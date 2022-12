Frankrike – Argentina: slik ser du finalen i fotball-VM

Frankrike – Argentina er finalistene i denne utgaven av fotball-VM. Klimakset på turneringen håper vi blir en thriller av en fotballkamp. Det er i alle fall to gode lag som møte og som ble spådd suksess i dette VM.

Messi har sagt at dette blir hans siste landslagskamp og kan ende en fantastisk karriere med det gjeveste trofeet. Frankrike har på sin side mulighet til å forsvare VM-tittelen sin fra Russland. "Alle" sine øyne er på Messi og Mbappé, for en duell det blir.



Les videre for å finne ut når og hvor du kan se Frankrike – Argentina på TV og nett.

Frankrike – Argentina

Frankrike – Argentina Dato: søndag 18. desember Klokkeslett: 16:00 Arena: Lusail Iconic Stadium, Lusail Se kampen på TV: NRK 1 Se kampen på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Didier Deschamps sine menn gjorde jobben sin mot Marokko og vant til slutt 2-0. Det var ikke en komfortabel seier, men franskmennene gjorde det de måtte for å vinne. For Marokko sin del tok VM-eventyret slutt, men de gav seg ikke uten en kamp. Mange har latt seg begeistre av laget, og ting kunne kanskje sett annerledes ut, om trener Walid Regragui, hadde hatt en skadefri tropp. Likevel gav de rødkledde alt de hadde og hadde fortjent i alle fall ett mål. De er uansett i en bronsefinale, så har mulighet til å kapre en historisk 3.plass.

Messi og Argentina er nærme å oppfylle drømmen sin om et VM-gull. Laget er nå i finale, noe som virket fjernt da laget gikk på et sjokktap mot Saudi-Arabia. Etter dette har det sakte med sikkert løsnet for Argentina og Messi har vært i siget. Semifinalen deres mot Kroatia ble aldri særlig spennene og Argentina vant til slutt 3-0.

Argentina er nok knappe favoritter før finalen, men det er to veldig gode lag som møtes. Frankrike har også sine stjerner og det bil nok også være mye fokus på Mbappé. Han er VM sin toppskårer så langt og vant VM med sitt Frankrike i fjor.

Begge lagene er dog ikke uten feil, og flere eksperter mener de ikke fremstår som "komplette" i forhold til andre finalister/ vinnere. Uansett hva som er sagt er begge lagene i en finale, og til helgen får vi en vinner og det blir satt punktum på et fartsfylt, men litt rart VM.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Frankrike – Argentina på TV og nett uansett hvor du befinner deg i verden

Slik ser du kampen om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

