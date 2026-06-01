Maximum David: Lenovo satser på Beckham for å bringe kunstig intelligens til fotball
Lenovo kobler sammen kunstig intelligens, fotball og underholdning i forkant av VM i 2026.
Fotball-VM 2026 er rett rundt hjørnet, og teknologimerker er allerede i ferd med å entre konkurransemodus. Men Lenovo ønsker ikke bare å klistre logoen sin rundt en bane. De ønsker å assosiere navnet sitt med noe mye større: kunstig intelligens, oppslukende opplevelser og fremtiden for tilkoblet sport.
Selskapet annonserte en ny global kampanje med David Beckham, en av de mest gjenkjennelige skikkelsene i fotballverdenen, for å vise frem hvordan deres AI-økosystem vil bli integrert i den største sportsbegivenheten på planeten. Og ja, dette går langt utover et tradisjonelt sponsorskap.
Nå som verdensmesterskapet i 2026 nærmer seg, bruker Lenovo fotballen som en arena for en strategi som blander AI, smarte enheter og global underholdning.
Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer.