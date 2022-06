Trenger du en liste over beste svenske filmer? De beste svenske filmene ble helt sikkert laget for lenge siden. Ingmar Bergman regnes jo som en av historiens beste regissører og svensk film var internasjonal eksportvare, men jeg har kun funnet plass til en av hans filmer. Veldig gamle svenske filmer er ikke like spennende som litt nyere svenske filmer, sånn er det bare (med unntak av noen perler fra barndommen). Med fare for å fornærme våre naboer i øst, her er mine svenske favorittfilmer:

Mine svenske favorittfilmer

Beste svenske filmer

Fire nyanser av brunt (2004) - Ambisiøst galskap med stort hjerte La den rette komme inn (2008) - Fabelaktig skrekkfilm Fucking Åmål (1998) - Sårbar ungdom Mitt liv som hund (1985) - Søtere blir det ikke Fanny & Alexander (1982) - Bergman fikk lov til å være med på listen Tillsammans (2000) - Man kommer langt med omsorg Jalla! Jalla! (2000) - Denne blir du glad av Farvel Falkenberg (2006) - Denne blir du ikke glad av Ronja Røverdatter (1984) - Obligatorisk svensk fantasy

Fyra nyanser av brunt (2004) - Fyra nyanser av brunt

Av Tomas Alfredson. Med Robert Gustafsson, Maria Kulle, Johan Rheborg, Karl Linnertorp

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.2

Guldbaggen: Vinner av Beste regi, Beste kvinnelige hovedrolle, Beste mannlige hovedrolle, Beste mannlige birolle

- - - - - - - - -

4 historier om familie og motgang.

3 timer og 12 minutter med absurd, svensk humor levert av de morsomste menneskene Söta bror har å oppdrive. Killinggänget var en komediegruppe bestående av Robert Gustafsson, Jonas Inde, Andres Lokko, Martin Luuk, Johan Rheborg og Henrik Schyffert - kjente navn som fortsatt står bak mye av den beste svenske humoren på tv. I denne ambisiøse filmen har de satt sammen fire separate historier som til sammen gir deg noe av det morsomste, mørkeste, såreste og fineste du kan se. Min favoritt er historien om familiefaren som blir brannskadet, helt mesterlig levert av Robert Gustafsson. Ikke alt treffer like bra hele tiden, men om du ikke synes noe av dette er morsomt, er det deg det er noe galt med.

- - - - - - - - -

Filmen er dessverre ikke tilgjengelig på norske strømmetjenester, så her må du enten skaffe VPN og se på SVT Play eller kjøpe den på DVD her

Du kan også prøve lykken på youtube, det kan hende noen har lagt ut deler av filmen der...

La den rette komme inn (2008) - Låt den rätte komma in

Av Tomas Alfredson. Med Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.9

Rotten Tomatoes-rating: 90%

BAFTA: Nominert til prisen for Beste utenlandske film

Bodilprisen: Vinner av Beste ikke-amerikanske film

Guldbaggen: Vinner av Beste regi, Beste manuskript, Beste foto, Beste prestasjon for lyd og produksjonsdesign

- - - - - - - - -

Oskar (Hedebrant) blir mobbet på skolen og er ensom. Så flytter Eli (Leandersson) inn i blokka og ting blir veldig annerledes.

Svensk vampyrfilm? Oppvekstfilm? Ja, takk, begge deler! John Ajvide Lindqvist skrev en veldig spennende bok, men filmatiseringen er enda bedre. Dette er en internasjonal suksess som var såpass bra at amerikanerne ikke kunne la den være. Let me in med Chloë Grace Moretz er faktisk noe så sjeldent som en vellykket remake, men den svenske originalen er best. Stemningen er dyster, Sveriges forstad ser ikke spesielt innbydende ut i vintermørket. Og ingen i filmen har det noe bra. Så det passer egentlig fint med litt skrekk, blod og vold. Selv om det egentlig er en ganske søt film om vennskap, som kanskje går litt over styr. Mest av alt er det utrolig bra og man klarer ikke helt riste av seg det man har sett på en stund etterpå. Barna leverer i hovedrollene og gjør dette til en ganske unik opplevelse. Denne må du se!

- - - - - - - - -

Stream filmen her:

Allente

Netflix (opens in new tab)

TV2 Play

Viaplay (opens in new tab)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

iTunes (opens in new tab)

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Svenske vampyrer må man ta på alvor (Image credit: Gordon Johnson / Pixabay )

Fucking Åmål (1998)

Av Lukas Moodysson. Med Alexandra Dahlström, Rebecka Liljeberg, Erica Carlson

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.5

Rotten Tomatoes-rating: 86%

Amanda: Vinner av prisen for Årets utenlandske film

Bodilprisen: Nominert til prisen for Årets ikke-amerikanske film

Guldbaggen: Vinner av prisen for Beste film, Beste regi, Beste kvinnelige hovedrolle (for både Dahlström og Liljeberg), Beste manuskript

- - - - - - - - -

Agnes (Liljeberg) og Elin (Dahlström) sliter begge med trivselen i den lille bygda Åmål. Helt til de finner hverandre.

Sveriges beste og viktigste ungdomsfilm traff meg midt i hjertet i 1998. Den er morsom, trist, sår og varm - og veldig bra. Filmen bæres frem av glimrende skuespillere, spesielt Alexandra Dahlström som er kul og pen, men ønsker noe mer i livet. Svenskene er flinke til å filmatisere følelsen av å ikke passe helt inn. Denne bør absolutt alle se, hver nye generasjon unge må ha filmen som obligatorisk konfirmasjonsundervisning synes jeg.

- - - - - - - - -

Se filme gratis her:

Filmoteket

Stream filmen her:

Allente

HBO Max (opens in new tab)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Vega Hjemmekino

Mitt liv som hund (1985)

Av Lasse Hallström. Med Anton Glanzelius, Tomas von Brömssen, Anki Lidén

----------

IMDB-rating: 7.6

Rotten Tomatoes-rating: 90%

Academy Awards: Nominert til Oscar for Beste regissør og Beste screenplay

BAFTA: Nominert for Beste utenlandske film

Bodilprisen: Vinner av prisen for Beste utenlandske film

Golden Globes: Vinner av prisen for Beste utenlandske film

Guldbaggen: Vinner av prisen for Beste film og Beste mannlige hovedrolle

----------

Ingemar (Glanzelius) blir sendt til slektninger på landet når moren (Lidén) blir syk. Der lærer han om livet og møter mange fine folk.

En liste over svenske filmer uten Lasse Hallström og Tomas von Brömssen er vel ikke helt komplett, så denne sjarmbomben måtte med. Anton Glanzelius er helt vanvittig god som den nysgjerrige, melankolske og litt forvirrede Ingemar. Filmen er litt trist, veldig fin og veldig morsom. Scenene der Ingemar prøver å drikke melk uten å lykkes spesielt bra, er noe av det morsomste jeg har sett i hele mitt liv. Som med alle filmene Hallström har laget, bygges det opp en stor verden med masse små hendelser og karakterer, og man blir dratt inn i en tilværelse da alle små og store hendelser føles viktige. Filmen handler om 50-tallet og er spilt inn i 1985, dermed ser og føles det gammelt ut, men opplevelsen er like vakker og flott uansett når du ser den.

----------

Stream filmen her:

Allente

TV2 Play

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Fanny og Alexander (1982) - Fanny och Alexander

Av Ingmar Bergman. Med Bertil Guve, Pernilla Allwin, Kristina Adolphson, Jarl Kulle

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 8.1

Rotten Tomatoes-rating: 94%

Academy Awards: Vinner av Oscar for Beste cinematography, Beste Art-direction, Beste kostymedesign og Beste utenlandske film

BAFTA: Vinner av Beste cinematography

Guldbaggen: Vinner av prisen for Beste film, Beste regi og Beste mannlige hovedrolle

- - - - - - - - -

Fanny (Allwin) og Alexander (Guve) vokser opp i den kunstneriske og fargerike familien Ekdahl. Når faren dør, kommer biskop Edvard (Kulle) inn som stefar og da forsvinner fargene fra tilværelsen

Dette er mer en opplevelse enn en film og man kan fint ta pauser underveis (den er 3 timer lang). Det er mange mennesker og mange historier som fortelles, og det er til tider ganske overveldende. Men det er et mesterverk av den store Bergman og for meg er det den mest severdige filmen han har laget. Fra at hverdagen er en fest til at hverdagen er en straff er vondt å se, men mesterlig levert av skuespillerne. Det føles som en stor og viktig film, og det er det nok også. Gi deg selv fri og se denne filmen, det er en reise du ikke vil glemme.

- - - - - - - - -

Se filmen gratis her:

Filmoteket

Stream filmen her:

Allente

TV2 Play

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

iTunes (opens in new tab)

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Tillsammans (2000)

Av Lukas Moodysson. Med Lisa Lindgren, Michael Nyqvist, Emma Samuelsson

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.4

Rotten Tomatoes-rating: 89%

Amandaprisen: Nominert til prisen for Beste utenlandske film

Bodilprisen: Nominert til prisen for Beste ikke-amerikanske film

Guldbaggen: Nominert til prisen for Beste regi, Beste mannlige skuespiller og Beste manuskript

- - - - - - - - -

Elisabeth (Lindgren) flykter fra sin voldelige mann Rolf (Nyqvist) og ender opp i et hippiekollektiv drevet av sin bror. Her skal livet leves både individuelt og kollektivt.

Svensk feelgood fra Lukas Moodysson, hvor 70-talls estetikken oser i hver eneste detalj. Fantastiske kostymer og farger pakker filmen inn i en verden av naiv og optimistisk sosialisme. De voksne prøver så hardt de kan å holde på sine prinsipper om det enkle liv, fri fra kapitalisme og fascisme, mens barna forvirret prøver å være barn. Det hele blir veldig morsomt og veldig søtt. Alle prøver å være snille med hverandre hele tiden og det går både bra og dårlig. Det er en koselig og varm film du fint kan koble bort hverdagen med.

- - - - - - - - -

Se filmen gratis her:

Filmoteket

Stream filmen her:

Allente

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Vega Hjemmekino

Jalla! Jalla! (2000)

Av Josef Fares. Med Fares Fares, Torkel Petersson, Tuva Novotny, Laleh Pourkarim

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 6.8

Rotten Tomatoes-rating: 76%

Guldbaggen: Nominert til prisen for Beste film

- - - - - - - - -

Roro (Fares) sliter med å få aksept for sin svenske kjæreste Lisa (Novotny), mens kollegaen Måns (Petersson) sliter med potensen. Og så kommer Yasmin (Laleh) inn i bildet.

Svenske forviklinger for Libanesisk familie, det er oppskriften for en av Sveriges største suksesser. Dette er tidvis hysterisk morsomt, med mange fantastiske karakterer (Jan Fares er herlig som "Farsan", regissør Josef Fares tok med hele familien i denne filmen). Det er ganske søtt og uskyldig, men egentlig håndterer filmen også store problemstillinger som løsrivelse fra tradisjoner og familiebånd. Tuva Novotny er knallgod, slik hun alltid er. Vi har prøvd å adoptere henne til Norge (f.eks i Dag), men Hollywood vil også ha sin del av talentet - blant annet i den glimrende Netflixfilmen Annihilation (opens in new tab). Laleh, den flotte musikeren, gjør også en veldig søt rolletolkning. Best av alle er Torkel Petersson, som stjeler alle scener han er med i.

- - - - - - - - -

Se filmen gratis her:

Filmoteket

Stream filmen her:

Allente

HBO Max (opens in new tab)

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Youtube

Farvel Falkenberg (2006) - Farväl Falkenberg

Av Jesper Ganslandt. Med John Axel Eriksson, Holger Eriksson, David Johnson

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 6.4

Rotten Tomatoes-rating: 73%

- - - - - - - - -

Ungdommer skal bli voksne og tiden er inne for å forlate tryggheten i bygda Falkenberg. Men ikke alle er like klare for dette.

Denne filmen traff noe veldig nært hos meg. Jeg har selv vokst opp i en trygg, liten bygd og kjent på redselen for å forlate redet. Sommerferie var frihet og alle kamerater lekte sammen, festet sammen, levde sammen - og alt virket riktig. Så kommer voksenlivet og har andre planer. Farvel Falkenberg klarer å gjenskape disse følelsene og fremstår nærmest som en dokumentar. Det er sårt og ekte og ganske melankolsk. Filmen gjorde meg både glad og trist og det tror jeg den vil gjøre for deg også.

- - - - - - - - -

Lei/kjøp filmen her

Blockbuster

SF Anytime (opens in new tab)

Youtube

Ronja Røverdatter (1984) - Ronja Rövardotter

Av Tage Danielsson. Med Hanna Zetterberg, Dan Håfström, Börje Ahlstedt

----------

IMDB-rating: 7.3

Rotten Tomatoes-rating: 89%

Berlin International Film Festival: Vinner av Sølvbjørnen, nominert til Gullbjørnen

----------

Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter på eventyr!

Legendarisk svensk fantasyfilm med mye skog, fjell og sang. Det handler om vennskap, familie, samhold og rivalisering. Tidvis morsom, tidvis skummel og tidvis magisk. Denne filmen må alle barn se, så slipper du kanskje Teletubbies på repeat?

Kort oppsummert: Ronja og Birks hoppekonkurranse, Mattis og Borkas slåsskamp, vettene, rumpenissene, Skalle-Per. Barndomsminner!

----------

Se filmen gratis her:

Filmoteket

Stream filmen her:

Allente

TV2 Play

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

iTunes (opens in new tab)

SF Anytime (opens in new tab)

Telia Play

Youtube

Svensk skog, kanskje det dukker opp noen fra Ronja Røverdatter? (Image credit: Jonathan Petersson / Pixabay )

Flere gode svenske filmer

Ondskapen (2003)

Kopps (2003)

Jegerne (1996)

Lilja 4-ever (2002)

Turist (2014)

Play (2011)

Hvordan se de beste svenske filmene

Her guider vi deg gjennom streamingtjenestene.

Utenom de kjente, store streamingtjenestene vil du finne mange gode filmer på disse nettsidene:

Anbefalte sider for å se film