Mine anbefalinger for beste western-filmer er et resultat av min livslange drøm om å være cowboy. Den amerikanske ødemarka har alltid fascinert meg og alle cowboyer virker så kule på film. Men som listen bærer preg av; livet på prærien er ikke lett. Imidlertid vil nok personer født før 1980 være uenig i min liste, da slutten av 60-tallet regnes som gullalderen innen western mens jeg stort sett liker nyere filmer. Så vi får nok møtes til duell ved soloppgang...

PS! Sjekk også ut de fantastiske seriene Deadwood (opens in new tab) på HBO og Godless (opens in new tab) på Netflix. Deretter spiller du Red Dead Redemption 2. Så har du fått cowboydosen din.

Mine cowboyfavoritter

Beste Western-filmer

Nådeløse menn / Unforgiven (1992) - Tidenes beste Western Danser med ulver / Dances with Wolves (1990) - Storslagen og fantastisk Sergio Leones Spaghetti-trilogi (1964-1966) - Da cowboyer ble de kuleste i klassen The Revenant (2015) - Så bra at man blir fysisk sliten Bone Tomahawk (2015) - Ikke en standard cowboyfilm, men fortsatt glimrende Tombstone (1993) - Alle de kule gutta samlet True Grit (2010) - Ekte mannfolk The Sisters Brothers (2018) - Brødre i blodet

Nådeløse menn / Unforgiven (1992)

Unforgiven (1992): Tidenes beste Westernfilm (Image credit: MGM)

Av Clint Eastwood. Med Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman

IMDB-rating: 8.2

Rotten Tomatoes-rating: 93%

Academy Awards: Vinner av Oscar for Beste film, Oscar for Beste mannlige birolle, Oscar for Beste regissør og Oscar for redigering

BAFTA: Vinner av prisen for Beste mannlige birolle

Golden Globes: Vinner av prisen for Beste regissør og Beste mannlige birolle

En prostituert kvinne blir utsatt for vold av en omreisende kar. Vennene hennes bestemmer seg for å leie inn den gamle revolvermannen William Munny (Eastwood) for å ta livet av forbryteren. Det vil ikke byens sheriff (Hackman) ha noe av.

Dette er tidenes desidert beste western, men også en av de beste filmene jeg noensinne har sett. Det er ikke så mye kuer involvert, men det er western av beste sort likevel. Clint Eastwood er perfekt i rollen som den aldrende cowboyen som lokkes tilbake til strid. Gene Hackman fikk de fleste prisene for sin prestasjon som voldsom sheriff, men også Morgan Freeman er glimrende som Munnys partner, Ned. Eastwood ble tidlig et kjent navn nettopp som cowboy og for meg gir det filmen en liten ekstra dimensjon. Han er like godt både regissør og hovedrolleinnehaver i dette mesterstykket, så man får det aller beste han har å by på. Filmen bygges langsomt opp, vi får kjenne flere karakterer og flere historier. Deretter brygger det til storm, også bokstavelig talt, før det virkelig smeller. Det er tøft, det er møkkete og det er veldig tilfredsstillende.

Jeg tror ikke det går an å lage westernfilm bedre enn dette.

Stream filmen her:

Allente

HBO Max (opens in new tab)

Prime Video

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

Rakuten TV

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Viaplay (opens in new tab)

Youtube

Trailer for Unforgiven (1992)

Danser med Ulver / Dances with Wolves (1990)

Av Kevin Costner. Med Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene

IMDB-rating: 8.0

Rotten Tomatoes-rating: 87%

Academy Awards: Vinner av Oscar for Beste film, Oscar for Beste regissør, Oscar for Beste tilpassede manuskript, Oscar for Beste bilde, Oscar for Beste lyd, Oscar for Beste redigering og Oscar for Beste musikk

BAFTA: Nominert til 9 priser

Golden Globes: Vinner av prisen for Beste regissør, Beste manuskript, Beste drama

John Dunbar (Costner) vil bort fra borgerkrigens grusomheter og søker seg til stilling langt uti Amerikas ødemark. Der får han selskap av en ulv og blir venn med en Siouxstamme. Så kommer det soldater...

Kevin Costner var The Man på 90-tallet, han spilte i de største filmene og var det heteste navnet. Men dette er hans absolutte høydepunkt og det regisserte han selv, i tillegg til å spille hovedrollen. Resultatet er et 3 timer langt poetisk og dramatisk mesterverk. Det er natur og action, cowboy med indianer og cowboy mot indianer. Alt du kan drømme om. Og han blir altså venn med en ulv, tøffere kan det ikke bli. Filmen er fantastisk bra og kan (og bør) ses flere ganger. Jeg ble personlig veldig glad da Costner igjen gjorde suksess med den fantastiske serien Yellowstone på Paramount+. For det er jo cowboy han skal være.

Filmen er utrolig nok ikke tilgjengelig for streaming. Forsøk å finne den på biblioteket ditt, skaff VPN eller kjøp den på DVD på Platekompaniet

Sergio Leones Spaghetti-trilogi (1964-66)

For en neve dollar / A fistful of dollars (1964)

Med Clint Eastwood, Gian Maria Volontè, Marianne Koch

IMDB-rating: 7.9

Rotten Tomatoes: 91%

For en neve dollars mer / For a few dollars more (1965)

Med Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè

IMDB-rating: 8.2

Rotten Tomatoes-rating: 94%

Den gode, den onde, den grusomme / The Good, the bad and the ugly (1966)

Med Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef

IMDB-rating: 8.8

Rotten Tomatoes-rating: 97%

Italienske Sergio Leone skapte, litt ut av intet, en helt ny sjanger med sin Spaghettiwestern på 60-tallet. Plutselig var cowboyer kule igjen, Clint Eastwood var den tøffeste i hele verden og Ennio Morricone ble genierklært for sin musikk. Alle filmene er en blanding av litt humor, endel skyting og mye nærbilder av øyne. Men mest av alt er det en hyllest av den ensomme, stillferdige og übercoole rollefiguren til Clint Eastwood. Alltid en god replikk, alltid lynrask med revolveren. Filmene er imidlertid ikke den klassiske cowboy og indianer-varianten. I stedet er det ofte banditter med latinsk bakgrunn og griske, hvite menn som barker sammen i jakten på gull og hevn. Leone var inspirert av Kurosawa (slik Tarantino etterhvert ble inspirert av Leone), så det er en slags samuraihistorie i cowboystøvler. Filmene ble også mer komplekse i sine historier, med The Good, the bad and the ugly (1966) som et ambisiøst høydepunkt der borgerkrigen danner bakteppe for en spennende skattejakt.

Filmene ser ikke like bra ut 60 år senere, opptakene ble ofte gjort uten lyd og skuespillerne leste dialogen i studio senere - i noen tilfeller av andre enn skuespilleren selv ettersom ikke alle behersket engelsk. Men det viktige her er opplevelsen. De store landskapene, nærbildene av øyne og svette som renner nedover tinningen, oppbyggingen til intense dueller. Og musikken! Soundtracket til filmene er legendarisk og gjenkjennes av omtrent alle. Min absolutte favoritt er duellscenen i For a Few dollars more (1965) hvor et lommeur spiller en melankolsk melodi. Det er mesterlig. Men også tittellåten til The Good, the bad and the ugly kommer til å være et mesterverk i all tid.

Det finnes bedre cowboyfilmer enn Sergio Leones, men du kommer aldri til å se filmer som har betydd mer for sjangeren - eller filmhistorien.

A Fistful of dollars (1964) kan streames hos Allente og Viaplay (opens in new tab). Eller leies/kjøpes på Google Play (opens in new tab), iTunes/Apple TV (opens in new tab), SF Anytime (opens in new tab), Telia Play og Youtube

For a few dollars more (1965) kan streames hos Viaplay (opens in new tab). Eller leies/kjøpes på iTunes/Apple TV (opens in new tab) og Youtube

The Good, the bad and the ugly (1966) kan streames hos Viaplay (opens in new tab). Eller leies/kjøpes på Google Play (opens in new tab) og iTunes/Apple TV (opens in new tab)

The Revenant (2015)

The Revenant (2015): En brutal, men fantastisk film (Image credit: 20th Century Fox)

Av Alejandro G. Iñárritu. Med Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter

IMDB-rating: 8.0

Rotten Tomatoes-rating: 84%

Academy Awards: Vinner av Oscar for Beste mannlige hovedrolle, Oscar for Beste regi og Oscar for Beste foto (og nominert til 9 priser)

BAFTA: Vinner av prisen for Beste film, Beste mannlige hovedrolle, Beste foto, Beste lyd, Beste regi

Golden Globes: Vinner av prisen for Beste mannlige hovedrolle, Beste film, Beste regissør

Hugh Glass (DiCaprio) blir skadet av en bjørn og resten av pelsjegergruppen etterlater han for å dø. Da blir han sint.

Om du ikke allerede har sett denne filmen, så må du bare få det gjort. Men vær oppmerksom på at dette er grimme saker. Det er møkkete og blodig og svært brutalt. Samtidig har regissør Iñárritu klart å gjøre det vakkert og stemningsfullt med enorme landskap og fabelaktig bruk av farger. Filmen er knallhard og tidvis direkte vond å se på, man kan føle smerten Leonardo DiCaprio går gjennom - og han får oppleve mye av den. Så mye at han endelig fikk sin Oscarstatuett for beste hovedrolle. Det er definitivt ikke en feelgood-film, men den er aldeles fantastisk. Om du, som meg, hadde romantiske forestillinger om hvor deilig cowboylivet så ut, vil du få deg en lærepenge. Og samtidig se hvor vanvittig bra filmer kan være. Filmen er basert på sanne hendelser og det gjør det ikke mindre imponerende.

----------

Stream filmen her:

Allente

HBO Max (opens in new tab)

Netflix (opens in new tab)

Prime Video

Viaplay (opens in new tab)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

iTunes (opens in new tab)

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

TV2 Play

Youtube

Trailer for The Revenant (2015)

Bone Tomahawk (2015)

Bone Tomahawk (2015): En atypisk cowboyfilm som virkelig overrasket meg (Image credit: Netflix)

Av S. Craig Zahler. Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox

IMDB-rating: 7.1

Rotten Tomatoes-rating: 74%

Folk kidnappes fra den lille byen Bright Hope. Sheriff Hunt (Russel) leder an i jakten og deretter tar det helt av i en retning man ikke hadde forutsett.

Denne filmen burde kanskje ikke vært så høyt på listen, eller vært med i det hele tatt. Det er en sjangerblanding av tradisjonell Western og monsterfilm. Men den overrasket meg så mye at jeg forelsket meg fullstendig. Det var klassiske landskap, hester og revolvere slik at cowboyen i meg ble fornøyd, deretter ble det en veldig brutal opplevelse som fascinerte meg veldig. Dette er ment som lett underholdning og kanskje en slags grøsser, men for meg var det midt i blinken også som westernfilm. Ingen slipper uskadet unna og det er såpass uvanlig at filmen fortjener skryt bare for dette. Vær forberedt på ganske vonde scener, dette er kun for voksne.

----------

Stream filmen hos:

Allente

Lei/kjøp filmen hos:

Blockbuster

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Vega Hjemmekino

Youtube

Trailer for Bone Tomahawk (2015)

Tombstone (1993)

Av George P. Cosmatos. Med Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott

IMDB-rating: 7.8

Rotten Tomatoes-rating: 94%

----------

Legendariske Wyatt Earp (Russel) vil slå seg til ro, men trøbbel blir det likevel.

Dette er en flott, klassisk cowboyfilm med kuler og krutt og tøffe mannfolk. Filmen omhandler reelle personer, blant annet Doc Holliday (Kilmer), som på sett og vis gjør det litt mer spennende. Det er en kul film med action og godt tempo. Du får akkurat det du vil ha, på en velspilt måte. En god westernfilm du fortjener å se.

----------

Stream filmen her:

Allente

Disney+ (opens in new tab)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

SF Anytime (opens in new tab)

True Grit (2010)

Av Ethan Coen, Joel Coen. Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld

IMDB-rating: 7.6

Rotten Tomatoes-rating: 85%

Academy Awards: Nominert til 10 Oscars

BAFTA: Vinner av prisen for Beste foto og nominert til 7 andre priser

----------

Pappaen til Mattie (Steinfeld) blir myrdet og den unge jenta leier inn noen "ekte mannfolk" til å finne morderen.

Coenbrødrene lager som regel severdige filmer og dette er en av deres beste. Nok en gang fikk de med seg Jeff Bridges (The Big Lebowski) og det holder som regel til å gjøre en god film fantastisk. Matt Damon er også god, mens Hailee Steinfeld er aldeles strålende som en bestemt, ung dame som krever mye av sine innleide mannfolk. Filmen er en klassisk western hvor snille cowboyer skal fange slemme cowboyer. Men det gjøres så stilig når Coenbrødrene står ved roret. Dialogen er suveren og man blir dratt inn i et fascinerende univers. Strålende skuespill og en nytelse å se på. Så sett denne på listen din...

Filmen er en nyinnspilling av True Grit med John Wayne fra 1969, men den har jeg ikke sett, så jeg kan ikke uttale meg.

Stream filmen her:

Allente

Paramount+ (opens in new tab)

Prime Video

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

iTunes/Apple TV (opens in new tab)

Rakuten TV

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

TV2 Play

Youtube

The Sisters Brothers (2018)

The Sisters Brothers (2018) er også en glimrende cowboyfilm (Image credit: Arthaus)

Av Jacques Audiard. Med John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal

IMDB-rating: 6.9

Rotten Tomatoes-rating: 68%

----------

Brødrene Sisters (Reilly og Phoenix) vil finne en gullgraver. Det går tøft for seg.

Denne er det kanskje bare jeg som liker, den har ikke spesielt gode anmeldelser eller rating på anerkjente filmsider. Men dette er min liste, så her er den! Jeg liker både John C. Reilly og Joaquin Phoenix, så det gjør filmen mer spennende for meg. Historien i seg selv er også fascinerende og ganske annerledes mye annet jeg har sett i denne sjangeren. Det er tidvis følsomt og fint, men også vondt og brutalt. Alle karakterer viser frem både gode og dårlige sider og det setter jeg pris på. Det er ikke noe mesterverk, men det er såpass stilig og tøft at jeg liker den veldig godt.

----------

Se filmen gratis her:

Filmoteket

Stream filmen her:

Allente

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

iTunes (opens in new tab)

Nettkino

Rakuten TV

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

TV2 Play

Vega Hjemmekino

Trailer for The Sisters Brothers (2018)

Hvordan se de beste westernfilmene

Cowboyfilmer finnes på de fleste filmtjenester, selv om det ikke er så altfor mange av dem.

Her guider vi deg gjennom streamingtjenestene.

Utenom de kjente, store streamingtjenestene vil du finne mange gode filmer på disse nettsidene:

Anbefalte sider for å se film

Filmoteket er en helt rå gratistjeneste fra Norgesfilm og bibliotekene. Se "Inspirasjon"-seksjonen for masse gode filmtips. Listen over filmer kan sorteres på IMDB-rating, noe som burde være standard på alle streamingtjenester (hører dere, Netflix?). Imidlertid kan du kun leie 4 filmer per måned.

er en helt rå gratistjeneste fra Norgesfilm og bibliotekene. Se "Inspirasjon"-seksjonen for masse gode filmtips. Listen over filmer kan sorteres på IMDB-rating, noe som burde være standard på alle streamingtjenester (hører dere, Netflix?). Imidlertid kan du kun leie 4 filmer per måned. Blockbuster har en haug filmer og her kan du finne noen virkelige høydepunkter. Jeg anbefaler å sjekke ut "Filmperler"-seksjonen for filmer som Blockbuster anbefaler. IMDB-rating vises for alle filmer, men dessverre kan du ikke sortere lister på dette.

har en haug filmer og her kan du finne noen virkelige høydepunkter. Jeg anbefaler å sjekke ut "Filmperler"-seksjonen for filmer som Blockbuster anbefaler. IMDB-rating vises for alle filmer, men dessverre kan du ikke sortere lister på dette. Vega Hjemmekino er en ganske ny bekjentskap (for meg). Her har du en meget god kategoriside som raskt vil peke deg i retning av de beste filmene. Jeg savner IMDB-rating og sorteringsmuligheter, men det fungerer fint uansett.

er en ganske ny bekjentskap (for meg). Her har du en meget god kategoriside som raskt vil peke deg i retning av de beste filmene. Jeg savner IMDB-rating og sorteringsmuligheter, men det fungerer fint uansett. Nettkino fokuserer på Nordiske filmer og er den dyreste leietjenesten. Du vil finne litt smalere filmer her og det er jo ofte der de virkelige perlene finnes. Ingen IMDB-rating, men man kan i det minste sortere listene.