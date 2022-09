Jump To:

Vi har satt opp vår liste over beste David Fincher-filmer, og synes du egentlig burde se dem alle sammen. Regissøren står bak noen av filmhistoriens mest omtalte filmer, og selv om ikke alt han lager er like bra, er det umulig å ikke la seg begeistre av høydepunktene.

Fincher jobbet først med reklame, deretter musikkvideoer, før han fikk sitt første regissøroppdrag med Alien 3. Det var ikke en veldig sterk start, men fortsettelsen ble betydelig bedre.

Beste David Fincher-filmer

11. Alien 3 (1992)

Alien 3 (Image credit: 20th Century Fox)

David Fincher debuterte som filmregissør med tredje kapittel i Alien-sagaen. Det var en tøff oppgave, da filmen allerede hadde problemer med uferdig manuskript, sparkede regissører og sprengte budsjettrammer.

Sigourney Weaver gjentar rollen som Ripley og filmen fortsetter der "Aliens" (1986) slapp. Hun ankommer Fiorina 16, et ugjestmildt landskap bebodd av tidligere innsatte. Med på ferden er det selvfølgelig et monster og da blir det gjemsel for voksne nok en gang.

Filmen har grei action og noen skumle scener som passer til i en Alien-film, men den ble dessverre aldri noen suksess.

10. The Curious Case of Benjamin Button (2008)

The Curious Case of Benjamin Button (Image credit: Paramount)

David Fincher lager åpenbart gode filmer, da "The Curious Case of Benjamin Button" ender nest sist på listen vår. Filmen ble nominert til 13 Oscarpriser og spilte inn 350 millioner dollar.

Filmen er basert på en novelle av F. Scott Fitzgerald og handler om en mann som har reversert aldring. Brad Pitt har hovedrollen, men det er sminkørene som står for den beste prestasjonen her.

"Benjamin Button" er flott laget og tidvis fascinerende, men den er veldig lang og aldri interessant nok til å bli en klassiker.

9. Panic Room (2002)

Panic Room (Image credit: Sony Pictures)

"Panic Room" er en film du fint kan se en fredagskveld, med Jodie Foster og Kristen Stewart.

Det er en klaustrofobisk og spennende historie om et hus med et tilfluktsrom, og etterhvert en anledning til å bruke dette rommet...

Filmen er smart nok, har gode skuespillere og er en god, gammeldags thriller.

8. The Game (1997)

The Game (Image credit: Polygram)

Etter suksessen med Se7en, fulgte Fincher opp med thrilleren "The Game".

Michael Douglas spiller Nicolas van Orton, som er rik og kjeder seg. Broren, spilt av Sean Penn, inviterer storebror til et spill - som etterhvert utvikler seg til å bli et stressende mareritt.

Filmen er spennende og full av overraskelser. Den oser av 90-talls estetikk, men er fortsatt underholdende.

7. Mank (2020)

Mank (Image credit: Netflix)

David Fincher og Netflix samarbeidet om dette sort-hvite kjærlighetsbrevet til Hollywood.

Gary Oldman er manusforfatter Herman J. Mankiewicz, som sammen med Orson Welles skal lage film i 1940. Filmen er for øvrig Citizen Kane.

Rollebesetningen i "Mank" er flott: Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke og Charles Dance.

Filmen er nok ikke for alle, men den er flott og velspilt - og 10 Oscarnominasjoner burde vekke nysgjerrigheten hos de fleste.

6. The Girl With The Dragon Tattoo (2011)

The Girl With The Dragon Tattoo (Image credit: Sony Pictures)

Stieg Larsson gjorde global suksess med bøkene sine og den svenske filmatiseringen av "Män som hatar kvinnor" ble såpass populær at Hollywood krevde en amerikansk versjon. Dermed fikk David Fincher sjansen.

Daniel Craig og Rooney Mara spilte Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander, og filmen var minst like god som den svenske originalen. En spennende og intens thriller som aldri ble en kassasuksess i USA, men var langt bedre enn amerikanske versjoner pleier å være.

5. Zodiac (2007)

Zodiac (Image credit: Paramount Pictures)

"Zodiac" er en undervurdert film mange har gått glipp av. Den er muligens litt for lang, men den er definitivt verdt å se.

Rollebesetningen er knallsterk: Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal og Robert Downey Jr. Filmen handler om jakten på Zodiac-drapsmannen som terroriserte San Fransisco på 60- og 70-tallet. Fokuset er på journalistene og politifolkene som jobbet med saken og er virkelig spennende, selv om de aldri lyktes i jakten. Fincher er god på thrillersjangeren og dette er en veldig bra film.

4. The Social Network (2010)

The Social Network (Image credit: 20th Century Fox)

En film om Mark Zuckerberg og Facebook høres ut som noe man kunne sluppet direkte på en gratis Youtubekanal. At David Fincher skapte en velspilt, spennende og smart suksess er smått utrolig, og nok et eksempel på hva en god regissør kan få til.

Filmen følger Zuckerberg som student på Harvard, og fokuserer på søksmålene som oppsto underveis i utviklingen av Facebook.

"The Social Network" bæres frem av briljante skuespillerprestasjoner, først og fremst av Jesse Eisenberg (Zuckerberg) og Andrew Garfield (Eduardo Saverin, som skapte Facebook sammen med Zuckerberg), men også Justin Timberlake som spiller Sean Parker (skaperen av Napster).

3. Gone Girl (2014)

Gone Girl (Image credit: TSG Enternainment)

Fincher har gjort flere filmatiseringer av populære bøker, og her traff han virkelig blink.

"Gone Girl" var skrevet av Gillian Flynn og følger ekteparet Nick og Amy Dunne (Ben Affleck og Rosamund Pike) som opplever ganske dramatiske dager. Amy forsvinner og er antatt drept av ektemannen. Så utvikler det seg til et heseblesende drama med artige og spennende vendinger.

Det er en smart bok og en smart film, og Rosamund Pike spiller så bra at jeg er i tvil om hva slags person hun egentlig er i virkeligheten.

2. Fight Club (1999)

Fight Club (Image credit: 20th Century Studios)

Så er det tid for de legendariske mesterverkene. Chuck Palahniuk skrev en surrealistisk bok og David Fincher skapte et surrealistisk, men briljant drama.

Edward Norton sliter seg gjennom sitt meningsløse, overfladiske liv helt til han møter Brad Pitt og Helena Bonham Carter. Det bankes løs i en kjeller og det elskes hemningsløst i et falleferdig hus. Og så skal en revolusjon startes.

Det høres forvirrende ut, og det er forvirrende, samtidig som det er eksepsjonelt severdig.

Filmen har blitt en kultklassiker og er verdt flere gjensyn. At hele opplevelsen avsluttes med Pixieslåta "Where is my mind?" gjør det bare enda bedre, dette er en film du husker lenge etterpå.

1. Se7en (1995)

Se7en (Image credit: Netflix)

Så er vi ved veis ende. Etter "Alien 3" var det få som trodde David Fincher kunne skape en film som i så stor grad har preget thriller-sjangeren i ettertid. "Se7en" overrasket de fleste med sine melankolske farger, skitne og brutale tone, og noen aldeles sjokkerende scener.

Jeg fikk hele filmen fortalt av min storesøster, men ble allikevel lamslått da jeg endelig var gammel nok til å se filmen selv.

Det begynner som en klassisk kriminalfilm, med William Somerset (Morgan Freeman), en aldrende og sliten politibetjent og hans nye partner Mills (Brad Pitt). De skal bare løse en siste drapssak før Somerset endelig skal få gå av med pensjon, men så viser det seg at denne saken er mer komplisert enn forventet.

"Se7en" er ganske enkelt genial. Det er spennende, skummelt og veldig, veldig smart. Slutten er legendarisk i seg selv, men filmen som helhet er rett og slett et mesterverk.