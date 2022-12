England – Frankrike: slik ser du kvartfinalen i fotball-VM uansett hvor du befinner deg

Den største av kvartfinalene er England – Frankrike, i alle fall i europeere sine øyne.

"It's Coming Home" eller "Allez Les Bleus" vil bli sunget høyt av et av lagenes supportere til slutt. Før den tid venter en nervepirrende og forhåpentligvis morsom fotballkamp mellom to tungvektere i internasjonal fotball.

Det ble etter hvert lett match for begge lag i deres vei til denne kvartfinalen. England så usikre ut i starten, men slo Senegal komfortabelt 3-0. Polen hadde veldig lite å stille opp med da de ble slått ut av Frankrike. At en tittelforsvarer ryker ut av gruppespillet, er et spøkelse franskmennene har forvist. Med en strålende Mbappé i spissen har de all grunn til å tro at de nok en gang kan vinne VM i fotball.



Les videre for å finne ut hvor du kan se England – Frankrike på TV og nett.

England – Frankrike

England – Frankrike Dato: Lørdag 10.desember Klokkeslett: 20:00 Arena: Al Bayt Stadium, Al Khor Se kampen på TV: TV2 Direkte Se kampen på nett: TV2 Play (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Gareth Southgate likte nok effektiviteten han så av sitt mannskap mot Senegal. Etter en litt shaky start rant målene inn, også for Harry Kane. Nå venter Englands største test på lenge, når Frankrike er motstander. Da kan det hende at det sier stopp for engelskmennene som har røket ut av kvartfinaler før. Det har skjedd seks ganger før og alltid mot europeisk motstand.



Frankrike har på sin side nådd kvartfinalene i et VM for femte gang på syv forsøk. Begge lagene er sterke, men Frankrike slipper inn flere mål, noe som kan gi England en fordel. De har også tapt sine to siste møter med England i VM, men dette var før Mbappé sin tid. Nyere historie ser mye bedre ut for franskmennene, som ikke har tapt mer enn en gang mot England på de siste åtte møtene mellom lagene.



Uansett tidligere møter og resultater, er det lørdag som nå gjelder. Vi håper på en kamp med masse mål og spenning.

Slik ser du kampen om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

