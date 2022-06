Å streame filmer gratis har tidligere vært forbundet med ulovlig nedlastning. Men nå er det tilgjengelig, og helt lovlig. Tjenestene Pluto og Rakuten TV tilbyr lovlig, gratis streaming av flere filmer. Filmoteket har et større og bedre utvalg, men forhåpentligvis vil også de nye tjenestene bygge opp sine bibliotek etterhvert. Per dags dato må du se reklame for å få se gratis film på Rakuten TV, samt forholde deg til et rimelig frustrerende brukergrensesnitt hos Pluto. Og det er stort sett ganske dårlig utvalg av filmer. På tross av dette har jeg funnet noen perler jeg virkelig kan anbefale.

De beste gratisfilmene akkurat nå

Streame filmer gratis - mine anbefalinger

The Big Sick (2017) - Sykdom, kultur og kjærlighet

- Sykdom, kultur og kjærlighet What's eating Gilbert Grape (1993) - Uskyldens tid

- Uskyldens tid The Good Lie (2014) - Det finnes gode mennesker

- Det finnes gode mennesker The Kids are all right (2010) - Familie er mer enn biologi

- Familie er mer enn biologi Paris, Texas (1984) - Hva har du gjort de siste fire årene?

- Hva har du gjort de siste fire årene? Frank (2014) - Så rar og så bra musikk

- Så rar og så bra musikk The Escapist (2008) - Smart og spennende rømning

Anbefalte filmer på Pluto

Sykt forelsket (2017) - The Big Sick

Av Michael Showalter. Med Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

----------

IMDB-rating: 7.5

Rotten Tomatoes-rating: 88%

Academy Awards: Nominert til Oscar for Beste manuskript

----------

Kumail (som spiller seg selv) møter Emily (Kazan) og kjærligheten blomstrer. Men kulturforskjeller og sykdom setter kjærligheten på prøve.

Dette kunne vært en liten og søt romantisk film, men er i stedet en ganske smart, morsom og tidvis rørende opplevelse. Filmen er basert på en sann historie og manus er skrevet av ekteparet Kumail Najiani og Emily V. Gordon. Det er mye artig dialog og rollefigurer som viser frem flere sider av seg selv. Ray Romano (fra Alle elsker Raymond) er aldeles glimrende som den smått deprimerte faren til Emily. Dette er en film du vil sette pris på.

----------

Se The Big Sick her

What's eating Gilbert Grape (1993)

Av Lasse Hallström. Med Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis

----------

IMDB-rating: 7.7

Rotten Tomatoes-rating: 89%

Academy Awards: Nominert til Oscar for Beste birolle

Golden Globes: Nominert for Beste birolle

----------

Gilbert (Depp) tilbringer dagene på bygda med å passe lillebror Arnie (DiCaprio). Så dukker Becky (Lewis) opp og tingenes tilstand endrer seg.

Johnny Depp var en gang en ung hjerteknuser, Leonardo DiCaprio var en glimrende skuespiller og Juliette Lewis var det uforutsigbare stjerneskuddet. I denne filmen får de alle vist hva de kan best. DiCaprio er glimrende som psykisk utviklingshemmet, i en rolleprestasjon jeg mener gjøres med stor respekt for temaet. Filmen er søt og varm, men det er nok av spennende scener og artige vendinger til å gjøre denne aktuell for de aller fleste seere. Lasse Hallström bygger som alltid et innholdsrikt univers som ramme rundt den fine historien. Her er det bare å invitere noen du er glad i til å se film sammen med deg, denne er virkelig bra.

----------

Se What's eating Gilbert Grape her

The Good Lie (2014)

Av Philippe Falardeau. Med Reese Witherspoon, Arnold Oceng, Ger Duany

----------

IMDB-rating: 7.4

Rotten Tomatoes-rating: 82%

----------

En søskenflokk flykter fra krigsherjede Sudan og havner til slutt i USA. Der skal Carrie (Witherspoon) i utgangspunktet hjelpe dem i arbeid, men ender opp med å involvere seg mer i deres skjebne.

Filmen er løst basert på flere sanne historier, som førte til en konflikt mellom Sudanesiske flyktninger og forfatteren som brukte deres historier i boka filmen er basert på. Det er ikke en klassisk, enkel "hvit kvinne hjelper fargede menn"-historie. I stedet er det en film som viser kompleksiteten av å være individ i en gruppe, og en film som ikke tar de raskeste snarveiene til mål. Det er Hollywoodfilm, så visse forenklinger må man regne med, men dette er kvalitet. Filmen vil få frem følelsene og mot slutten er det vanskelig å forholde seg uberørt.

----------

Se The Good lie her

The Kids are all right (2010)

Av Lisa Cholodenko. Med Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo

----------

IMDB-Rating: 7.0

Rotten Tomatoes-rating: 74%

Academy Awards: Nominert til Oscar for Beste film, Beste kvinnelige hovedrolle, Beste mannlige birolle og Beste originale manuskript

BAFTA: Nominert til Beste kvinnelige hovedrolle (x2), Beste birolle og Beste originale manuskript

Golden Globes: Vinner av Beste film og Beste kvinnelige hovedrolle

----------

Nic (Bening) og Jules (Moore) er lykkelig gift og har to barn via en donor. Når barna leter opp donorpappa Paul (Ruffalo) blir familien ikke den samme igjen.

Dette er en god film med en vanvittig rolleliste. Det omhandler det interessante temaet om hvorvidt en donor kan få plass i en familie, og krydrer dette med romantikk - dermed oppstår spenninger. Det er ikke noe mesterverk, men den er utrolig velspilt og gir deg en fin liten opplevelse mens du venter på neste blockbuster...

----------

Se The Kids are all right her

Anbefalte filmer på Rakuten TV

Paris, Texas (1984)

Av Wim Wenders. Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell

----------

IMDB-rating: 8.0

Rotten Tomatoes-rating: 93%

BAFTA: Vinner av Beste regi

Cannes Film festival: Vinner av Gullpalmen og Juryprisen

Golden Globes: Nominert for Beste utenlandske film

----------

Travis (Stanton) kommer plutselig tilbake etter å ha vært forsvunnet i fire år. Så skal løse tråder - og familien - samles.

Denne filmen fra 1984 er ikke for alle. Det er en slags roadmovie hvor vi langsomt får vite hva som har skjedd, mens vi blir mer kjent med karakterene underveis. Det brukes tid på å bygge opp historien og det er relativt melankolsk stemning. Men om du gir denne en sjanse lover jeg deg du får en opplevelse du kommer til å huske. Det er ikke uten grunn at den sanket inn priser og utmerkelser, og jeg synes du skal finne ut hvorfor.

----------

Se Paris, Texas her

Frank (2014)

Av Lenny Abrahamson. Med Michael Fassbender, Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal

----------

IMDB-rating: 6.9

Rotten Tomatoes: 72%

----------

Jon (Gleeson) jakter berømmelse, mens bandet The Soronprfbs bare vil lage eksperimentell musikk. Når de møtes, blir det utfordringer.

Dette er en surrealistisk opplevelse om grensen mellom genialitet og galskap. Kritikere og publikum var ikke helt overbevist, men det er jeg. Dette er knallbra! Det er morsomt, sårt og annerledes. Michael Fassbender er suveren, selv med et gigantisk dukkehode. Og musikken er så rar og fin at man blir fanget i denne merkelige verdenen. Det er forholdsvis høy hipsterfaktor i denne filmen, men med såpass mye selvironi at det ikke blir for irriterende. En av mine favorittfilmer, dette her.

----------

Se Frank her

Filmen er også med på min liste over beste komedier på HBO

The Escapist (2008)

Av Rupert Wyatt. Med Brian Cox, Damian Lewis, Joseph Fiennes

----------

IMDB-rating: 6.7

Rotten Tomatoes-rating: 63%

----------

Frank Perry (Cox) vil rømme fra fengsel for å hjelpe sin rusavhengige datter. Dermed iverksettes en intrikat plan.

Fengselsrømninger har vært et meget velbrukt tema. Det finnes en haug filmer om dette og de fleste er ganske midt på treet. Denne er vel strengt tatt ikke noen Oscarkandidat, men jeg synes den er smartere enn de fleste andre jeg har sett. Det er flere sterke navn involvert og personlig synes jeg Damian Lewis (mest kjent fra Billions og Homeland) er herlig som slesk "sjefskriminell" i fengselet. Dette er en film du skal underholdes av, men med på kjøpet får du godt skuespill og en spennende historie.

----------

Se The Escapist her

Andre anbefalte sider for å se film

Filmoteket er en helt rå gratistjeneste fra Norgesfilm og bibliotekene. Se "Inspirasjon"-seksjonen for masse gode filmtips. Listen over filmer kan sorteres på IMDB-rating, noe som burde være standard på alle streamingtjenester (hører dere, Netflix?). Imidlertid kan du kun leie 4 filmer per måned.

er en helt rå gratistjeneste fra Norgesfilm og bibliotekene. Se "Inspirasjon"-seksjonen for masse gode filmtips. Listen over filmer kan sorteres på IMDB-rating, noe som burde være standard på alle streamingtjenester (hører dere, Netflix?). Imidlertid kan du kun leie 4 filmer per måned. Blockbuster har en haug filmer og her kan du finne noen virkelige høydepunkter. Jeg anbefaler å sjekke ut "Filmperler"-seksjonen for filmer som Blockbuster anbefaler. IMDB-rating vises for alle filmer, men dessverre kan du ikke sortere lister på dette.

har en haug filmer og her kan du finne noen virkelige høydepunkter. Jeg anbefaler å sjekke ut "Filmperler"-seksjonen for filmer som Blockbuster anbefaler. IMDB-rating vises for alle filmer, men dessverre kan du ikke sortere lister på dette. Vega Hjemmekino er en ganske ny bekjentskap (for meg). Her har du en meget god kategoriside som raskt vil peke deg i retning av de beste filmene. Jeg savner IMDB-rating og sorteringsmuligheter, men det fungerer fint uansett.

er en ganske ny bekjentskap (for meg). Her har du en meget god kategoriside som raskt vil peke deg i retning av de beste filmene. Jeg savner IMDB-rating og sorteringsmuligheter, men det fungerer fint uansett. Nettkino fokuserer på Nordiske filmer og er den dyreste leietjenesten. Du vil finne litt smalere filmer her og det er jo ofte der de virkelige perlene finnes. Ingen IMDB-rating, men man kan i det minste sortere listene.