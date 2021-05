Beste skrekkfilmer 2021: De absolutt skumleste filmene for øyeblikket

Beste skrekkfilmer – toppliste.

Det nærmer seg sommer, og varme, deilige dager. Dermed er det lenge til de mørke høstkveldene og Halloween – og det kjølige og kraftfulle været som er så godt egnet for skrekkfilmkvelder innendørs. Men pytt sann, hva gjør vel egentlig det? Hvis du er en ekte skrekkfilmentusiast, spiller det vel ingen rolle hvilken tid på året eller døgnet det er?

Er du en av dem som savner Halloween og er sugen på litt mer skrekk på TV? Da har du kommet til riktig sted, for vi har satt opp en toppliste over de beste skrekkfilmene du kan strømme for øyeblikket. Hva sier du om en lang filmkveld i sofaen (eller kanskje bak den) med et egenkomponert skrekkfilmmaraton?

Strømmetjenester er mer populære enn noen sinne i Norge, og det betyr at alle skrekkentusiaster har rask og enkelt tilgang til et stort utvalg av både klassiske favoritter og nykommere.

Rull deg videre nedover til våre anbefalinger av noen av de mest skremmende og underholdende skrekkfilmene du kan se for øyeblikket.

Train to Busan

Beste skrekkfilmer – Train to Busan (Image credit: Next Entertainment World)

Zombier er et populært emne innenfor skrekk-sjangeren, og zombiefilmer blir ikke så mye bedre enn Yeon Sang-hos Train to Busan. Det er en underholdende miks av Snowpiercer och World War Z, der Seok-woo (Gong Yoo) og hans unge datter Su-an (Kim Su-an) kjemper seg gjennom et tog under et zombieutbrudd. Filmen byr på flere fantastiske actionsekvenser og minneverdige skikkelser, og noen rørende øyeblikk mellom far og datter.

Ready or Not

Beste skrekkfilmer – Ready or Not (Image credit: Fox Searchlight)

Ved første øyekast later Ready or Not til å handle om den unge Samara Weaving som utfører en dødelig gjemsel-lek med sin nye manns familie. Det er like enkelt som det er absurd, men i løpet av den enormt underholdende 90 minutter lange filmen blir det tydelig hvor gjennomtenkt den er. Vi får se flere smarte vendinger, i tillegg til en masse gørr.

IT: Chapter One

Beste skrekkfilmer – IT (Image credit: New Line Cinema)

Stephen Kings arbeider har vært svært populære på filmlerretene i flere tiår, og kanskje enda mer i nyere tid. It: Chapter One var den første filmen som startet den nye trenden i 2017. Den er dels en oppvekstfilm og dels skrekkfilm. Bill Skarsgårds skremmende klovn Pennywise skremmer vettet av en gruppe venner i en amerikansk småby. Filmen har truffet en perfekt balanse mellom skrekk, humor og følelser i denne filmen av Andy Muschietti. Den fortjente virkelig suksessen som også resulterte i en oppfølger – og den var ikke så verst, den heller.

Scary Stories to tell in the Dark

Beste skrekkfilmer – Scary Stories to tell in the Dark (Image credit: Del Toro)

Scary Stories to tell in the Dark kom i 2019, og er en film skapt av Guillermo del Toro og regissert av norske André Øvredal (Trolljegeren, The Autopsy of Jane Doe). Her følger vi tenåringene Stella (Zoe Margaret Colletti) og hennes to venner som er ute i forbindelse med Halloween, og søker tilflukt fra en gjeng mobbere i et hjemsøkt hus. Der venter en rekke nifse fortellinger på dem. Filmen bygger på en rekke grøsserhistorier for barn fra 1980-tallet

Snart kommer også oppfølgeren Scary Stories to tell in the Dark 2.

Andra sidan

Beste skrekkfilmer – Andra sidan (Image credit: NonStop Entertainment)

23. oktober 2020 hadde denne nye svenske skrekkfilmen kinopremiere i Sverige. Filmen handler om paret Shirin og Fredrik og deres sønn Lucas, som nylig har flyttet inn i en tomannsbolig like utenfor byen. Den andre halvdelen av huset er ubebodd, og når Fredrik er bortreist i forbindelse med jobben, begynner det å skje merkelige ting. Det begynner å komme lyder derfra, og sønnen Lucas får plutselig en ny bestevenn …

Hereditary

Beste skrekkfilmer – Hereditary (Image credit: A24)

Skrekkentusiaster gjenkjenner umiddelbart en klassiker når de ser en, og forfatteren og regissøren Ari Asters debutfilm er akkurat det. Det er en film som gir deg frysninger, der du følger en familie som hjemsøkes av sine egne forfedres mørke hemmeligheter. Toni Collette gjør en fantastisk prestasjon i sin rolle som Annie – en mor som er fast bestemt på å avsløre sin families kryptiske historie etter et en usedvanlig tragisk hendelse rammer dem. Du kan stole på oss når vi sier at Hereditary er ganske krevende – enkelte av filmens skrekkøyeblikk gjør deg helt målløs, mens du i andre scener suges inn i et svært ubehagelig mørke som man sjelden ser maken til i denne typen filmer. Den kan tidvis være vanskelig å se på, men Hereditary er en givende og svært velskapt skrekkopplevelse som er vel verdt en titt.

Evil Dead

Beste skrekkfilmer – Evil Dead (Image credit: Sony Pictures)

Dette er en nyskapning av den klassiske splatterfilmen The Evil Dead, og denne versjonen fra 2013 bringer handlingen i en enda mørkere retning enn tidligere. Regissøren Fede Alvarez (Don't Breathe) skrur til spenningen gjennom å utelate slapstick-komikken som serien inkluderte fra Evil Dead II og fremover. Selv om ingen av rollene helt lykkes i å fylle tomrommet etter Bruce Campbell, byr filmen på massevis av spenning der filmens karakterer må kjempe seg gjennom et sant helvete – akkurat slik det burde være.

Psalm 21

Beste skrekkfilmer – Psalm 21 (Image credit: Krejaren Dramaproduktion)

Hvis du er sugen på å se en svensk skrekkfilm, kan vi anbefale Psalm 21 som ble utgitt i 2010. Filmen handler om presten Henrik Hornéus, som alltid har fulgt i sin fars fotspor, men én dag bestemmer han seg for å forlate hjemstedeet for heller å begynne å forkynne for en forsamling i Stockholm. Men Henrik plages av skumle syner og mareritt fra sin fortid – om sin mor som døde for lenge siden. Så får han beskjeden om at hans far har dødd under mystiske omstendigheter, reiser Henrik hjem for å delta i begravelsen – og for å søke svar. Men når han kommer tilbake til hjemstedet, møtes han av en sektlignende menighet, og jo mer han graver i historien, desto mer aggressive blir demonene.

The Cabin in the Woods

Beste skrekkfilmer – The Cabin in the Woods (Image credit: Lionsgate)

Fra Joss Whedon (Buffy the Vampire Slayer, The Avengers) og Drew Goddard (Cloverfield, Marvel's Daredevil) kommer en ekstrem versjon av et ellers ganske vanlig skrekkscenario. Alt begynner slik man kan forvente – en gruppe ungdommer (blant andre Chris Hemsworth før han spilte i Thor) tar en pause fra college for å slappe av i en «hytte i skogen». Det drøyer ikke lenge før begivenhetene tar en mørk vending. Det disse ungdommene ikke vet, er at en hemmelig organisasjon står bak alt de opplever. Å avsløre noe særlig mer, ville spolere mange av filmens overraskelsesmomenter, så bare stol på oss når vi sier at The Cabin in the Woods er smart, morsom, blodig – og et must for alle skrekkentusiaster som vil se noe litt annerledes.

The Babysitter

Beste skrekkfilmer – The Babysitter (Image credit: Netflix)

Før sin rolle i Ready or Not fra 2019, spilte Samara Weaving i Netflix Originals-skrekkfilmen The Babysitter, skapt av regissøren McG (Charlie's Angels). Det er ikke uvanlig at barn blir litt forelsket i barnevaktene sine, men hva skjer når barnevakten viser seg å være en sadistisk, djeveldyrkende morder med en gruppe like sprø venner? Det er like blodig som det er morsomt, og The Babysitter blir garantert en Halloween-suksess hos tenåringene.

Carrie

Beste skrekkfilmer – Carrie (Image credit: MGM)

Selv om det kom en ny versjon av denne filmen for noen år siden, er originalutgaven av Carrie, regissert av Brian De Palma, et skrekkmesterverk. Dette var den første av svært mange filmer som bygger på Stephen Kings romaner. På grunn av sin ekstremt religiøse mor (Piper Laurie) er Carrie (Sissy Spacek) utstøtt på skolen. Etter å ha blitt plaget både hjemme og på skolen, begynner Carrie å utvikle telekinetiske evner som en forsvarsmekanisme. Det begynner å se litt bedre ut for Carrie når skolens mest populære gutt (William Katt) spør om Carrie vil gå på skoleballet med ham. Hennes klasssekamerater har imidlertid planlagt narrestreker mot henne i løpet av kvelden, noe som får eksplosive konsekvenser. Med en ung John Travolta i hans første filmrolle, er Carrie en av de beste skrekkfilmene som er skapt.

Wolf Creek

Beste skrekkfilmer – Wolf Creek (Image credit: FFC Australia)

Wolf Creek er en film som trolig har fått mange turister til å tvile på om de vil reise gjennom Australias outback. Filmen ble en global sensasjon da den kom i 2006, med sin minneverdige morder (John Jarratt), som umiddelbart ble innlemmet i skrekkskurkenes Hall of Fame, takket være hast blodtørst og syke humor. Fylmen er løst basert på Ivan Milat-morden og Bradley John Murdoch-mordet på den engelske turisten Peter Falconio. Wolf Creek er en neglebitende intens skrekkfilm som det kan være litt vanskelig å se på for enkelte.

Terrifier

Beste skrekkfilmer – Terrifier (Image credit: Epic Pictures Group)

Redd for klovner? Terrifiers Art the Clown får Pennywise til å se ut som Ronald McDonald. I Terrifier får vi på Halloween-natten se en morderklovn ved navn Art terrorisere hjelpeløse ofre i en gammel, nedslitt utleiebolig. Det er nok ikke tidenes mest originale plott, men det fungerer likevel ganske godt. Særlig ett av drapene kommer til å sjokkere selv de mest herdede skrekkentusiaster. Denne filmen er virkelig ikke noe for de litt engstelige. Selv om Terrifier hadde et relativt lavt budsjett sammenlignet med andre skrekkfilmer på denne listen, gir dette faktisk filmen en enda mer skremmende og urovekkende atmosfære. Noen av ofrenes skuespill er det ganske mye å utsette på, men den helt tause skikkelsen Art er gjennomgående skremmende. Det gjør Terrifier til en perfekt tittel for denne mørke, lille skrekkfilmen.

The Ring

Beste skrekkfilmer – The Ring (Image credit: DreamWorks)

Vi kan vanligvis styre vår begeistring for amerikanske nyskapninger av utenlandske skrekkfilmer, men regissøren Gore Verbinski (Pirates of the Caribbean) traff perfekt med The Ring, som er en engelskspråklig versjon av den klassiske Hideo Nakata-regisserte J-skrekkfilmen Ringu. Handlingen er enkel: det hviler en forbannelse over en video som vil drepe deg syv dager etter at du har sett den. Dessverre har den unge sønnen til journalisten Rachel (Naomi Watts) sett videoen, og nå må hun avsløre mysteriet bak innspillingen hvis hun skal ha noen forhåpninger om at barnet hennes skal overleve. Denne filmen kryper virkelig inn i deg. The Ring er nok en av tidenes beste skrekkfilmer.

Overlord

Beste skrekkfilmer – Overlord (Image credit: Paramount Pictures)

Den J. J. Abrams-produserte skrekkfilmen Overlord oppleves litt som en krysning av Re-Animator og Wolfenstein, der vi følger en gruppe amerikanske soldater under andre verdenskrig, som tar seg inn bak fiendens linjer i det nazi-okkuperte Frankrike, bare for å oppdage at Det tredje riket skaper supersoldater av døde fanger. Filmen er intens og mettet med actionfylt kaos. Overlord er ikke redd for blod i forsøket på å sjokkere publikum.

The Babadook

Beste skrekkfilmer – The Babadook (Image credit: Umbrella Entertainment)

The Babadook er en av de mest kritikerroste skrekkfilmene som er blitt sluppet de senere årene. Den ble en stor suksess, og vant en rekke priser underveis.

Etter å ha mistet sin mann i en forferdelig ulykke må en mor ta fatt i sønnens intense redsel for et barnebokmonster som han tror terroriserer ham. Selv om hun ført avfeier det han forteller, begynner hans skremmende reaksjoner å øke i intensitet, og snart begynner den onde skikkelsen The Babadook aggressivt etter henne også. Historien er unik, uforutsigbar og riktig skremmende. The Babadook utnytter alle barns verste skrekk – uansett alder.

The Conjuring

Beste skrekkfilmer – The Conjuring (Image credit: Warner Bros.)

Fra regissøren James Wan (Saw, Insidious) kommer denne spøkelsesaktige historien om en familie som terroriseres av et demonisk nærvær. Den er trolig inspirert av virkelige hendelser fra de paranormale etterforskerne Ed og Lorraine Warrens liv. The Conjuring er tvers igjennom vemmelig, og du må nok holde deg for øynene mer enn én gang. Hvis du liker denne filmen, kan du følge opp med den like skremmende oppfølgeren The Conjuring 2 – som du også finner tilgjengelig på Netflix.

The Thing

Beste skrekkfilmer – The Thing (Image credit: Universal)

John Carpenters The Thing er en alien-film som ble nedvurdert ved utgivelsen i 1982 (skyld på Spielbergs gode og søte ET The Extra-Terrestrial for det), men den er siden blitt betraktet som et mesterverk innen skrekkfilmsjangeren. The Thing er en kald og intens film som handler om en amerikansk forskergruppe i Antarktis som jages av en grotesk hamskifter. Ettersom den helt perfekt kan etterligne et menneske eller en skapning er det umulig for forskerteamet å stole på noen. Dette skaper en svært paranoid atmosfære uten fluktmuligheter. Med utrolige skrekksminkeeffekter fra Rob Bottin og en fantastisk gjeng skuespillere, blant andre Kurt Russell, Wilford Brimley og Keith David, er The Thing obligatorisk for alle skrekkentusiaster.

Scream

Beste skrekkfilmer – Scream (Image credit: Miramax)

«Hvilken skrekkfilm er din favoritt?», spør Ghostface, den mystiske morderen i Wes Cravens Scream-serie, der den skrekkfilm-besatte morderen gjentatte ganger forfølger og forsøker å drepe Sidney Prescott (Neve Campbell) og hennes venner gjennom de fire første filmene. Den første (og utvilsomt beste) filmen ga skrekkfilmsjangeren nytt liv da den kom i 1996, og den ble inspirasjonskilde for utallige kopier. Det mange av disse filmene mangler, er imidlertid et smart og mysteriepreget manus som lykkes med å parodiere forslitte skrekk-konvensjoner samtidig som man hyller dem. For å besvare spørsmålet fra Ghostface: Ja, vil liker skrekkfilmer, og særlig denne.

A Quiet Place

Beste skrekkfilmer – A Quiet Place (Image credit: Paramount Pictures)

A Quiet Place får deg til å sitte som på nåler og oppleve hvor utrolig spennende fullkommen stillhet kan være. I filmen forfølges karakterene av blinde skapninger som bare forholder seg til lyd når de jakter. Etter å ha mistet et barn på grunn av disse skapningene, må en ung familie ledet av Emily Blunt (Sicario) og John Krasinski (Jack Ryan) lære seg å være stille hele tiden – selv i ekstrem fare. Krasinski, som også har skrevet og regissert filmen, øker spenningen i hvert eneste stille øyeblikk- Et lite knirk kan føre til døden – noe som også får publikum til å sitte helt stille og følge oppmerksomt med.

The Exorcist

Beste skrekkfilmer – The Exorcist (Image credit: Warner Bros.)

The Exorcist anses av mange som tidenes skumleste film. I filmen følger vi tenåringsjenta Regan (Linda Blair), som blir besatt av djevelen. Det får hennes mor (Ellen Burstyn) til å søke hjelp av to prester (Max von Sydow og Jason Miller), som forsøker å drive ut det onde nærværet. Den Oscar-vinnende filmskaperen William Friedkin (The French Connection) lyktes i å skape en utrolig skummel stemning i The Exorcist, og presenterer fortellingen med raskt eskalerende uhygge på en utrolig effektiv måte, helt til filmens uforglemmelige klimaks.