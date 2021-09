Gaming Weeks: her er de beste tilbudene

Dataspillene har kommet langt siden de første ble utviklet på 1950-tallet. De første tiårene var dataspill en temmelig marginal affære, men siden er de blitt et utbredt kulturelt fenomen. Det skal godt gjøres å finne mange i Norge som ikke liker dataspill i en eller annen form.

Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020 viser at hele 86 % av norske 9–18-åringer spiller dataspill. I denne aldersgruppen spiller så mange som 96 % av guttene, mens hos jentene er andelen 76 %. Det kan virke beskjedent, men antallet jenter som spiller øker raskt, og fra 2018 har andelen jenter som spiller dataspill økt med 13 prosentpoeng.

Gaming handler om mye mer enn å bare sitte med en mus og et tastatur eller en spillkontroller. Gaming er blitt en vesentlig del av fritiden vår.

Vi i TechRadar er også lidenskapelige gamere. Vi i redaksjonen liker historiedrevne eventyrspill, utfordrende skytespill, grøssere og massive online flerspilleropplevelser – for å ha nevnt noe. Enten vi jobber, har kaffepause eller sosialt samvær, er det spill samtalene som regel handler om.

Derfor bestemte vi oss for å lage et lite Gaming Weeks-arrangement, akkurat nå som høstmørket senker seg. Her retter vi all oppmerksomhet mot spill og gaming.

Vi har samlet mye interessant lesning på dette nettstedet, hvor både nykommere og aktive og veletablerte gamere kan plukke opp ny kunnskap. I tillegg har vi skapt en rekke tilbudsoversikter, der vi har samlet de beste tilbudene på en lang rekke varer. Trenger du å spille fra PS Store? Leter du etter en billig Nintendo Switch? Kanskje du er på jakt etter en PlayStation 4 eller Xbox One-konsoll til de minste i familien?

Denne saken belyser de forskjellige artiklene våre, i tillegg til at vi samler de beste tilbudene fra Gaming Weeks-kampanjen, rettet mot brukere av både PC og konsoller. I vårt utvalg har vi konsentrert oss om de gode produktene.

Hva har Gaming Weeks å tilby?

I løpet av Gaming Weeks konsentrerer vi oss om spill og maskinvare. Enten du er lidenskapelig PC-gamer eller du helst sverger til konsoller, vil du finne mye spennende innhold. Her har vi delt inn tilbudene i forskjellige kategorier: konsoller, gaming-PCer, komponenter, tilbehør og spill. I tillegg har vi samlet en rekke lenker til innhold på våre sider, slik at du enkelt finner frem til våre guider og oversikter. Vi har blant annet testet de beste gaming-headsettene, gaming-skjermene og … du finner uansett alle sammen nedenfor:

Her har vi samlet de beste tilbudene på produkter fra ulike kategorier. Vi vil oppdatere siden etter hvert som nye tilbud dukker opp. Hvis produktene du er på utkikk etter ikke er tilgjengelige for øyeblikket, kan situasjonen fort endre seg på få dager.

Er tilbudsproduktene verdt pengene dine?

Dette er et interessant spørsmål, og svaret er ja for de fleste kundene, men det finnes naturligvis unntak og fallgruver.

Forhandlerne kommer ofte med store rabatter på produkter som ikke lenger er så veldig aktuelle. De lave prisene kan medføre en midlertidig økning i populariteten. Nye og aktuelle produkter får sjelden nedsatt pris, ettersom etterspørselen etter dem er stor. Unntakene kan være spesielle kampanjer.

Selv med de beste produktene kan du gjøre store besparelser ved å finne frem til de beste tilbudene. Forhandlerprisene kan forandre seg ofte, og det kan være gunstig for budsjettet å slå til på riktig tidspunkt.

Når det gjelder bærbare eller stasjonære datamaskiner, er tilbudene en fin måte å kunne skaffe seg en enhet av høy kvalitet på. Selv om den aktuelle enheten ikke nødvendigvis er helt ny, vil den likevel kunne være holdbar i lang tid fremover.

Når det gjelder spill er situasjonen litt annerledes. Splitter nye produkter har ofte høy pris, og er lite kompatible med slunkne lommebøker. Hvis man er villig til å vente noen måneder, kan de samme spillutgivelsene ofte selges for halvparten av utgangsprisen. Oppdateringer, flere innholdspakker og andre optimaliseringer gjør gjerne spillene enda bedre og mer omfattende enn da de ble utgitt. Når det gjelder online-spill kan situasjonen være litt annerledes igjen, ettersom dagsaktuelle spill ofte har flere aktive spillere og dermed kan by på mer spennende opplevelser.

Hvor burde du kjøpe spill og spillutstyr?

Dette spørsmålet er trolig todelt. Hvis vi snakker om laptoper, konsoller og komponenter, anbefaler vi deg å velge kjente og etablerte forhandlere. Hvis enheten mot formodning ikke skulle fungere etter hensikten, er det oftest enklere med spørsmål om garanti og returrett når man har med velrenommerte forhandlere å gjøre. Derfor er det nok ikke så lurt å velge ukjente forhandlere, selv om de kanskje kan skilte med noe lavere priser.

Når det gjelder spill, er situasjonen en annen, for her er forskjellene mindre. Men hvis du ønsker deg et fysisk spill, er det nok likevel lurt å velge velkjente forhandlere som blant andre Elkjøp, Komplett.no, CDON, ProShop og Power.

Hvis du ikke ønsker deg fysiske spill, kan du også kjøpe direkte fra en nettbasert tjeneste. Med konsoller er det få alternativer, og her har Sony, Microsoft og Nintendo sine egne nettbutikker. Snart får man også denne muligheten med Steam Deck, den kommende konsollen fra Valve. Steam er også aktuell som nettbutikk for PC-spill, akkurat som de velkjente Epic Games Store og GOG.com.

Her er tilbudene

De beste tilbudene på konsoller

De beste tilbudene på konsolltilbehør

De beste tilbudene på gaming-maskiner

De beste tilbudene på komponenter

De beste tilbudene på tilbehør

De beste tilbudene på spill

