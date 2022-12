Marokko – Portugal: slik ser du kvartfinalen i fotball-VM uansett hvor du befinner deg

At Marokko – Portugal er lagene som skulle møtes i en kvartfinale er overraskende. Det er ikke ufortjent på noen måte, men hadde du tippet at Marokko skulle komme så langt, hadde oddsen vært lav. Portugal er et mesterskapslag, så at de er i en kvartfinale er ikke noen stor nyhet. Det som kanskje har overskygget deres prestasjoner er uroen rundt Christiano Ronaldo. Han ble overraskende benket sist mot Sveits, noe som ikke svekket laget. Snarere tvert imot virker det som laget slapp seg mer løs. Ved sluttsignalet sto det hele 6-1 og Ronaldo sin erstatter Goncalo Ramos skåret hat-trick. Er dette starten på et nytt Portugal uten Ronaldo? Svaret kan være ja, men man skal ikke undervurdere rutine og erfaring.



Les videre for å finne ut hvor du kan se Marokko – Portugal på TV og nett.

Marokko – Portugal

Marokko – Portugal Dato: Lørdag 10.desember Klokkeslett: 16:00 Arena: Al-Thumama Stadium, Al-Thumama Se kampen på TV: NRK 1 Se kampen på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Marokko overrasket alle da de slo ut storlaget Spania sist. Det ble en intens 0-0 kamp som endte med en overlegen straffekonk-seier for marokkanere. Keeper Yassine Bounou, reddet to og spanjolen Pablo Sarabia traff stolpen. Hakimi sin siste straffe viste at dette er et lag med selvtilliten på plass. Men hvor mye kostet denne kampen for Marokko?

Å spille fotball på øverste nivå i over to timer tar på. Marokko slo Spania, men det resulterte i flere forfall. Nayef Aguerd måtte av med skade, hans partner i midtforsvaret, Romain Saiss, gikk ikke av banen, men trengte lengre oppsyn underveis. Begge bekkene Achraf Hakimi og Noussair Mazraoui har også spilt med småskader. Men selv med disse utfordringene, spiller laget med hjertet utenfor drakten, så de gir seg ikke uten kamp.

En seier for Marokko vil bety et afrikansk lag i en semifinale for første gang. Det er verdt å kjempe for.

Slik ser du kampen om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

