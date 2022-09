Gode anmeldelser og prisdryss til tross, her er en liste over kjente filmer du ikke trenger å se. Dette er filmer mange mener er blant tidenes beste og du må gjerne se dem. Men du trenger ikke - og jeg skal fortelle deg hvorfor

Kjente filmer du ikke trenger å se - i alfabetisk rekkefølge

2001: A Space Odyssey (1968)

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Ben-Hur (1959)

Cinema Paradiso (1988)

Citizen Kane (1941)

Hobbiten-trilogien (2012-2014)

The Irishman (2019)

Titanic (1997)

V for Vendetta (2005)

Zack Snyder's Justice League (2021)

2001: A Space Odyssey

Kjente filmer du ikke trenger å se: 2001: A Space Odyssey (Image credit: Warner Bros)

Stanley Kubrick ble nominert til Oscar for beste regissør for denne filmen og den vant masse priser for beste spesialeffekter og beste film. Mange mener dette er en av tidenes beste filmer og den har en IMDB-rating på hele 8.3 (opens in new tab).

Jeg, derimot, mener dette er så kjedelig at jeg får vondt i magen. Åpningssekvensen er morsom nok, men når filmen skal bli filosofisk og drømmende, og deretter psykedelisk har jeg ramlet av for lenge siden. Og den føles så utrolig lang.

Jeg mistenker at mange gir denne filmen toppkarakter fordi alle andre gjør det. Teknisk sett er dette selvfølgelig veldig imponerende, og filmen forandret helt sikkert verden for alltid. Men når jeg kjeder meg blir jeg sur. Så jeg våger å kalle denne filmen overvurdert.

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Kjente filmer du ikke trenger å se: Anchorman (Image credit: Paramount)

"Anchorman" er en høyt verdsatt komedie som anses som en av de beste komediene noensinne, spesielt blant film- og mediefolk. Og den er tidvis morsom.

Men for meg føles filmen så stiv i formen. Det er ment som en teit komedie, men den er ikke teit nok eller smart nok til å fortjene all skryten den har fått. Jeg er stor fan av Will Ferrell, Paul Rudd og Steve Carrell, men i denne filmen virker det som de spiller i en alt for lang Saturday Night Live-sketsj som aldri kommer til poenget.

Så når jeg leser om kule folk som påstår at "Anchorman" er genial og tar medieverden på kornet, blir jeg irritert. Den er ok, men ikke noe mer.

Ben-Hur

"Ben-Hur" vant 11 Oscars og er en av de mest kjente filmene i historien. Charlton Heston var den største skuespilleren i verden og alle er enige om at dette er et legendarisk mesterverk. IMDB-ratingen er pene 8.1 (opens in new tab), noe som vitner om bred enighet om kvaliteten. De har helt sikkert rett, det er imponerende greier dette her.

Men det går så langsomt, det skal være så episk og storslagent som mulig, og med tre og en halv times spilletid blir det rett og slett kjedelig. Du rekker to fantastiske filmer med normal spilletid i stedet for å se denne.

Cinema Paradiso

Nok en elsket Oscarvinner med skyhøy rating på IMDB (opens in new tab). "Cinema Paradiso" trekkes ofte frem som den vakreste og varmeste filmen man kan se, og er virkelig en global suksess.

Jeg synes den er for enkel. Den er selvfølgelig fin og søt, men den prøver så hardt på å være nettopp det. "Cinema Paradiso" forteller deg hva du skal føle, men det vil jeg helst finne ut av på egen hånd. Det føles litt som filmens svar på Paulo Coelhos bok "Alkymisten", som også er skrevet som om man ikke klarer å tenke selv.

Citizen Kane

Jeg får litt dårlig samvittighet for å ha med "Citizen Kane" på listen. Det er en høyt respektert, episk saga om mediemogulen Charles Kane som rett og slett er imponerende laget og spilt av Orson Welles i 1941. Oscarvinner og IMDB-rating på 8.3.

Men den krever tålmodighet. Og 60 år senere har man sett alle virkemidler og kamerateknikker, så man blir ikke like imponert som verden sikkert ble den gangen. Du burde kanskje se denne filmen, er du veldig filminteressert har du sikkert sett den allerede, men du trenger ikke.

Hobbiten-trilogien

Kjente filmer du ikke trenger å se: Hobbiten-trilogien (Image credit: SF Studios)

Suksessen med "Ringenes Herre" ga regissør Peter Jackson en stor pengesekk, fritt spillerom og åpenbar hybris. "Hobbiten"-trilogien er strukket så langt som mulig, det males på med lange scener og dialoger som kun er der for å få nok materiale til tre filmer.

Det tar faktisk kortere tid å lese boka enn å se filmene, og boka er morsommere og mer spennende. Her burde noen ha sagt i fra til Jackson før det gikk for langt, men filmene ble en enorm suksess tross alt, så det er vel bare jeg som er gammel og bitter.

The Irishman

Kjente filmer du ikke trenger å se: The Irishman (Image credit: Netflix)

Regissert av Martin Scorsese, spilt av Robert De Niro, Al Pacino og Joe Pesci. "The Irishman" måtte jo bare bli legendarisk bra. Og i følge Oscarakademiet var det briljant og IMDB-publikummet hyllet filmen.

Jeg er veldig uenig. Jeg klarer ikke se annet en fryktelig flau CGI-bruk: De Niro og Pacino ser ut som virtuelle kloner av seg selv og selv om rynkene ble effektivt fjernet, beveger de seg så stivt og uelegant som bare virkelige veteraner kan. En scene der en ung De Niro tramper ihjel en mann skulle være brutal og sjokkerende, men ser mer ut som en gammel mann strever med å gå ned en trapp. Jeg klarer ikke ta filmen seriøst.

I tillegg er den kjedelig, lang og tar seg selv veldig alvorlig. Styr unna!

Titanic

Kjente filmer du ikke trenger å se: Titanic (Image credit: Paramount/20th Century Fox)

James Cameron fikk 11 Oscars for "Titanic" og Leonardo DiCaprio befestet sin posisjon som den kjekkeste skuespilleren i Hollywood. Den tragiske fortellingen om kjærlighet på tvers av klasse med Titanic-forliset som bakteppe ble en enorm suksess og er elsket av de fleste.

Bortsett fra meg. Det smøres på med kjærlighet og livsglede, alt er stort og episk. Jeg mistenker det er gjort for å kamuflere en ganske tynn historie, for det er ikke spesielt interessant. Og filmen er så utrolig lang, det tar jo en evighet før isfjellet - som tross alt er hovedpersonen her - dukker opp. Og "My Heart Will Go On" er en grusom låt.

Denne filmen er for kjærestepar, romantiske mennesker og generellt positive folk. Ikke for meg, med andre ord.

V for Vendetta

Kjente filmer du ikke trenger å se: V for Vendetta (Image credit: Silver Pictures)

Masse filmpriser og IMDB-rating på 8.2 (opens in new tab), "V for Vendetta" er en storfilm. Men jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor. Selv etter å ha sett filmen to ganger klarer jeg ikke se storheten i dette. Filmen er kjedelig, langsom og pretensiøs.

Jeg mistenker at populariteten til hackergruppen Anonymous er årsaken til at filmen ble en hit. Ikke fordi den er bra, men fordi den skulle være deres film. Jeg kaller det massesuggesjon og lar under tvil folk like hva de vil. Men denne kan du fint hoppe over.

Zack Snyder's Justice League (2021)

Kjente filmer du ikke trenger å se: Justice League (Image credit: HBO)

Etter at "Justice League" floppet, gikk ryktene om at regissør Zack Snyder hadde blitt overkjørt av filmstudioet og filmen klippet i stykker. Dermed startet et folkeopprør på Twitter hvor "#ReleaseTheSnyderCut" faktisk førte til at regissøren publiserte sin opprinnelige versjon. Fansen ble lykkelige og overøste filmen med gode IMDB-ratinger (opens in new tab).

Men ærlig talt, så bra er den virkelig ikke. Fire timer med bakgrunnshistorier og forberedelser til kamp er for mye å takle selv for hardbarka fans av DC universet. Man får selvsagt store doser med superhelter og det er mange som setter pris på det (inkludert meg), men det er altfor mye og altfor langt. Filmen er bedre enn første versjonen, men ikke la deg lure: Det finnes bedre superheltfilmer enn dette.

