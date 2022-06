Gratis film på Filmoteket - mine anbefalinger

Gratis film på Filmoteket! Filmoteket er bibliotekenes filmtjeneste og her kan du låne 4 filmer i måneden, helt gratis! Utvalget er ikke like stort som hos de store strømmetjenestene, men filmene er håndplukket av filminteresserte og holder en svært høy kvalitet. Filmoteket gir deg også muligheten til å sortere alle filmer basert på IMDB-rating, så strengt tatt kan du bare begynne øverst og jobbe deg nedover. Noen ganger er det imidlertid fint å få noen tips om filmer du kanskje ikke hadde valgt ved første øyekast, så det skal du få nå. Dette er kanskje ikke de største eller mest kjente filmene, men jeg lover deg: Dette er bra filmer!

Dersom du ikke liker mine tips, kan du gjerne sjekke ut Filmotekets egne forslag

Så skaff deg et digitalt lånekort og se gratis film!

Se også mine anbefalinger fra Danmark, Asia og beste komedier på HBO

Mine favorittfilmer på Filmoteket

Thunder Road (2018) - Sammenbrudd kan være morsomt Systemsprengeren (2019) - Et vanskelig barn Super (2010) - Kanskje en helt, men definitivt ikke super 9 (2009) - Tøydokker har også utfordringer Kapernaum (2018) - Forferdelig barndom The Florida Project (2017) - Asfaltbarndom Blue Valentine (2010) - Den vonde kjærligheten The Light of my life (2019) - Når verden går nedenom De usedvanlige (2019) - Alle skal med The Selfish giant (2013) - Britisk barndom kan være tøff

Thunder Road (2018)

Av Jim Cummings. Med Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson

----------

IMDB-rating: 7.0

Rotten Tomatoes-rating: 91%

----------

Politimannen Jim (fabelaktig spilt av regissør Jim Cummings) må håndtere skilsmisse og tapet av moren sin, og han klarer seg ikke så bra.

Dette er kanskje min favorittfilm de siste årene og den er like bra hver gang jeg ser den. Det er en smått absurd dramakomedie som følger en mann som bryter sammen og bygger seg opp igjen. Det er så mange rare situasjoner og morsomme dialoger at filmen føles som en liten skattekiste. Man kan virkelig føle frustrasjonen og fortvilelsen, men det uttrykkes på veldig artige måter. Det er både trist og veldig morsomt og det føles friskt og annerledes. Dette er en indiefilm som burde fått mye mer oppmerksomhet.

Se Thunder Road her

Systemsprengeren (2019) - Systemsprenger

Systemsprengeren (2019): Selv verdens nydeligste barn kan ha utfordinger (Image credit: Mer Filmdistribusjon / Kineo Film Weydeman Bros Yunus Roy Imer)

Av Nora Fingscheidt. Med Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide

----------

IMDB-Rating: 7.8

Rotten Tomatoes-rating: 97%

----------

Benni (Helena Zengel) er 9 år og full av energi som ikke alltid kommer ut på best mulig måte. Dermed havner hun i en evig karusell av forsøk på omsorg, der mange vil hjelpe, men få klarer det.

Dette er en knyttneve av en film som gjorde meg fullstendig utmattet. Først og fremst er det en nærmest mirakuløs prestasjon av unge Helena Zengel i hovedrollen. At et barn kan spille så godt er nesten ikke til å tro. Derfor er det fullt fortjent at hun fikk spille ved siden av Tom Hanks i den flotte Netflixfilmen News of the world (opens in new tab) (2020).

I Systemsprengeren følger vi altså Benni som havner mellom alle stoler i barnevern og omsorgstjenester. De voksne vil hjelpe, men makter ikke. Og hvordan vil det da gå med Benni? Det er en fantastisk film om et viktig tema, men det er ikke akkurat en komedie dette her...

Se Systemsprengeren her

Trailer for Systemsprengeren (2019)

Super (2010)

Av James Gunn. Med Rainn Wilson, Elliot Page, Liv Tyler

----------

IMDB-rating: 6.7

Rotten Tomatoes-rating: 56%

----------

Frank (Wilson) mister kjæresten sin til en narkolanger og sverger hevn. Han blir superhelten Crimson Bolt og forsøker å gjøre verden til et bedre sted. Dessverre er han slett ikke super og det er ganske vanskelig å være helt.

Dette er en nydelig indie-perle som er litt trist, litt morsom og ganske brutal. Det er egentlig ingen superheltfilm, heller en historie om ensomhet og ønsket om å gjøre det rette. Heldigvis gjøres dette på en absurd og sjokkerende måte, filmen er tidvis mørk og depressiv, samtidig som det er morsomt. James Gunn gjorde senere stor suksess med Guardians of the Galaxy og Suicide Squad, der mye av det samme humoristiske mørket er tilstede. Men i Super er det ingen hemmelige krefter eller fargerike skurker. Handlinger får konsekvenser. Rainn Wilson er perfekt i hovedrollen, mens Elliot Page er historiens dårligste sidekick.

Dette er ikke en film for sarte sjeler (som kanskje er grunnen til relativt lav score hos IMDB), men tåler du en trøkk vil dette være en gledelig overraskelse.

Se Super her

9 (2009)

Av Shane Acker. Med Elijah Wood, Jennifer Connelly, Crispin Glover

----------

IMDB-rating: 7.0

Rotten Tomatoes-rating: 56%

----------

9 er en tøydokke som skal redde menneskeheten i en postapokalyptisk verden.

Det høres ut som et mislykket barne-tv-program, men det er en herlig animert film for voksne. Det er sjarmerende og spennende, i en skremmende verden etter katastrofen. Det ser fantastisk ut og filmen vokser underveis. De store spørsmålene om vennskap, tilhørighet og meningen med tilværelsen blir besvart og man føler seg heldig som får være med på reisen.

Se 9 her

Kapernaum (2018) - Capharnaüm

Kapernaum (2018): Hvem passer på barna når de voksne svikter? (Image credit: Arthaus)

Av Nadine Labaki. Med Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole

----------

IMDB-rating: 8.4

Rotten Tomatoes-rating: 93%

----------

Zain (Al Rafeea) må overleve på egenhånd i Libanon og det er et brutalt liv.

Kapernaum er ingen feelgood-film. Dette er beinhard realisme basert på ekte barneskjebner i et fattig og krigsherjet land. Samtidig er det små glimt av håp og vakre bilder. Den største grunnen til å se en slik film er hovedpersonen som spiller seg selv, Zain Al Rafeea. Det er så fantastisk levert at man nesten glemmer hvor forferdelig historien er.

Ha lommetørkle klart, finn frem noen søte kattevideoer på Youtube for senere bruk og se denne utrolig sterke filmen - helst sammen med noen du er glad i.

Se Kapernaum her

Trailer for Kapernaum (2018)

The Florida Project (2017)

The Florida Project (2017): Barnas verden (Image credit: Norsk Filmdistribusjon)

Av Sean Baker. Med Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe

----------

IMDB-rating: 7.6

Rotten Tomatoes-rating: 80%

----------

Moonee (Prince) bor på motell sammen med moren sin (Vinaite). Her utforsker hun omgivelsene og livet.

Denne lille sjarmbomben av en film er like mye hard realisme og fattigdom som den er vakker og drømmende. De voksne strever, mens barna får være barn så godt det lar seg gjøre. Og da blir det søtt og vakkert og sårt. Glimrende skuespill fra barn løfter enhver film og når Willem Dafoe deltar blir det sjelden feil. Dette er en nydelig film som egentlig ikke handler om så veldig mye, men føles like viktig uansett.

Se The Florida Project her

Trailer for The Florida Project (2017)

Blue Valentine (2010)

Av Derek Cianfrance. Med Ryan Gosling, Michelle Williams, John Doman

----------

IMDB-rating: 7.4

Rotten Tomatoes-rating: 77%

----------

Dean (Gosling) og Cindy (Williams) faller for hverandre. Så går det nedover med kjærligheten.

Denne filmen er både den fineste kjærlighetsfilmen jeg har sett og viser det vondeste forholdsbruddet - samtidig. Man følger nemlig både forelskelse og brudd side om side, med parallelle tidslinjer og tilbakeblikk. Det er utrolig vakkert og flott, for deretter å bli veldig mørkt og trist. Ryan Gosling og Michelle Williams leverer for harde livet og resultatet er mesterlig. Om du kun ser de fine scenene, kan du godt se denne sammen med partneren din. Men de tunge scenene vil dere ikke overleve. Om du vil kjenne på følelsene, kan jeg anbefale denne...

Se Blue Valentine her

Light of My life (2019)

Av Casey Affleck. Med Anna Pniowsky, Casey Affleck, Tom Bower

----------

IMDB-rating: 6.6

Rotten Tomatoes-rating: 73%

----------

Rag (Pniowsky) og Dad (Affleck) må overleve postapokalypsen sammen. Det er en hard verden å leve i.

Casey Affleck har laget en film som nok er litt for lik The Road (opens in new tab) (med Viggo Mortensen) til at kritikere og publikum lot seg begeistre. Men heldigvis lot jeg meg ikke lure. Jeg er veldig glad i postapokalypse og denne filmen er bra. Samspillet mellom far og datter er veldig fint og Affleck klarer som alltid å få frem sårbarhet og tvil. Verden er grim og brutal og livet er hardt. Men sammen kan de kanskje klare det?

Se Light of my life her

De usedvanlige (2019) - Hors normes

Vincent Cassel i De usedvanlige (2019): Omsorg og kjærlighet er alt som trengs (Image credit: Norsk Filmdistribusjon / Carole Bethuel)

Av Olivier Nakache, Éric Toledano. Med Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

----------

IMDB-rating: 7.4

Rotten Tomatoes-rating: 83%

----------

Bruno (Cassel) og Malik (Kateb) hjelper barn og unge med autisme. Sviktende økonomi og systemet truer tilværelsen.

En herlig film om mennesker som er annerledes - og om de som vil hjelpe dem. Dette er fransk feelgood på sitt beste, varmen sprer seg i kroppen og hjertet vokser. Det er mesterlig levert av alle involverte og små, separate historier gjør at filmen vokser til noe stort og viktig. Se gjerne denne etter at du har sett noe trist eller mørkt, jeg lover det vil hjelpe på humøret.

Se De usedvanlige her

Trailer for De usedvanlige (2019)

The Selfish Giant (2013)

Av Clio Barnard. Med Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilder

----------

IMDB-rating: 7.3

Rotten Tomatoes-rating: 81%

----------

Arbor (Chapman) og Swifty (Thomas) er to unge venner som ikke helt passer inn. De får jobb hos en kriminell skraphandler og dette fører vennene fra hverandre.

Britisk realisme er alltid severdig og det gjelder denne filmen også. Unggutta spiller flott og resultatet er en vakker og trist film. Den føles nesten som en dokumentar, det er så ujålete og ekte. Gi denne en sjanse og gi et barn du kjenner en god klem etterpå.

Se The Selfish Giant her

