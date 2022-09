Vår liste over beste Quentin Tarantino-filmer har vært en fornøyelse å skrive. Få regissører har betydd mer for filmverden enn nettopp Tarantino og de aller fleste av oss har gode minner fra en eller flere av filmene hans. Han har hele tiden uttalt at kun ti filmer skal produseres, deretter skal han trekke seg tilbake. Så langt har han laget ni, med "Once Upon a Time... In Hollywood" som ferskeste produkt. Vi vet ingenting om den tiende og dermed siste filmen, men vi har enorme forventninger.

Mens vi venter har vi rangert Quentin Tarantinos filmer og her får du vår dom.

Beste Quentin Tarantino-filmer

Pulp Fiction (1994) Kill Bill vol 1 & 2 (2003-2004) Django Unchained (2012) Reservoir Dogs (1992) Inglourious Basterds (2009) Once Upon A Time… In Hollywood (2019) Jackie Brown (1997) Death Proof (2007) The Hateful Eight (2015)

9. The Hateful Eight (2015)

(Image credit: The Weinstein Company)

"The Hateful Eight" burde vært en klar hjemmeseier for Tarantino. Noen av hans beste filmer har interessante karakterer pakket sammen i små rom, med dialogdrevet spenning. Starten av Inglourious Basterds og scenene i kjelleren i den filmen er gode eksempler på hvordan Tarantino skaper enorm spenning med forholdsvis enkle midler.

Forventningene var derfor enorme da "The Hateful Eight" skulle handle om en blandet gjeng cowboyer samlet i en snøstorm. Rollebesetningen ga også de fleste vann i munnen: Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh og Walton Goggins i tillegg til de faste Tarantino-favorittene Samuel L. Jackson, Tim Roth og Michael Madsen.

Resultatet var dessverre ikke så bra. Historien er ganske tam, det er et tynt plott med lite å bygge på. Tempoet er for lavt og verst av alt: Det er kjedelig, noe vi aldri hadde trodd om en Quentin Tarantino-film.

8. Death Proof (2007)

(Image credit: The Weinstein Company)

"Death Proof" er et merkelig sidesprang i Tarantinos karriere. Filmen er andre halvdel av Grindhouse-prosjektet han og Robert Rodriquez samarbeidet om, ment som en hyllest til slasher-filmene de vokste opp med.

Filmen er satt til 70-tallet, hvor vi følger Kurt Russel som "Stuntman Mike", en aldrende Hollywood-stuntmann. Han bruker tiden sin på å drepe unge kvinner med bilen sin som skal være "dødssikker" (min tvilsomme oversettelse av "Death Proof", jeg beklager til alle).

Det er en stilig film, men til tross for raske biler er den ganske langsom. "Planet Terror", filmen Rodriguez laget i samarbeidet, er en mer fornøyelig (og blodig) opplevelse.

En spilletid på nesten to timer blir alt for langt for det tynne plottet og vi savner den intense spenningen fra bedre Tarantino-filmer.

7. Jackie Brown (1997)

(Image credit: The Weinstein Company)

Nå har vi kommet oss gjennom de svakeste Quentin Tarantino-filmene og resten av listen blir dermed en ren oppvisning av personlig preferanse. "Jackie Brown" er en god film, men vi mener det er seks andre filmer som er bedre.

Faktisk skiller filmen seg ut i Tarantinos katalog. Dette er den eneste gangen han ikke har et originalt manuskript, i stedet er dette en filmatisering av Elmore Leonards bok "Rum Punch". Det skulle man kanskje ikke tro, da filmen er svært typisk Tarantino: Det er kult, det er et glimrende soundtrack og herlige, tvilsomme karakterer.

Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton og Robert De Niro er rollebesetningen i filmen som følger Jackie Brown (Grier), en flyvertinne som blir arrestert for narkotikasmugling. For å unngå fengsel må hun tyste på leverandøren av stoffet og det får konsekvenser for de fleste involverte.

6. Once Upon A Time… In Hollywood (2019)

(Image credit: Sony Pictures)

"Once Upon A Time In Hollywood" er det ferskeste vi har fra Quentin Tarantino.

Filmen er et ambisiøst prosjekt, 161 minutter lang og satt til Los Angeles i 1969. Store deler av filmen følger Rick Dalton, flott spilt av Leonardo DiCaprio, og stuntmannen Cliff Booth, spilt av Brad Pitt i storform. De prøver å overleve i Hollywood hvor filmbransjen utvikler seg i et større tempo enn de er komfortable med.

Så flytter Sharon Tate (Margot Robbie) inn i nabohuset og alt blir kaos. Manson-familien lurer i bakgrunnen med sitt mål om å endre hippie-glade Los Angeles til et blodig inferno.

Tarantino avslutter det hele med å gå fullstendig av skaftet, noe som har blitt et slags varemerke siden Kill Bill. Det er severdig og veldig underholdende!

5. Inglourious Basterds (2009)

(Image credit: The Weinstein Company)

Etter den skuffende "Death Proof" kom Tarantino tilbake med et smell med "Inglourious Basterds" i 2009.

2. verdenskrig er bakteppet for Tarantinos første samarbeid med Brad Pitt og Christoph Waltz. Filmen følger to historier om å likvidere ledende nazister, den ene fokuserer på en gruppe jødiske soldater og den andre en fransk kinoeier på hevntokt.

Filmen er underholdende, men heves til et nytt nivå med aldeles glimrende karakterer. SS-lederen Hans Landa (Waltz), skvadronlederen Aldo Raine (Pitt) og ikke minst knalltøffe Shosanna Dreyfus, spilt av Mélanie Laurent.

Tidvis er det morsomt, tidvis er det veldig spennende. Og totalt sett er det et herlig eventyr.

4. Reservoir Dogs (1992)

(Image credit: The Weinstein Company)

Quentin Tarantinos debutfilm er fortsatt like spennende, underholdende og smart som da den først så dagens lys i 1992.

Det er en kuppfilm uten noe kupp, i stedet får vi se skurkene før og etter et ran som går fryktelig galt. Filmens budsjett var på bare 1.2 millioner dollar og få hadde vel sett for seg hvilken enorm suksess dette skulle bli.

Hovedrollene ble spilt av Harvey Keitel, Tim Roth og Michael Madsen, som alle ble fast inventar i flere Tarantino-filmer. "Reservoir Dogs" ga oss alt vi har lært å elske fra Tarantino: Herlig dialog, frisk språkbruk, et fantastisk soundtrack og en struktur som brøt med det som var standard i Hollywood.

Filmen introduserte oss også for Quentin Tarantinos voldelige side, med en scene som for alltid vil være vond å se på: "Torture you? That's a good idea. I like that."

3. Django Unchained (2012)

(Image credit: The Weinstein Company)

I "Django Unchained", Tarantinos hevndrama fra 2012, er alt skrudd opp til 11. Det er bråkete, brutalt og svært underholdende.

Jamie Foxx spiller Django, en slave som blir frigjort av en tysk dusørjeger (Christoph Waltz). De fortsetter som dusørjegere, helt til de bestemmer seg for å spore opp Djangos forlatte kone.

Filmen er Quentin Tarantinos hyllest til gamle dagers spaghetti western. Med Leonardo DiCaprio i en herlig gal birolle ender dette opp som en veldig morsom og tøff opplevelse. Det er bra tempo, gode scener og nok av kule øyeblikk for enhver Tarantino-entusiast.

2. Kill Bill Volume 1 & 2 (2003-2004)

(Image credit: Miramax)

Da Tarantino avslørte at han kun skulle lage ti filmer raste debatten om han ikke allerede hadde gjort det, da "Kill Bill" var to filmer. Men regissøren avkreftet dette ved å fortelle at "Kill Bill" skal ses som én sammenhengende film, den var bare så lang at den passet best i to deler.

Filmene er den ultimate hevnfantasien: Stilig, beinhard og full av tøffe karakterer. Vi følger "The Bride" (Uma Thurman) mens hun jakter de tidligere snikmorder-kollegaene sine, ledet av Bill. Gjengen trodde de tok livet av The Bride da de angrep bryllupet hennes, men hun overlevde og slakter ned alle som står i veien. Reisen går til Japan, til forstedene, til ørkenen og hele veien til siste mål: Bill.

Quentin Tarantino har alltid vært en stor fan av kampsportfilmer og dette er hans hyllest til disse. Filmene har voldssekvenser som minner mer om dansing enn slåsskamp, med blod i bøtter og spann. Tempoet økes og senkes ved behov og overraskende momenter sender filmen i mange ulike retninger. Resultatet er en fornøyelig karusell med de kuleste karakterene du har sett på lenge.

Det går rykter om at Tarantinos tiende og siste film kan være "Kill Bill 3", og det hadde i så fall vært en fabelaktig avslutning på en suveren karriere.

1. Pulp Fiction (1994)

(Image credit: Viaplay)

Etter "Reservoir Dogs", som var både var smart og innovativ, lurte mange på hvordan Tarantino noen gang kunne toppe dette. Så kom "Pulp Fiction" og verden ble aldri den samme.

Filmen er en kreativ overflod av kulhet. Fortalt i syv kapitler som hopper frem og tilbake i tid, får vi følge kriminelle, tvilsomme og svært severdige karakterer: Vincent og Jules, to hardbarka hitmen, fikk fart på karrieren til John Travolta og gjorde Samuel L. Jackson til planetens kuleste mann. Bruce Willis er bokseren Butch som sliter med valgene han tar, Uma Thurman spiller Mia Wallace - kona til sjefsgangsteren Marcellus Wallace (Ving Rhames). Pumpkin og Honey Bunny (Tim Roth og Amanda Plummer) åpner ballet ved å rane en restaurant.

"Pulp Fiction" er smart, har et fantastisk plott, er full av ikoniske one-liners og herlige actionsekvenser. Det er en ekte klassiker og ganske enkelt en av de beste filmene som noensinne er laget.