Slik bruker du du PS4 DualShock 4-controlleren på en PC

Det å vite hvordan du kobler en PS4-kontroll til en PC er nyttig kunnskap – enten du er en ivrig PC-gamer, en rendyrket PS4-entusiast eller er like begeistret for begge deler. Det er overraskende enkelt å lære, ettersom Sonys DualShock 4-kontroller for PlayStation 4 og andre PS4-kontroller er kompatible med de fleste PCer. Dermed er det lurt å kunne, selv hvis du ikke planlegger å spille noen PlayStation-spill på PCen din med det første.

Hvis du heller har lyst til å benytte PS5 DualSense-kontrolleren, har vi også en egen (engelskspråklig) veiledning til hvordan du bruker PS5 DualSense-kontrolleren på PC.

Du trenger ikke en gang å ha en PS4 for å kunne få glede av DualShock 4. Alt du trenger er kontrolleren, en Windows-PC og en USB-kabel. Tidligere krevde tilkobling av DualShock 4 egen programvare, men nå har Sony gjort det enda enklere å koble kontrolleren til en PC og komme i gang med å bruke den.

Du kan også bruke PS4-kontrolleren trådløst til PCen via Bluetooth. Da trenger du enten en PC med innebygget Bluetooth (som de fleste moderne laptoper har), eller du kan kjøpe en separat Sony PlayStation 4 DualShock USB Wireless Adaptor som du setter i PCens USB-port. Sony har produsert en offisiell versjon, men alle andre Bluetooth-adaptere som støtter Bluetooth 2 og nyere burde også fungere.

Merk at kontrollerens lydutgang ikke støttes for øyeblikket. så du må plugge hodetelefonene direkte i PCen, eller kanskje i stedet bruke et par trådløse hodetelefoner.

Hvis du foretrekker å bruke en kontroller fra en spillkonsoll på Windows PCen din, er det ikke så vanskelig å komme i gang med dette. Her hjelper vi deg med det du trenger å vite.

Slik bruker du PS4 DualShock-kontrolleren på Steam

Den populære, nettbaserte spillbutikken og gamingsentralen Steam har kommet med en oppdatering som gjør det mulig å bruke PS4 DualShock-kontrolleren når du spiller på tjenesten.

Det er enkelt å koble til DualShock 4-kontrolleren og bruke den til PC-spillene dine. Du kan kontrollere den TV-vennlige Big Picture Mode på Steam ved hjelp av DualShock 4, og du vil også se PS4-knappene i selve spillet.

For å kunne bruke PS4 DualShock-kontrolleren på Steam, må du åpne Steam på PCen og se etter nye oppdateringer. Når du deretter har installert den nyeste oppdateringen, kobler du til PS4 DualShock via kabel eller Bluetooth, og så er du klar!

Dette er en løsning som dessverre ikke fungerer for alle, så les videre nedenfor. Da får du se hvordan du kan bruke PS4 DualShock-kontrolleren på PCen uten Steam.

Slik bruker du PS4-kontrolleren på PC

1. Last ned DS4Windows

Selv om det er ganske enkelt å bruke DualShock 4-kontrolleren på PCen din, er det likevel ikke bare plug-and-play. Du må installere ekstra programvare for å få dette til å fungere.

Denne programvaren heter DS4Windows, og den gjør det utrolig enkelt å koble PS4-kontrolleren til PCen din. Kort fortalt lurer den PCen til å tro at den tilkoblede DualShock 4 er en Xbox 360-kontroller, som jo støttes av Windows.

For å hente programvaren fra DS4Windows' nettsider trenger du bare å laste ned nyeste utgave fra GitHub-siden.

2. Installer DS4Windows

Lokaliser den zip-filen du har lastet ned, høyreklikk på den og velg «pakk ut alle».

Da dukker det opp et vindu hvor du oppgir hvor du vil lagre de utpakkede filene. Du kan enten velge å pakke dem ut i den mappen hvor du lastet ned zip-filen eller å lagre den der det passer deg best.

Når filene er pakket ut åpnes mappen, der du vil se at det ligger to filer. Den ene heter DS4Updater.exe. Den kjører en funksjon som holder DS4Windows oppdatert med de nyeste driverne. Det er det lurt å kjøre denne funksjonen, i tilfelle du skulle støte på problemer senere.

Så dobbeltklikker du den andre filen, DS4Windows.exe, for å begynne selve installeringen som får PS4 DualShock-kontrolleren til å fungere på PCen din.

3. Oppsett av DS4Windows

Når du åpner DS4Windows for første gang, blir du spurt om hvor du vil lagre innstillingene og profilen din. Vi anbefaler at du bruker standardvalget «Appdata».

Deretter blir det åpnet et nytt vindu. Klikk på «Install the DS4 Driver» for å kunne bruke PS4 DualShock-kontrolleren på Windows 8 , Windows 8.1 og Windows 10 .

Hvis du har Windows 7 eller eldre, klikker du også på «Install 360 Driver».

4. Koble opp PS4-kontrolleren til PCen via USB

Nå kan du koble PS4 DualShock 4-kontrolleren til PCen din. Det kan du gjøre på to måter – enten med en USB-kabel eller via Bluetooth.

For å koble PS4 DualShock 4-kontrolleren til PCen via USB, trenger du en vanlig micro USB-kabel. Dette er den samme typen som følger med mange nyere smarttelefoner.

Når du har koblet kabelen til både DualShock-kontrolleren og PCen, burde Windows automatisk registrere den. Da er du klar til å spille PC-spillene dine med PS4-kontroller.

5. Koble PS4-kontrolleren til PCen via Bluetooth

Noe av det aller beste med å bruke PS4 DualShock 4-kontrolleren på PCen er at du kan spille trådløst, noe som gir deg langt mer frihet når du spiller.

PS4 DualShock 4-kontrolleren benytter innebygget Bluetooth. Derfor må du finne ut om PCen eller laptopen din har en innebygget Bluetooth-mottaker. Hvis den ikke har dette, kan du kjøpe en Bluetooth USB-dongle – for eksempel Tiny USB 2.0 Bluetooth Mini Wireless Adapter. Ikke bare tar den lite plass, men den er også billig.

For å koble PS4-kontrolleren via Bluetooth, må du holde den sentrale PS-knappen og Share-knappen inne samtidig i tre sekunder, inntil lyssøylen på oversiden av kontrolleren begynner å blinke.

Deretter åpner du Bluetooth-innstillingene på PCen. Klikk på snakkebobleikonet i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen. Dette åpner Action Centre, og herfra klikker du på «Bluetooth» og velger deretter «Wireless Controller».

Du kan bli bedt om å oppgi en oppkoblingskode. I så fall skriver du 0000. Dermed vil PS4 DualShock-kontrolleren bli koblet trådløst til PCen.

Bilder: TechRadar