filmen har du gått glipp av noe stort. Hvis du allerede har sett den, synes jeg du skal se den en gang til. Det fortjener den og det fortjener du.

- - - - - - - - -

Se filmen gratis her:

Filmoteket

Stream filmen her:

Allente

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

iTunes (opens in new tab)

SF Anytime (opens in new tab)

TV2 Play

Youtube

De urørlige (2011) - Intouchables

Av Olivier Nakache, Éric Toledano. Med François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

----------

IMDB-rating: 8.5

Rotten Tomatoes: 93%

BAFTA: Nominert til Beste utenlandske film

Golden Globes: Nominert til Beste utenlandske film

----------

Philippe (Cluzet) har havnet i rullestoll og er lei av livet, men hans nye assistent Driss (Sy) bringer ny energi og nye muligheter

En solid feelgood-film som gjør akkurat det den skal, på mesterlig vis. Her vil du gråte og le og føle at verden er et bedre sted. En utrolig populær film som kan (og burde) ses av alle. Omar Sy ble det store navnet i fransk film etter denne, og det er fullt fortjent. Kos deg!

----------

Sen den gratis her:

Filmoteket

Stream den her:

Allente

HBO Max (opens in new tab)

Prime Video

Viaplay (opens in new tab)

Lei/kjøp den her:

Blockbuster

Rakuten TV

SF Anytime (opens in new tab)

TV2 Play

Vega Hjemmekino

La vie en rose (2007)

Av Olivier Dahan. Marion Cotillard, Sylvie Testud, Pascal Greggory

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.6

Rotten Tomatoes-rating: 84%

Academy Awards: Vinner av Oscar for Beste kvinnelige hovedrolle og Beste sminke

BAFTA: Vinner av prisen for Beste kvinnelige hovedrolle, Beste filmmusikk, Beste kostymedesign, Beste sminke

Golden Globes: Vinner av prisen for Beste kvinnelige hovedrolle

- - - - - - - - -

Sangerinnen Edith Piaf levde et fantastisk og tragisk liv.

En fantastisk film om et fascinerende menneske som satte sitt preg på en hel verden. Marion Cotillard leverer sitt livs innsats og ble det heteste navnet innen film, dørene ble åpnet til Hollywood og store roller verden over. Filmen er vakker og trist, akkurat som sangene til Edith Piaf. Dette er en strålende film, men du skal se den fordi Cotillard er très magnifique!

- - - - - - - - -

Filmen er ikke tilgjengelig på norske streamingtjenester for øyeblikket. Så du kan kanskje prøve med VPN?

Det store blå (1988) - Le grand bleu

Av Luc Besson. Med Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.5

Rotten Tomatoes-rating: 93%

- - - - - - - - -

Enzo (Reno) og Jacques (Barr) kjemper om å være verdens beste fridykker.

Luc Bessons nest beste film kom altså allerede i 1988 (Leon fra 1994 er selvsagt den beste) og er en hyllest til mennesket vilje. Det er spennende og klaustrofobisk, men det handler om mye mer enn dykking. At menn blir besatt av å være best er ikke akkurat et nytt tema på filmlerretet, men sjelden gjøres det så vakkert som her. Luc Besson og Jean Reno tok steget inn i den store filmverden etter dette.

- - - - - - - - -

Stream filmen her:

Allente

Prime Video

TV2 Play

Viaplay (opens in new tab)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

SF Anytime (opens in new tab)

Youtube

Litt flere gode franske filmer

Bjørnen (L'ours, 1988) - Fantastisk naturfilm

- Fantastisk naturfilm Rust and Bone (De Rouille Et D'os, 2012) - Kjærlighet overvinner alt

- Kjærlighet overvinner alt De usedvanlige (Hors normes, 2019) - Godhet for alle

- Godhet for alle Profeten (Un Prophete, 2009) - Lærebok i kriminalitet

- Lærebok i kriminalitet Paris, je t'aime (2006) - Kjærlighet i kjærlighetens by

- Kjærlighet i kjærlighetens by Klassen (Entre les murs 2008) - Gode lærere gir bedre barn

Hvordan se de beste fransk filmene

Fransk film finner du mange steder på nettet, både gamle og nye.

Her guider vi deg gjennom streamingtjenestene.

Utenom de kjente, store streamingtjenestene vil du finne mange gode filmer på disse nettsidene:

Anbefalte sider for å se film

Filmoteket er en helt rå gratistjeneste fra Norgesfilm og bibliotekene. Se "Inspirasjon"-seksjonen for masse gode filmtips. Listen over filmer kan sorteres på IMDB-rating, noe som burde være standard på alle streamingtjenester (hører dere, Netflix?). Imidlertid kan du kun leie 4 filmer per måned.

er en helt rå gratistjeneste fra Norgesfilm og bibliotekene. Se "Inspirasjon"-seksjonen for masse gode filmtips. Listen over filmer kan sorteres på IMDB-rating, noe som burde være standard på alle streamingtjenester (hører dere, Netflix?). Imidlertid kan du kun leie 4 filmer per måned. Blockbuster har en haug filmer og her kan du finne noen virkelige høydepunkter. Jeg anbefaler å sjekke ut "Filmperler"-seksjonen for filmer som Blockbuster anbefaler. IMDB-rating vises for alle filmer, men dessverre kan du ikke sortere lister på dette.

har en haug filmer og her kan du finne noen virkelige høydepunkter. Jeg anbefaler å sjekke ut "Filmperler"-seksjonen for filmer som Blockbuster anbefaler. IMDB-rating vises for alle filmer, men dessverre kan du ikke sortere lister på dette. Vega Hjemmekino er en ganske ny bekjentskap (for meg). Her har du en meget god kategoriside som raskt vil peke deg i retning av de beste filmene. Jeg savner IMDB-rating og sorteringsmuligheter, men det fungerer fint uansett.

er en ganske ny bekjentskap (for meg). Her har du en meget god kategoriside som raskt vil peke deg i retning av de beste filmene. Jeg savner IMDB-rating og sorteringsmuligheter, men det fungerer fint uansett. Nettkino fokuserer på Nordiske filmer og er den dyreste leietjenesten. Du vil finne litt smalere filmer her og det er jo ofte der de virkelige perlene finnes. Ingen IMDB-rating, men man kan i det minste sortere listene.