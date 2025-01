Samsung viser frem to tredelte konsepttelefoner på CES 2025 – og vi håper det rette designet blir virkelighet

Samsung Display har vist frem en rekke skjermkonsepter på CES 2025

To av modellene som er demonstrert er trifold-skjermer til mobil

De to telefonkonseptene brettes på forskjellige måter

Vi har sett et vell av ny teknologi avduket på CES 2025 denne uken, mye av det antyder fremtidige enheter – inkludert to konsepter fra Samsung Display som gir et innblikk i hvordan en fremtidig tredelt Galaxy-telefon kan se ut.

Telefonene var noen av flere skjermkonsepter som ble vist frem og fanget opp i tre bilder av CNET (via Notebookcheck). De to første bildene viser en telefon, mens det tredje, selv om bildeteksten antyder at det er samme telefon, tydelig viser et annet brettbart design.

Begge skjermene har to hengsler og tre skjermseksjoner, men det er én viktig forskjell: Telefonen i det tredje bildet viser en enhet som brettes helt innover, mens designet i de to første bildene lar en del av hovedskjermen være synlig når den er lukket.

Sistnevnte metode brukes på trifold-telefonen Huawei Mate XT. De to hengslene foldes i motsatte retninger, og gjør en tredjedel av skjermen tilgjengelig når du bruker den i normal telefonmodus – en TikTok fra vår søsterside Tom's Guide i Notebookcheck-lenken ovenfor viser hvordan enheten foldes og folder seg ut.

Preferansene kan variere, men vi foretrekker den andre tilnærmingen: En helt innoverfoldende mekanisme som beskytter den verdifulle hovedskjermen, med en separat skjerm på baksiden. Det ser ut til at Samsung for øyeblikket vurderer begge alternativene.

Patent

Samsung har allerede søkt patent på en Z-Fold-enhet. (Image credit: US Patent and Trademark Office)

Vi har sett patenter som antyder en telefon som kan foldes utover (Z-stil), samt bransjerapporter som forutsier en telefon som kan foldes innover (U-stil), så formfaktoren er fortsatt veldig usikker. Kanskje Samsung vil utvikle begge variantene.

Samsung kom ikke med noen form for kunngjøring om trifold-telefoner på CES 2025, eller om noen telefoner i det hele tatt. Men det faktum at disse fungerende demonstrasjonsenhetene ble vist frem, antyder at en lansering av en trifold fra Samsung kan skje relativt snart.

Tidligere lekkasjer har antydet at en slik enhet kan debutere før slutten av 2025, og Huawei har vist at teknologien er klar for markedet, om enn til en høy pris: Mate XT har en startpris på 19 999 yuan, som tilsvarer rundt 31 000 kroner.

Vi kan nok vente oss at Samsungs trifold også blir veldig dyr når den lanseres – muligens sammen med Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7. Før det har vi lanseringen av Samsung Galaxy S25-serien å se frem til onsdag 22. januar.

