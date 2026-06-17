Slik ser du fotball-VM i 2026 gratis hvor som helst med VPN

Strøm alle 104 VM-kamper GRATIS på ITVX og BBC iPlayer (Storbritannia) / SBS on Demand (Australia)

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Verdensener Spania, Kylian Mbappés Frankrike, Lionel Messis Argentina og Harry Kanes England går inn i VM i 2026 som noen av sommerens største favoritter – i en turnering som nå er så omfattende at seerne sannsynligvis vil tilbringe flere timer foran TV-en enn spillerne på banen.

Noen dager vil det bli spilt opptil seks kamper, fra tidlig morgen til sent på kveld, avhengig av hvor du er i verden.

Vi vil også se totalt 13 forskjellige tidspunkter for avspark, ettersom de 16 arenaene – fra BC Place i Vancouver i nord til Estadio Banorte i Mexico by i sør, fra Levi's Stadium i Santa Clara i vest til Gillette Stadium i Boston i øst – er spredt over tre land og fire tidssoner. Temperaturer kan også tvinge frem sene endringer i kampprogrammet.

Ikke bare har turneringen utvidet seg fra 32 til 48 lag – de åtte beste tredjeplasserte lagene i hver gruppe vil også gå videre, sammen med de to beste lagene fra hver gruppe, til den nye sekstendelsfinalen. Det betyr at bare 16 av de 48 deltakende nasjonene vil bli eliminert etter de 72 gruppespillkampene.

I ekte nordamerikansk stil er det et massivt arrangement. Hvis du føler deg overveldet av turneringens omfang, finnes det noen triks for å gjøre opplevelsen litt enklere.

Alle 104 kampene vil være gratis å se blant annet i Storbritannia og Australia. Er du på reise? En god VPN gir deg tilgang til gratis VM-dekning uansett hvor du er – og en av våre favoritter, Norton VPN, tilbyr også en 60-dagers pengene-tilbake-garanti.

Kan jeg strømme fotball-VM 2026 gratis? Fotball-VM i 2026 sendes direkte og gratis i flere land rundt om i verden, med den beste engelskspråklige dekningen tilgjengelig via Storbritannia og Australia. Storbritannia: ITVX og BBC iPlayer iPlayer (alle kamper)

Australia: SBS on Demand (alle kamper) Reiser du under VM? Du kan støte på problemer når du prøver å strømme kampene via svenske tjenester. Nrk og TV2 gir vanligvis bare tilgang til innholdet sitt hvis du befinner deg i Norge. Med en VPN kan du imidlertid fortsatt få tilgang til både norske tjenester og gratis strømmealternativer fra andre land. Så du kan se alle kampene gratis, akkurat som du ville gjort hjemme. Norton VPN er vårt toppvalg blant de forskjellige alternativene.

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