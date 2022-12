Manchester City – Liverpool: Se kampen gratis på TV uansett hvor du er

Manchester City - Liverpool møtes nå på torsdag! Glem VM, Messi og en fantastisk finale – Haaland skal spille fotball igjen! Det er noe vi alle har gledet oss til og tenkt at det kun er bare snakk om kort tid før vi får se Brauten innta gressmatten og klaske ball.

At Manchester City - Liverpool møtes så tidlig i Ligacupen er en bonus. Det er en cup hjemmelaget har tatt på alvor og vunnet flere ganger. Med tanke på at dette er første kamp for lagene etter VM vil nok troppene se litt annerledes ut, men flere profiler er klare. Mo Salah er en av dem, og selvsagt Haaland.

Her er spillerene vi tror stiller til kampstart:

Manchester City (4-2-3-1): Ortega, Lewis, Akanji, Laporte, Gomez; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Palmer; Haaland.

Liverpool (4-3-3): Kelleher, Milner, Matip, Gomez, Robertson; Thiago, Elliott, Carvalho; Salah, Firmino, Nunez.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Haaland gratis på TV.

Man City vs. Liverpool Dato: Torsdag 22. desember Avspark: 20:00 Arena: Etihad Stadion, Manchester Norsk TV-kanal: Viasport 1 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Storlagene startet ligacupen i tredje runde. Allerede da møtte Manchester City et Premier League lag, Chelsea. Det endte med 2-0 seier etter mål av Riyad Mahrez og den ferske verdensmesteren Julian Alvarez. Sistnevnte er nok trolig fortsatt sliten etter festen og kommer ikke til å spille.

Liverpool hadde lettere motstand på papiret, men slet på gresset mot Derby og kampen gikk helt til straffekonk. Der ble Liverpool keeper Caoimhin Kelleher den store helten med tre redninger.

Nå skal det spilles om en plass i kvartfinalen i Ligacupen og sjansen til å løfte sølvtøy allerede i slutten av februar. Liverpool vant sist Ligacup, så City har muligheten til å slå ut regjerende mester.

Slik strømmer du norske Ligacup og Premier League-sendinger

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Total (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.

Slik ser du fotballkampen hvis du befinner deg i utlandet

Befinner du deg utenlands kan det bety vanskeligheter med å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.