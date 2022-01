Se traileren til «Halo», den nye TV-serien på Paramount+

Ventetiden er over – Paramount+ har lagt ut den første offisielle traileren til «Halo», den etterlengtede TV-serien basert på dataspillserien ved samme navn.



Snutten presenterer storslåtte bilder som ligger visuelt nært opphavet, og vi får også en lanseringsdato. TV-serien «Halo» får premiere på Paramount+ den 24. mars 2022. I alle fall i USA. Hvorvidt datoen er satt for Skandinavia er ikke ennå bekreftet.



«Halo» (igjen, TV-serien) følger historien om krigen mellom mennesker og den utenomjordiske alliansen Covenant som foregår i det 26. århundret, der Master Chief (Pablo Schreiber) og hans AI-partner Cortana (Jen Taylor) forsøker å forsvare menneskeheten fra den utenomjordiske trusselen.



Selv om den kommende TV-varianten av den populære spillserien ser ut til å legge seg nokså nærme det grunnleggende fra spillene, er det ikke snakk om en ren kopi, i alle fall ikke rent historiemessig. Før vi fortsetter kan du ta en titt på den ovennevnte traileren til «Halo»-TV-serien her:

Kommentar: En annen Halo enn det vi er vant med

Som Frank O'Connor, Franchise Development Director for Halo-merkevaren, tidligere har forklart, så eksisterer TV-serien i sin egen «silver timeline», noe som i praksis gjør at skaperne kan velge fritt blant elementer fra eksisterende «Halo-kultur, -historie, -kanon og -karakterer, der det gir mening i et lineært narrativ», uten at det går på tvers av Halo-universets «kjerne-kanon.»



Basert på det vi blir servert i den ovennevnte traileren, så er det allerede tydelig at «Halo»-TV-serien velger andre veier enn det vi er kjent med fra før av fra den overordnede Halo-spillserien.



For det første ser vi i flere scener at Master Chief fra TV-serien samarbeider med andre Spartan-soldater. Som du kanskje husker var Master Chief den eneste Spartan-krigeren ombord UNSC Pillar of Autumn i den første Halo-ringen. Dermed ser det ikke ut til at det er snakk om noen slavisk etteraping av spillene.



Det virker også som om Master Chief i serien ikke har fri vilje, i alle fall ikke med det første – som Dr. Catherine Halsey (Natascha McElhone) forklarer i traileren, har Master Chief blitt laget ene og alene for å bekjempe The Covenant, og utbroderer: «Han er dødelig, oppgraderbar og viktigst av alt, kontrollerbar.»



Siste del av dialogen ser dog ikke ut til å gjelde spesielt lenge, siden Master Chief i traileren kommer i kontakt med et mystisk objekt som ble gravd ut av The Covenant, hvilket vekker noe i vår helt som ser ut til å gi han en egen idé om hva han bør gjøre. Dette mystiske objektet later også til å en ny inngang til hvordan den første Halo-ringen blir oppdaget.



En annen stor forskjell mellom TV-serien og spillene er Makee (Charlie Murhpy), en ny (og tilsynelatende menneskelig) karakter, laget ene og alene for serien, og som leder (eller i det minste representerer) The Covenant.



At et menneske er en del av The Covenant er et konsept som ligger langt fra den eksisterende historien, og vi lurer litt på om skaperne har gjort det på denne måten for å unngå de ekstreme mengdene CGI (og kostnadene relatert til effektene) som ville ha vært resultatet om hovedskurken var utenomjordisk.



Til slutt må vi nesten nevne «Halo»-TV-seriens mest kontroversielle valg: utseendet til Cortana. Selv om karakteren ser ut til å være datagenerert i serien (eller i det minste delvis animert), har skaperne valgt å hoppe bukk over karakterens blåaktige holografiske design til fordel for en mer menneskelig form.



Dette er en forandring som ærlig talt virker rar og unødvendig, i alle fall basert på det vi har sett i traileren. Hvordan det kommer til å fungere i praksis, over flere timer med TV-titting gjenstår å se. Vi priser oss likvevel lykkelige over at Jen Taylor er tilbake i rollen som Cortanas stemme.



Rent bortsett fra de ovennevnte forandringene har vi stor tro på serien, og resten av traileren ser beint frem nydelig ut. Spartan-drakta, våpnene og kjøretøyene, for ikke å snakke om hvordan de såkalte Elites-karakterene (og energi-sverdene) ser ut, virker møysommelig designet, og som snytt ut av nesen fra Halo-spillene. Vi gleder oss stort til lanseringen av «Halo» den 24. mars.