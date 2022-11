Martin Scorsese sine filmer - rangert fra verst til best

Martin Scorsese - filmkatalogen:

Boxcar Bertha

Kundun

Who´s That Knocking at My Door (I Call First)

New York, New York

Bringing Out the Dead

The Color of Money

After Hours (Natt på Manhattan)

Hugo (Hugo Cabret)

The Age of Innocence (Uskyldens tid)

Alice Doesn´t Live Here Anymore (Alice bor ikke her lenger)

Silence

The Last Temptation of Christ (Jesu siste fristelse)

The Aviator

Shutter Island

Cape Fear

The King of Comedy (Komediens konge)

The Irishman

The Wolf of Wall Street

Gangs of New York

Casino

The Departed

Mean Streets (På skyggesiden)

Taxi Driver

Raging Bull (Den rasende oksen)

Goodfellas (Mafiabrødre)

Martin Scorsese er utvilsomt en av fimhistoriens største regissører. Filmene hans spenner over flere sjangre, og det er særlig lidenskapen hans for å beskrive livene til helt vanlige mennesker som har høstet kritikernes applaus. Han går virkelig all in når han filmer og han har knyttet tette bånd til mange av skuespillerne sine. Mange av dem har fulgt ham i flere tiår.

Mange tenker gangsterfilm når de tenker på Scorsese, men han er ikke redd for å ta steget utenfor og eksperimenterer gjerne, se bare på "New York, New York" eller "Hugo".

Scorsese har filmet siden 1960-tallet, og det ser ikke ut til at han skal gi seg med det første. Akkurat nå pågår det budkrig mellom de store strømmetjenestene om de siste filmene hans, og i 2022 signerte han en avtale med Apple TV Plus om rettighetene til den kommende filmen "Killers of the Flower Moon" med Leonardo DiCaprio i en av rollene. Planlagt premiere 2023.

Fremtiden er lys for Scorsese, men nå vi er her for å rangere verkene hans fra best til verst. Så; kamera, lyd, ACTION!

25. Boxcar Bertha

(Image credit: American International Pictures)

En av Scorseses tidligste filmer, "Boxcar Bertha (Åpnes i ny fane)", er en Bonnie og Clydehistorie om to kjærester/togranere på flukt fra loven. Dette var en av Scorseses første filmer, men allerede her ser vi noen av ferdighetene som han senere skal finpusse til perfeksjon. Men han var ikke der - ennå.

Scorsese har egentlig ingen større svakheter. Alle filmene har på sin måte formet den Scorsese vi ser i dag, men "Boxcar Bertha" er en av de minst verdsatte. Derav den laveste plasseringen på lista vår.

24. Kundun

(Image credit: Disney)

Egentlig snakker vi ikke så høyt om "Kundun (Åpnes i ny fane)".

Scorseses skildring av den nåværende Dalai Lama og situasjonen i Tibet kastet ham ut på dypt vann politisk og kuttet nesten båndene helt mellom Disney og Kinas ledere. Faktisk ble Scorsese portforbudt i Kina.

Ryktene sier at det til slutt førte til at Shanghai Disneyland kunne bli etablert i landet, så NOE kom det da ut av det. Når det handler om Kundun, kunne tidligere Disney-sjef Michael Eisner konstatere: «Den dårlige nyheten er at filmen ble laget; den gode nyheten er at ingen så det.»

23. Who’s That Knocking at My Door (I Call First)

(Image credit: Joseph Brenner Associates)

En del av Scorseses studentprosjekt ved NYU og hans aller første film, "Who's That Knocking at My Door (Åpnes i ny fane)" ("I Call First"), ble spilt inn i 1967 i kornete svart-hvitt.

Vi ser en ung Harvey Keitel som JR – en ung mann som er rasende etter å ha funnet ut at kjæresten hans tross alt ikke er jomfru, som han ble fortalt. Filmen utspiller seg på gatene i de italiensk-amerikanske samfunnene Scorsese vokste opp i, og det er her han begynner å utforske temaet katolsk skyld. Og han fortsatte å utforske temaet i filmene som fulgte.

22. New York, New York

(Image credit: United Artists)

Som en skarp kontrast til Scorseses filmer frem til nå kommer musikalfilmen "New York, New York (Åpnes i ny fane)". Til fansens forbløffelse valgte Scorsese å lage denne filmen som neste prosjekt etter "Taxi Driver". Liza Minnelli og Robert De Niro spiller en sanger og saksofonist som innleder en romanse. "New York, New York" var en film i en helt annen gate for regissøren, og den fikk blandede anmeldelser fra kritikere.

Det ble sagt at Scorsese valgte denne sjangeren for å fjerne seg fra de harde, realistiske filmene han hadde blitt kjent for, og han ville skildre den musikalske siden av Hollywood. Filmarbeidet sammenfalt med Scorseses økende problemer med kokain. Produksjonen var kaotisk, filmen sprengte budsjettrammene og ble en salgsflopp.

21. Bringing Out the Dead

(Image credit: Paramount Pictures)

Vi kan helt klart forestille oss at en film som "Bringing Out the Dead (Åpnes i ny fane)" ville gjøre det ganske bra på kino i dag, gitt suksessen til "The Unbearable Weight of Massive Talent" fra 2022. Dessverre for Scorsese var 1999-Nicolas Cage enn ikke det ikonet han er i dag. Her spiller han en ambulansefører, hjemsøkt av pasientene han ikke kunne redde. Ja, du hørte riktig.

Cage kjemper for å overleve og beholde vettet i løpet av tre kaotiske, marerittaktige kvelder. Scorsese skaper her noen episke bilder som skildrer Cages konstante hallusinasjoner med det grumsete Hell's Kitchen i New York som bakteppe. Det er egentlig ganske ikonisk, men vi kan ikke gi det en høyere plassering.

20. The Color Of Money

(Image credit: Touchstone Pictures)

I "The Color of Money (Åpnes i ny fane)" møtes to filmikoner i en klassik lærer/elevfortelling, en skuespillerlegende til en annen. Eller, i dette tilfellet, den ene biljardhustleren til den andre med Paul Newman og Tom Cruise i hovedrollene.

Merkelig nok er dette Scorseses eneste oppfølger, og det er ikke engang for en egen film. "The Color Of Money" følger opp "The Hustler" fra 1961, som også hadde Newman i hovedrollen.

I biljardbula handler det om å lære seg de beste biljardtipsene og -triksene. Nok et eksperimentelt arbeid for Scorsese som her fokuserer mer på å senke baller enn fiender. Veldig 80-tall, veldig overspilt, veldig gøy.

19. After Hours (Natt på Manhattan)

(Image credit: Touchstone Pictures)

Scorsese tilbragte nesten hele 80-tallet i New York, byen som har vært kulisse i mange av hans beste filmer. "After Hours (Åpnes i ny fane)" ("Natt på Manhattan"), innspilt i SoHo, har blitt kjent for å være en bærende del av "jappe-mareritt"-sjangeren. Det som skiller dette marerittet fra et annet mareritt er at her er det en jappe som blir truet.

Paul Hackett, en høyst ordinær kontorist, gjennomlever en skrekkveld med en rekke uheldige hendelser. Han møter en jente på en kaffebar og blir med henne hjem og deretter blir ingen ting som vanlig. Tidslinjen blir raskt full av trusler, overgrep og kidnapping.

18. Hugo (Hugo Cabret)

(Image credit: Paramount Pictures)

Martin Scorsese er vel ikke akkurat kjent for å lage familiefilmer. Han gjorde et unntak for "Hugo (Åpnes i ny fane)" ("Hugo Cabret"). Paris 1933. Hugo (Asa Butterfield) er foreldreløs, og bor i hemmelighet på Gare Montparnasse. Mens han arbeider med jernbanestasjonens klokker, avdekker han et mysterium om sin avdøde far (Jude Law) og en automaton (Åpnes i ny fane). Hen begir seg ut på leting etter sannheten. Denne filmen skiller seg helt fra Scorseses andre filmer, i tillegg til at det er hans første inntog i 3D - etter Avatars suksess.

17. The Age of Innocence (Uskyldens tid)

(Image credit: Paramount Pictures)

Når Scorsese filmer i New York, handler det som oftest om bakgater, gangstre og vold. Men han bruker også byen som bakteppe når han skildrer helt andre sosiale lag. Som i "The Age of Innocence (Åpnes i ny fane)" ("Uskyldens tid").

Dette er en overklassesaga fra 1800-tallet, basert på romanen med samme navn av Edith Warton. Vi møter Newland Archer (Daniel Day-Lewis), som etter å ha giftet seg med den trygge, men kjedelige May Welland (Winona Ryder), blir forelsket i den mystiske Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer). En film som beviser Scorseses evne til å regissere kjærlighet så vel som hat.

16. Alice Doesn't Live Here Anymore (Alice bor ikke her lenger)

(Image credit: Warner Bros)

Etter Ellen Burstyns ikoniske rolle i "The Exorcist", fikk hun hovedrollen som Alice Hyatt i "Alice Doesn´t Live Here Anymore (Åpnes i ny fane)" ("Alice bor ikke her lenger"). Hun gjorde en fantastisk innsats og vant en Oscar for beste skuespillerinne i 1975.

Alice er enke og alenemor som legger ut på en reise over det sørvestlige USA i håp om å bli en berømt sanger. Sammen med sønnen David (Kris Kristofferson) skrues tempoet ned og følelsene opp. Et avsteg fra Scorseses vanlige stil og voldsomme filmer for å fortelle en historie om en mor og hennes sønn som prøver å klare se så godt de kan.

15. Silence

(Image credit: Paramount Pictures)

Scorsese forberedte og bearbeidet "Silence (Åpnes i ny fane)" i over 25 år, og etter at "The Wolf of Wall Street" ble sluttført i 2013 kunne han endelig begynne å filme. "Silence" tok for seg Scorseses favorittema religion, tvil og byrden av katolsk skyld - noe han allerede hadde vært innom i "The Last Temptation of Christ" og "Kundun".

I "Silence" følger vi to jesuittprester (Andrew Garfield og Adam Driver) på misjonsreiser til Japan i en tid hvor slikt ble straffet. Scorsese tok seg som sagt god tid til utvikling av filmen, og tempoet i filmen gjenspeiler det med lange scener og historiefortelling i nesten tre timer.

14. The Last Temptation of Christ (Jesu siste fristelse)

(Image credit: Touchstone Pictures)

"The Last Temptation of Christ (Åpnes i ny fane)" ("Jesu siste fristelse") fra 1988 med Willem Defoe i tittelrollen og med Harvey Keitel som Judas var enda en av Scorseses filmer med religiøse fortegn.

Scorsese tok en sjanse her, og ble møtt av ganske krass kritikk for måten han skildret Evangeliet på. Et dristig trekk som nok ikke ville blitt tatt i dag - 164 minutter film som viser Jesus som en vanlig mann og kampene han måtte stå i for å spre kristendommen.

13. The Aviator

(Image credit: Paramount Pictures)

Etter hvert som vi beveger oss oppover lista kommer du til å merke at Leonardo DiCaprio dukker opp mer og mer. "The Aviator (Åpnes i ny fane)" var Scorseses andre film med stjernen i hovedrollen. En biografi over regissøren, flygeren og den eksentriske eremitten Howard Hughes.

Hyllet for å være et ærlig bilde av en mann som sliter med å takle sin stigende berømmelse og sviktende mentale helse, og viser på mange måter hvorfor Scorsese og DiCaprio fortsetter å samarbeide.

12. Shutter Island

(Image credit: Paramount Pictures)

Du vet ikke hva som er opp eller ned etter et besøk på avsidesliggende "Shutter Island (Åpnes i ny fane)" og imponerende samarbeidet mellom Scorsese og DiCaprio.

Teddy Daniels (DiCaprio) er en US Marshall som reiser ut til mentalsykehuset for å etterforske rømningen til en kvinne som druknet sine egne barn. "Shutter Island" er en neo-noir psykologisk thriller med en fantastisk plot twist som fengsler(!) like mye som den vekker avsky.

11. Cape Fear

(Image credit: Paramount Pictures)

I "Cape Fear (Åpnes i ny fane)" fra 1991 ser vi Robert De Niro som den dømte voldtektsmannen Max Cady. Han blir løslatt fra fengselet etter 14 år og begir seg ut på hevntokt mot advokaten som skulle ha forsvart ham.

Max føler seg sviktet av systemet og er ute etter hevn. Hvordan bedre å gjøre det enn å forfølge Sam Bowden (Nick Nolte) og familien hans, inkludert tenåringsdatteren Danielle (Juliette Lewis)? Det er en fantastisk nyinnspilling av filmen fra 1962 med samme navn med Gregory Peck i hovedrollen.

10. The King of Comedy (Komediens konge)

(Image credit: 20th Century Fox)

Enda en film med Robert DeNiro i hovedrollen, men nå som desperat stand-upkomiker i "The King of Comedy (Åpnes i ny fane)" ("Komediens konge"). Rupert Pupkin er besatt av å få opptre på TV og gjør alt for å komme dit. Filmen er innspilt 1982, men er aktuell i lys av dagens jakt etter penger, berømmelse og status.

I løpet av de to timene filmen varer ser vi Ruperts sammenbrudd som resulterer i en dårlig planlagt kidnapping sammen med stalkerkollega Masha (Sandra Bernhard).

9. The Irishman

(Image credit: Netflix)

Med et budsjett på 160 millioner dollar fra Netflix (Åpnes i ny fane) kunne Scorsese endelig lage filmen han hadde planlagt i mer enn ti år. Overraskende nok ikke Netflix’ dyreste kjøp, men et som definitivt er i nærheten. Scorsese brukte millionene til å fortelle om leiemorderen Frank Sheeran og hans tiår som soldat i Buffalino-familien og teamsteren Jim Hoffa.

Et fett budsjett lokker de feteste navnene, inkludert hans go-to-gangstere Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci og Harvey Keitel. Men ikke en gang et kjempebudsjett kunne skjule noen heller tvilsomme de-aging-effekter. Historien spenner over flere tiår, og de samme skuespillerne skulle spille yngre versjoner av seg selv. "The Irishman (Åpnes i ny fane)" er ikke like god som de beste scorsesiske mafiaklassikerne som topper listen vår, men er likevel enormt imponerende.

8. The Wolf of Wall Street

(Image credit: Paramount Pictures)

Da Scorsese bestemte seg for å fortelle den sanne historien om Jordan Belfort - forhenværende aksjemegler og øko-kriminell, gikk han for Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Hans femte samarbeid med Leo. Og FOR en fantastisk casting!

Filmen klokker inn på nesten tre timer, og underveis har du fått med deg oppbyggingen, suksessen og det uunngåelige fallet. Godt pakket inn i dop, sex, overdåd og dekadanse. Etter å ha sett "The Wolf of Wall Street (Åpnes i ny fane)" vet du nok fortsatt ikke hvor du står. Eller så blir du bare sittende og dunke deg i brystet og humme.

7. Gangs of New York

(Image credit: Netflix)

Året er 1862, og New York styres av stridende gjenger - de irske katolikkene og protestantene er fast bestemt på å bekjempe hverandre, gjerne så blodig som mulig. Etter at faren hans er knivdrept, søker Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) hevn.

Selv om dette var det første av mange Leonardo DiCaprio-samarbeid for Scorsese, er det Daniel Day-Lewis som den ekstremt voldelige og skremmende Bill ‘The Butcher’ som gjør "Gangs of New York (Åpnes i ny fane)" verd å se om og om igjen.

6. Casino

(Image credit: Touchstone Pictures)

Her har vi Scorsese sitt A-lag. I "Casino (Åpnes i ny fane)" fra 2002 har han De Niro, Pesci, Sharon Stone og James Woods i rollene. Med "Casino" viser Scorsese at han kan skinne også utenfor New York City. Her befinner vi oss langt nede i gamblingverdenen i Las Vegas.

Kasinosjefen Sam Rothstein (De Niro) sliter med å drive gamblingimperiet. Han faller for den tidligere prostituerte Ginger McKenna (Stone) og har et komplisert vennskap med mafia-mobsteren Nicky Santoro (Pesci). Ikke fullt så bra som Goodfellas selv, men nærme nok.

PS: Alt er ikke gull som glitrer, sex-scenen mellom Pesci og Stone ble kåret til verdens verste.

5. The Departed

(Image credit: Warner Bros)

Martin Scorsese hadde vunnet mange priser oppigjennom, men ennå ikke en Oscar!

Endelig kom den for "The Departed (Åpnes i ny fane)", og det er mange gode grunner til at han fikk statuetten. Undercover-politimannen Billy (Leonardo DiCaprio) og mafia-muldvarpen, Colin (Matt Damon) går i nærkamp og prøver å avdekke hverandres sannheter før de selv blir tatt. Med flere tørner enn en myggspiral sitter seerne på helspenn mens de blir oppslukt av kampen mellom politi og røvere i en voldsom, vakker dans.

4. Mean Streets (På skyggesiden)

(Image credit: Warner Bros)

Med "Mean Streets (Åpnes i ny fane)" ("På skyggesiden") begynte Scorsese sin karriere virkelig å få momentum. Året etter "Boxcar Bertha", på 25. plass på listen vår, fulgte Scorsese opp med dette. Han hadde budsjettet, han hadde navnene som skulle vise seg å bli store, Keitel og De Niro, og han hadde visjonen.

Dette er en fortelling om Little Italys mobstere som småkriminelle. Charlie kjemper for å beskytte vennen Johnny, som har havnet i klørne til lånehaiene. Revet mellom sin katolske tro og å jobbe for mafiabossen sin, sliter han med å finne balansen mellom sine stridende verdier.

3. Taxi Driver (Taxisjåføren)

(Image credit: Columbia Pictures)

Travis Bickle (Robert DeNiro) er en Vietnamveteran og taxisjåfør som fortsatt sliter med traumene etter krigen. Han drives av raseri gjennom de røffe, skitne New Yorkgatene anno 70-tallet. Sinnet og avskyen han føler for de rike og velstående leder til slutt frem til et attentatforsøk mot ikke bare en, men to personer; en presidentkandidat og en hallik.

"Taxi Driver (Åpnes i ny fane)" ("Taxisjåføren") var lavbudsjett, og både DeNiro og Cybill Shepherd gikk med på å senke honorarene. Det er vi takknemlige for - skuespillerinnsatsene er utrolige i det som etterhvert ble en block buster.

2. Raging Bull (Den rasende oksen)

(Image credit: Touchstone Pictures)

Fire år etter "Taxi Driver" slo Scorsese og DeNiro seg sammen igjen. Denne gangen i Raging Bull og en ny sjanger for Scorsese; sportsbiografi. "Raging Bull (Åpnes i ny fane)" ("Den rasende oksen") er den sanne historien om boksechampen Jake LaMotta. Hans vaklende personlighet fører til personlige problemer, han blir arrestert og prøver seg på en slags stand-upkarriere.

Scorsese var egentlig motvillig til å lage en slik film, men han utviklet til slutt manuset sammen med DeNiro. Paul Schrader ("Taxi Driver", "The Last Temptation of Christ") bearbeidet det. Dette lagarbeidet ledet frem til en av Scorsese sine aller beste filmer.

1. Goodfellas (Mafiabrødre)

(Image credit: Warner Bros)

Based on a true story. I "Goodfellas (Åpnes i ny fane)" ("Mafiabrødre") følger vi livet til gangsteren Henry Hill (Ray Liotta). Han arbeider for Luchese-syndikatet sammen med Jimmy (Robert DeNiro) og Tommy (Joe Pesci), en trio som fyller filmen med minneverdige scener.

Du kommer til å streve med å overbevise noen om at dette IKKE er Scorsese sin aller beste film og en av de beste skildringene av mafiafamilier. Gangsterlivet fremstilles både glamorøst og humoristisk ("funny how?")

Soundtracket er i perfekt symbiose med scenene i filmen. I tillegg til å være valgt av Scorsese selv, er musikken kronologisk riktig.

Denne toppen listen over Scorsese sine beste filmer. Capisce!?