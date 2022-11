Komedie blir ofte undervurdert eller ikke regnet som gode filmer. Og i mange tilfeller er det helt riktig: Det er mange filmer som prøver å være morsomme, men som verken klarer det eller er spesielt gode.

Jeg har derfor laget en liste over filmer som ikke nødvendigvis er spesielt populære eller har veldig god rating, men som jeg synes er veldig morsomme - og som du burde se.

Indie-komedier du må se

Undervurdert tull: Morsomme filmer du kanskje ikke har sett

Welcome to the Dollhouse (1995)

Av Todd Solondz. Med Heather Matarazzo, Christina Brucato, Victoria Davis.

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.4 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 86% (Åpnes i ny fane)

- - - - - - - - -

Dawn Wiener (Matarazzo) har ikke bare et håpløst etternavn, hele tilværelsen er vanskelig. Og sånn går dagene...

Denne er så indie at det nærmest tyter utenfor kantene. Ingen kjente skuespillere (den gangen), lavbudsjett og mørk humor. Men det fungerer utrolig bra. Det er tidvis trist og håpløst for alle involverte, men det er morsomt selv om det er bekmørkt. Det er noen aldeles fantastiske scener i denne filmen, så kultstatusen den har er fullt fortjent.

Filmen fanger frustrasjonen over å ikke være populær helt perfekt, men i motsetning til alle vanlige Hollywood-filmer går det ikke nødvendigvis bra til slutt. Og det gjør dette til en svært bra film.

En fin trøst er at de to som får gjennomgå mest i filmen, Heather Matarazzo og Brendan Sexton III, begge fikk en ganske fin filmkarriere etter denne anstrengelsen,

- - - - - - - - -

Stream filmen her:

Allente (Åpnes i ny fane)

Lei/kjøp filmen her:

SF Anytime (Åpnes i ny fane)

Thunder Road (2018)

Av Jim Cummings. Med Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson

----------

IMDB-rating: 7.0 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 91% (Åpnes i ny fane)

----------

Politimannen Jim (fabelaktig spilt av regissør Jim Cummings) må håndtere skilsmisse og tapet av moren sin, og han klarer seg ikke så bra.

Dette er kanskje min favorittfilm de siste årene og den er like bra hver gang jeg ser den. Det er en smått absurd dramakomedie som følger en mann som bryter sammen og bygger seg opp igjen. Det er så mange rare situasjoner og morsomme dialoger at filmen føles som en liten skattekiste. Man kan virkelig føle frustrasjonen og fortvilelsen, men det uttrykkes på veldig artige måter. Det er både trist og veldig morsomt og det føles friskt og annerledes. Dette er en indiefilm som burde fått mye mer oppmerksomhet.

For øvrig kan du avgjøre på 5 minutter om du liker denne eller ikke. Åpningssekvensen er helt vanvittig klein, vond og veldig merkelig. Om du synes det er interessant, vil du kose deg med resten. Om du ikke synes det er noe artig, kan du skru av, for det kommer mer.

----------

Se "Thunder Road" gratis her:

Filmoteket (Åpnes i ny fane)

Stream "Thunder Road" her:

Allente (Åpnes i ny fane)

Lei/Kjøp filmen her:

Blockbuster (Åpnes i ny fane)

Google Play (Åpnes i ny fane)

SF Anytime (Åpnes i ny fane)

Telia Play (Åpnes i ny fane)

Hot Rod (2007)

Av Akiva Schaffer. Med Andy Samberg, Isla Fisher, Ian McShane

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 6.7 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 64% (Åpnes i ny fane)

- - - - - - - - -

Rod Kimble (Samberg) vil være stuntman, men kjemper mot sitt manglende talent og en kampvillig stefar.

Denne filmen er en elsk/hat-opplevelse. Om du ikke liker SNL eller Andy Samberg må du for all del ikke se "Hot Rod". Men om du tåler dårlig humor, knall og fall, rare sekvenser og sketsj-lignende scener - da vil du sette pris på denne. Grunnen til at jeg nevner denne, til tross for lav rating, er at den er full av varme for karakterene. Alle vil hverandre vel (i det minste til slutt). Samtidig er det så mange artige hendelser, små øyeblikk og hysteriske kommentarer. Det er rett og slett morsomt.

Mitt absolutte favorittøyeblikk er når crewet til Rod danser. Jorma Taccone burde blitt rikskjendis for 10 sekunders prestasjon der. Bill Hader og Danny McBride er også gode i sine biroller.

Det er ikke mange som er enige med meg, men jeg synes dette er en fantastisk morsom film.

- - - - - - - - -

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster (Åpnes i ny fane)

Telia Play (Åpnes i ny fane)

Step Brothers (2008)

Av Adam McKay. Med Will Ferrell, John C. Reilly, Mary Steenburgen

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 6.9 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 69% (Åpnes i ny fane)

- - - - - - - - -

Brennan (Ferrell) og Dale (Reilly) er godt voksne, men har den mentale kapasiteten til barn. De blir motvillig stesøsken og må finne sin plass i familien.

Liker du ikke Will Ferrell? Styr unna "Step Brothers". Om du liker Will Ferrell, har du mest sannsynlig allerede sett denne filmen for lenge siden, det er en av hans beste. Det er vanvittig moro å se voksne menn oppføre seg som grinete småunger. Ansiktsuttrykkene til Ferrell får meg til å le nesten uansett, og denne filmen er full av dem. Og John C. Reilly blir jeg aldri lei av.

Barnslige, stakkarslige menn = god underholdning (for meg).

- - - - - - - - -

Stream filmen her:

Allente (Åpnes i ny fane)

Prime Video (Åpnes i ny fane)

Viaplay (Åpnes i ny fane)

Lei/kjøp filmen her:

Apple TV (Åpnes i ny fane)

Blockbuster (Åpnes i ny fane)

Google Play (Åpnes i ny fane)

Rakuten TV (Åpnes i ny fane)

SF Anytime (Åpnes i ny fane)

Telia Play (Åpnes i ny fane)

TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Youtube (Åpnes i ny fane)

Av Jody Hill. Med Danny McBride, Ben Best, Mary Jane Bostic

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 6.2 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 46% (Åpnes i ny fane)

- - - - - - - - -

Fred (McBride) er en ganske middels Tae Kwon do-utøver som sliter med kjærligheten og respekten i kampsportmiljøet.

Danny McBride er en slags kulthelt for meg. Alt han medvirker i blir morsommere hver gang han er foran kamera. Han ser alltid oppgitt og irritert ut, på en herlig white-trash måte som jeg virkelig setter pris på. Og det kommer alltid kommentarer man ikke forventer.

Dette er en lavbudsjettskomedie som må ses av flere. Det er så mange morsomme, små øyeblikk som sørger for konstant underholdning gjennom hele filmen. "The Foot Fist Way" bør du sjekke ut!

- - - - - - - - -

Denne er ikke tilgjengelig for streaming i Norge, så kjøp den på dvd eller skaff VPN og se den på utenlandske tjenester.

Goon (2011)

Goon (2011) (Image credit: Amazon)

Av Michael Dowse. Med Seann William Scott, Jay Baruchel, Alison Pill

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 6.8 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 71% (Åpnes i ny fane)

- - - - - - - - -

Doug Glatt (Scott) blir hockeyproff fordi han er god til å slåss, til tross for at han knapt kan gå på skøyter.

Fin og morsom film om slåsskjemper i ishockey (såkalte "enforcers"). Sean William Scott er som regel bare å se i barnslige komedier, men her imponerer han med både hjerte og (litt) hjerne. "Goon" er artig, interessant og overraskende realistisk.

Definitivt verdt tiden din.

- - - - - - - - -

Stream filmen her:

Allente (Åpnes i ny fane)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster (Åpnes i ny fane)

iTunes (Åpnes i ny fane)

SF Anytime (Åpnes i ny fane)

TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Youtube (Åpnes i ny fane)

Little Miss Sunshine (2006)

Little Miss Sunshine (2006) (Image credit: Searchlight Pictures)

Av Jonathan Dayton, Valerie Faris. Med Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.8 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 91% (Åpnes i ny fane)

- - - - - - - - -

Olive (Abigail Breslin) skal delta på skjønnhetskonkurranse og da må hele familien på biltur.

Denne er ikke undervurdert, den er derimot høyt elsket av mange. Men jeg føler den ikke får nok oppmerksomhet og den må ikke glemmes av noen. En herlig, morsom og rørende roadmovie med en helt rå rollebesetning. Både Breslin og Paul Dano fikk gode karrierer etter denne filmen.

Om du ikke har sett denne: Gjør deg klar for å føle deg bra.

- - - - - - - - -

Stream filmen her:

Allente (Åpnes i ny fane)

Disney + (Åpnes i ny fane)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster (Åpnes i ny fane)

Google Play (Åpnes i ny fane)

iTunes (Åpnes i ny fane)

Rakuten TV (Åpnes i ny fane)

SF Anytime (Åpnes i ny fane)

Telia Play (Åpnes i ny fane)

Youtube (Åpnes i ny fane)

Juno (2007)

Juno (2007) (Image credit: Searchlight Pictures)

Av Jason Reitman. Med Elliot Page, Michael Cera, Jennifer Garner

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.5 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 88% (Åpnes i ny fane)

- - - - - - - - -

Juno (Page) blir gravid, men bestemmer seg for å adoptere bort barnet.

Morsom og varm, full av morsomme øyeblikk og kommentarer. En smart komedie med gode skuespillere og bra manus. Jeg liker veldig godt gode foreldre på film, og J.K. Simmons er glimrende her.

Filmen er både populær og kritikerrost, men jeg tar den med fordi den er så bra - og vil så gjerne at du ser den.

- - - - - - - - -

Stream filmen her

Allente (Åpnes i ny fane)

Disney + (Åpnes i ny fane)

Lei/kjøp filmen her

Blockbuster (Åpnes i ny fane)

Google Play (Åpnes i ny fane)

iTunes (Åpnes i ny fane)

Rakuten TV (Åpnes i ny fane)

SF Anytime (Åpnes i ny fane)

Telia Play (Åpnes i ny fane)

Youtube (Åpnes i ny fane)

Adaptation. (2002)

Av Spike Jonze. Med Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper

----------

IMDB-rating: 7.7 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 85% (Åpnes i ny fane)

----------

Charlie Kaufman (Cage) skal skrive filmmanus basert på boka "Orkidétyven". Det går ikke så bra.

Spike Jonze har nok en gang satt sammen en underholdende reise. Nicolas Cage spiller to brødre og er helt fantastisk, både som frustrert melankoliker og selvsikker populist. Men det aller beste med filmen er historien om Susan (Streep) og John (Cooper), med fokus på orkidéer. Det høres utrolig kjedelig ut, men det er veldig morsomt på en lavmælt måte. Velspilt og smart, med gode folk både foran og bak kamera.

----------

Stream filmen her:

Allente (Åpnes i ny fane)

Viaplay (Åpnes i ny fane)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster (Åpnes i ny fane)

SF Anytime (Åpnes i ny fane)

Telia Play (Åpnes i ny fane)

Vega Hjemmekino (Åpnes i ny fane)

Hunt for the Wilderpeople (2016)

Hunt for the Wilderpeople (2016) (Image credit: Amazon)

Av Taika Waititi. Med Sam Neill, Julian Dennison, Rima Te Wiata

----------

IMDB-rating: 7.8 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 91% (Åpnes i ny fane)

----------

Ricky (Dennison) er på rømmen sammen med fosterfar Hec (Neill).

Taika Waititi er en av mine favoritter, og traff fullstendig blink med den aldeles fabelaktige "Jojo Rabbit" (2019). "Hunt for the Wilderpeople" er en slags forsmak på humoren og alvoret Waititi klarer å kombinere. Filmen er sjarmerende, trist, varm, rørende og underholdende. En solid komedie som mange har sett, men som nok har gått litt under radaren til de aller fleste.

Julian Dennison er fantastisk i denne filmen, noe som blant annet ga han en stor rolle i "Deadpool 2". Den New Zealandske dialekten er alltid stilig og han byr på herlige kommentarer og nydelig mimikk.

Denne filmen gjør deg glad, det lover jeg deg.

----------

Stream filmen her:

Allente (Åpnes i ny fane)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster (Åpnes i ny fane)

Google Play (Åpnes i ny fane)

iTunes (Åpnes i ny fane)

SF Anytime (Åpnes i ny fane)

Telia Play (Åpnes i ny fane)

TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Youtube (Åpnes i ny fane)

Mary and Max (2009)

Mary and Max (2009) (Image credit: Amazon)

Av Adam Elliot. Med Toni Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana

----------

IMDB-rating: 8.1 (Åpnes i ny fane) - Rotten Tomatoes-rating: 92% (Åpnes i ny fane)

----------

Mary (Collette) bor i Australia og får seg en brevvenn i New York. Max (Hoffman) har Aspergers syndrom og forholder seg til livet så godt han kan. Brevene åpner en ny verden for dem begge.

Noen ganger dukker det opp filmer som er så bra at jeg har problemer med å sette ord på det. "Mary and Max" er en slik film. Dette er ikke først og fremst en komedie. Og ikke er den undervurdert heller. Men den er ikke så kjent som den burde være, så jeg må ha den med.

Det er riktignok tidvis morsomt med søte animasjoner og noen artige sekvenser. Men det er mørkt og tungt materiale, og noen ganger så trist at jeg gråt. Uansett må denne filmen ses, det er et absolutt mesterverk. Det er som om man får se inn i sjelen til andre mennesker, og det man ser er vakkert. Philip Seymour Hoffman har en stemme man tror på og man kan ikke unngå å bli rørt. Historien er fantastisk og animasjonene aldeles utmerkede.

Lov meg at du ser denne!

----------

Dessverre er ikke denne tilgjengelig på norske strømmetjenester, så kjøp den på dvd eller skaff deg VPN og finn den på utenlandske tjenester

