Paramount+ nyheter: apper, enheter, prøveperiode, filmer og serier

Etter å ha vært ute i noen måneder, har Paramount+ for alvor meldt sin ankomst i den store strømmekrigen. Her har vi samlet alt som er verdt å vite om den nye strømmetjenesten.

Tjenesten er en relansering av CBS All Access og har alt innholdet fra den tjenesten, men tilføyer også en lang rekke eksklusive titler. Star Trek-franchisen blir i stor grad brukt som trekkplaster, men utenfor USA er det Amazon som eier rettighetene, og derfor er disse produksjonene ikke tilgjengelig via Paramount+ i Norge.

Paramount lover at det kommer flere eksklusive titler, blant annet Halo TV-serien og en gjenopptagelse av Frasier. Biblioteket blir dessuten utvidet med titler som Mission: Impossible 7 og A Quiet Place Part 2.

Dette er ViacomCBS' forsøk på å levere en konkurransedyktig rival til Netflix. Spørsmålet er om dette lykkes.

Ved lanseringen var Paramount+ først og fremst en samling av alt det eksisterende innholdet fra CBS All Access. Det omfatter en solid samling av filmer og serier, i tillegg til en del originalinnhold som MTVs The Real World Homecoming og den animerte serien Tooning Out the News.

Paramount+-appen har også egne sentraler for de forskjellige innholdsforgreningene ViacomCBS eier – Nickelodeon, Comedy Central, MTV, BET og The Smithsonian Channel.

Tjenesten kommer til å vokse i tiden fremover – men trenger du å interessere deg for den? Her forteller vi deg det vi vet om Paramount+. Har tjenesten en gratis prøveperiode, hvilke filmer og serier blir tilgjengelige på tjenesten og hvilke enheter er kompatible med appen?

Paramount+ – når ble tjenesten tilgjengelig?

Paramount Plus ble lansert i USA 4. mars 2021, og her i Norden fikk vi langsomt tilgang til tjenesten fra 25. mars. Vi kan i det minste trøste oss med at vi i Norden var blant de første, mens andre deler av verden måtte vente enda lenger på tur.

Paramount+ prøveperiode: finnes det noe slikt?

Ja. Paramount+ har en 7-dagers gratis prøveperiode. Dermed kan du finne ut om denne nye strømmetjenesten har nok innhold du har lyst til å se.

Hva er Paramount+

Paramount+ er til dels en ny strømmetjeneste for det globale markedet, dels en omdannelse av den eksisterende tjenesten CBS All Access. Navnet virker sikkert kjent for noen, men det nye nå er at du kan se det innholdet du ønsker når det passer deg. Navnet var ikke like kjent utenfor USA, så dette er et forsøk på å nå et globalt publikum.

Målet er å utnytte det store biblioteket med innhold som finnes i morselskapets portefølje, med en blanding av eldre materiale og originalserier. I Norden har tjenesten et tilbud som omfatter omkring 6000 titler.

Innholdet vil være litt forskjellig i de ulike landene og regionene – akkurat som med de fleste andre strømmetjenester – ettersom det avhenger av hva de regionale avtalene åpner for. Du kan ikke vente deg å se Star Trek: Picard via Paramount+, ettersom det er Amazon som for tiden sitter på rettighetene.

Hva koster Paramount+?

(Image credit: Paramount/VIacomCBS)

Prisen for et abonnement på Paramount+ er 69 kr. i måneden. Dette er noe lavere enn for de fleste andre strømmetjenester i Norge. Disney+ hadde samme pris ved lansering, men etter tilføyelsen av merkenavnet Star, ble prisen økt til 89 kroner i måneden.

Netflix koster til sammenligning fra 89 kroner til 159 kroner, Viaplay 119 kroner, C More 99 kroner, HBO Nordic 109 kroner mens TV2 Sumo koster fra 99 til 479 kroner.

(Image credit: Paramount Plus)

Paramount+-apper: hvilke enheter er kompatible?

Paramount+ er tilgjengelig for følgende enheter, slik man han lese på deres nettsider:

Paramount+: serier og originalinnhold

(Image credit: Paramount Plus)

Som enhver annen stor strømme, kommer Paramount+ til å ha en rekke nye eksklusive titler, mens innholdet også blir komplementeret av det eksisterende biblioteket fra CBS All Access. MTVs The Real World Homecoming, den animerte serie Tooning Out the News og doku-serien For Heaven's Sake er alle verdt å fremheve.

Eksisterende originaltitler fra CBS All Access som The Good Fight og Why Women Kill er nå eksklusive på Paramount+ for fremtidige sesonger. Du kan også finne The Twilight Zone-rebooten på tjenesten, som er ferdig etter to sesonger.

Men du tenker nok også på hva vi kan vente oss i tiden som kommer? Og det er her vi finner det mest lovende ved Paramount+. En masse nye originaltitler er underveis.

The Offer er en 10-episoder lang serie om tilblivelsen av The Godfather, Lioness er et spion-drama fra Yellowstone og Sicarios Taylor Sheridan. En ny version af MTVs Behind the Music er på vei.

Tv-serier basert på filmene The Italian Job, The Parallax View, Love Story og Flashdance er også bekreftet, mens serien Criminal Minds gjenopplives og fordelt på 10 episoder.

Olje-dramaet Land Man kommer også til tjenesten, mens det Michigan-baserte industridramaet Mayor of Kingstown også snart er å finne. En TV-versjon av The Man Who Fell to Earth med Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange, 12 Years a Slave) er også underveis.

Det tetteste den nye tjenesten kommer en massiv serie på nivå med Disneys Tha Mandalorian må være Halo, som skal komme i begynnelsen av 2022, og som bygger på spillet ved samme navn. Frasier gjenopplives med Kelsey Grammer i hovedrollen. Komedieserien Inside Amy Schumer blir også gjenopplivet på tjenesten. Det samme gjelder Reno 911!, mens Beavis and Butt-Head vender tilbake i en ny originalfilm.

Realfilm-versjoner av de animerte seriene Dora the Explorer og The Fairly OddParents kommer også på Paramount+, mens Nickelodeon-serien iCarly får en gjenopplivning. Et nytt produksjonsselskap kalt Avatar Studios er etablert for å skape nye serier, filmer, spinoffs og kortere innhold basert på Avatar: The Last Airbender-universet.

The Real Criminal Minds blir en ny true crime-dokuserie på Paramount+, og det er også planlagt en gjenopplivning av situasjonskomedien The Game.

En arvtager til den populære serien Yellowstone er også på trappene. Y: 1883 ble kunngjort i februar 2021, og forteller om den første seriens familie Dutton under etableringen av det nye vesten i USA. Det kommer også en annen Yellowstone-spinoff med tittelen 6666.

Paramount+ film

Paramount+ satser tungt på film, men det kan ta litt tid før man får nyte fruktene av dette arbeidet. Uansett finnes det flere høydepunkter i det eksisterende filmbiblioteket fra CBS All Access – som for eksempel Taken og Indiana Jones .

SpongeBob Movie: Sponge on the Run er også en eksklusiv utgivelse som var tilgjengelig allerede ved lanseringen.

Eksisterende Paramount-filmer som Dora the Explorer, Sonic the Hedgehog, Rocketman og Bumblebee kommer også til tjenesten.

Samtidig produserer Paramount+ også sine egne originalfilmer. Det kommer blant annet en ny fortolkning av Paranormal Activity og Pet Sematary, og en overnaturlig film ved navn The In Between.

Kommer Paramount+ til å skille seg ut?

Som alltid er det innhold som gjelder når vi snakker om strømmetjenester. I USA har CBS All Access allerede etablert seg med en rekke solide originaltitler, selv om den er langt unna å være den strømmetjenesten som har mest innhold å by på. Det er vanskelig å bli virkelig begeistret over at det lanseres en ny strømmetjeneste i 2021, men hvis det gir oss enda flere TV-serier av høy kvalitet, har vi ikke noe imot det.

Kjøpet av en serie som den kommende Halo-serien er en indikasjon på at Paramount+ mener alvor. Og at de raskt snappet opp en storfilm som Mission: Impossible 7 vil nok gi en betydelig vekst i antallet abonnenter. Det ser likevel ut til at det kommer til å gå en tid før tjenesten når sitt fulle potensial, ettersom mange av de eksklusive titlene først kommer om en god stund.

Nå er uansett serien ute på markedet, og da gjenstår det å se om den vinner gjenlyd hos publikum.