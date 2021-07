Etter flere måneders spekulasjon vet vi endelig hvordan Nintendos oppfriskning midt i Switch-generasjonen ser ut. Og den kalles Nintendo Switch OLED.

Nintendo kom med kunngjøringen 6. juli på sin offisielle Twitter-konto, etter at mange har spekulert i om denne nye konsollen ville bil avslørt allerede før E3 2021 i juni.

Spesifikasjonene til Nintendo Switch OLED er på linje med enkelte av ryktene vi har hørt om den oppgraderte konsollen. Den leveres med en 7-tommers OLED-skjerm, som dermed er større enn den 6,2-tommers LCD-skjermen til Switch. Her er alt du trenger å vite om Nintendos nye hybridkonsoll.

Nintendo Switch OLED – rett på sak

Hva er dette? En midtgenerasjonsoppfriskning av Nintendo Switch med en OLED-skjerm

En midtgenerasjonsoppfriskning av Nintendo Switch med en OLED-skjerm Når slippes den? 8. oktober 2021

8. oktober 2021 Hvor mye koster den? $ 349,99, norsk pris ennå ikke klar

Nintendo Switch OLED – lanseringsdato og pris

Nintendo Switch OLED kommer på markedet 8. oktober 2021, og prisen er i USA satt til 349,99 dollar. Den nåværende modellen av Nintendo Switch ble lansert i Norge i 2019 til 3490 kroner, mens Nintendo Switch Lite kom på markedet for 2269 kroner. Man må regne med at OLED-modellen vil bli kostende rundt 4000 kroner, noe som kanskje ikke er så ille med tanke på de nye egenskapene den kan skilte med.

Nintendo Switch OLED – egenskaper og funksjoner

(Image credit: Nintendo)

Vi vet at det viktigste trekkplasteret til Nintendo Switch OLED er selve den organiske lysdiodeskjermen (OLED, altså). Dette betraktes som en av de beste skjermteknologiene som finnes, og til forskjell fra en LCD-skjerm, er den ikke avhengig av bakgrunnsbelysning for å kunne vise bilder. Den viser i stedet bilder ved hjelp av lys som sendes ut fra hver enkelt piksel, noe som gir deg svært dype svarte valører og høyere kontrastnivåer.

Den nye OLED-skjermen er dessuten større enn den opprinnelige LCD-skjermen på Switch. Nå er den kommet opp i 7 tommer, noe som gir deg litt større boltreplass når du spiller Mario Kart 8 Deluxe med venner og vil by på dypere innlevelse når du spiller The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 etter at den endelig lanseres en gang i 2022.

Her er det også noen overraskelser, blant annet i form av et bredere, justerbart stativ og forbedret lydkvalitet. Det ser imidlertid ikke ut til at Nintendo Switch OLED vil støtte lydteknologi som Dolby Atmos. Det ser heller ut til at høyttalerne på selve enheten bare er blitt oppgradert til å gi en noe bedre opplevelse når du spiller håndholdt eller i bordmodus.

Det bredere stativet minner mest av alt om noe vi kunne ha sett på en Microsoft Surface, og det gir deg mye enklere en perfekt spillestilling i bordmodus.

(Image credit: Nintendo)

Et annet nytt tilskudd er kablet LAN-støtte, noe som vil komme som en lettelse på dem som har opplevd de nettbaserte spillene til Nintendo Switch som litt ustabile eller upålitelige når de spilles over wifi. Det vil også komme spill som Super Smash Bros. Ultimate og Splatoon 3 til gode. Sistnevnte spill planlegges lansert i 2022.

Heldigvis gjør også Nintendo Switch OLED forbedringer med den innebygde lagringsplassen. Nintendo Switch OLED har en lagringsplass på 64 GB, sammenlignet med 32 GB på den opprinnelige Switch-modellen. Det er dessuten støtte for kompatible microSD-kort.

Stativet er blitt vesentlig forbedret. (Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch-dokken har også vært gjenstand for en varsom oppgradering. Den har fått avrundede kanter, noe som gir et mer moderne utseende. Den leveres dessuten i off-white, en farge som matcher fargevalget til Nintendo Switch OLED. Konsollen er også tilgjengelig i den klassiske neonblå/rød-kombinasjonen med svart dokk.

Som sin forgjenger vil den nye Switch-dokken kunne kjøpes separat fra Nintendo (og ikke hos andre forhandlere), og den vil også fungere med originalversjonen av Switch.

Nintendo Switch OLED – tekniske spesifikasjoner

(Image credit: Nintendo)

Vil du vite alt om hva Nintendo Switch OLED har å by på? Sjekk ut hele oversikten over konsollens tekniske spesifikasjoner nedenfor.

Mål: 24,1 x 1,4 x 10,1 cm (b x d x h)

24,1 x 1,4 x 10,1 cm (b x d x h) Vekt: Approximately 0,3 kg / 0.4 kg med Joy-Con-kontrollerne festet til den

Approximately 0,3 kg / 0.4 kg med Joy-Con-kontrollerne festet til den Skjerm: Multi-touch kapasitiv berøringsskjerm / 7" OLED

Multi-touch kapasitiv berøringsskjerm / 7" OLED Oppløsning: 1280 x 720 (720p)

1280 x 720 (720p) CPU/GPU: Nvidia Custom Tegra-prosessor

Nvidia Custom Tegra-prosessor Lagringsplass: 64 GB (kan utvides ved bruk av microSDHC- eller microSDXC-kort opp til 2 TB

64 GB (kan utvides ved bruk av microSDHC- eller microSDXC-kort opp til 2 TB Trådløst: WI-Fi (802.11 a/b/g/n/ac-kompatibel)

WI-Fi (802.11 a/b/g/n/ac-kompatibel) Videovisning: Opptil 1080p via HDMI i TV-modus, 720p i håndholdt-modus

Opptil 1080p via HDMI i TV-modus, 720p i håndholdt-modus Lydgjengivelse: 5.1 Linear PCM

5.1 Linear PCM Høyttalere : Stereo

: Stereo USB-tilkobling: USB Type-C til opplading

USB Type-C til opplading 3,5 mm hodetelefonutgang

Batteritid: rundt 4,5 – 9 timer

rundt 4,5 – 9 timer Ladetid: rundt 3 timer

Er Nintendo Switch OLED 4K?

(Image credit: Nintendo)

Overraskende nok ikke. En av de største favorittene til nye funksjoner ved Nintendo Switch Pro var muligheten til å spille av i 4K-oppløsing i dokket modus. Men Switch OLED spiller bare av i 1080p, akkurat som en vanlig Switch. Her har Nintendo gått glipp av en stor mulighet, og for mange gjør dette det litt vanskeligere å velge å oppgradere.

Trolig vil Nintendo Switch OLED også legge seg på oppløsningen 720p, slik som originalversjonen av Switch. Det betyr at Switch-programvaren ikke trenger å oppgraderes. Dermed var det ingenting i ryktene om støtte for Nvidia DLSS, som ved hjelp av AI-oppskalering gir avspilling i 4K.

Med en oppløsning på 4K kunne konsollen ha blitt enda dyrere. Det kan være en grunn til at Nintendo har valgt å holde seg til 720p i håndholdt modus og 1080p i dokket modus.

Vil alle Switch-spill fungere på Switch OLED?

(Image credit: Nintendo)

Kan alle Nintendo Switch-spill også spilles på Nintendo Switch OLED? Absolutt! Nintendo Switch OLED er i bunn og grunn en enda flottere Nintendo Switch, noe som innebærer at samtlige Switch-spill er kompatible. Men Nintendo oppgir at enkelte spillopplevelser med Toy-Con-tilbehøret fra Nintendo Labo-serien vil kunne arte seg litt annerledes på grunn av den større skjermen til Switch OLED.

Eksisterende Switch-tilbehør vil ifølge Nintendo også fungere med Nintendo Switch OLED-modellen.

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: hva er forskjellen? (på engelsk)

Hva skjedde med Nintendo Switch Pro?

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch OLED er i bunn og grunn den samme som Nintendo Switch Pro, som det ganske lenge har gått rykter om. De tekniske spesifikasjonene er i tråd med dem vi har hørt om tidligere, men det største avviket er mangelen på 4K-oppløsning i dokket modus.

Dermed er det lite trolig at Nintendo vil kunngjøre enda en ny Switch-modell med det første. Hvis du hadde håpet på en enda kraftigere utgave av Nintendo Switch, vil du kanskje bli skuffet.