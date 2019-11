Test: Microsoft Surface Pro 6

Microsoft Surface Pro 6 er raskere, varer lenger og kommer i en stilig sort utforming … men det er også alt. Dette er uten tvil et bedre produkt enn fjorårets modell, men den byr ikke på et like stort hopp som mange hadde håpet på. Hvis du allerede har en Surface Pro 2017, er ikke denne oppgraderingen verdt pengene. Utover det er dette det beste Windows-nettbrettet du får kjøpt.

Da Microsoft introduserte Surface Pro i 2017, sa de at det ikke ville komme en Surface Pro 5. Men hvorfor? Jo, Surface Pro skulle få et nummer igjen når den fikk nye eksperimentelle endringer som skulle gjøre en forskjell for produktserien.

Nå som Surface Pro 6 er her og Microsoft like godt har hoppet over 5 og gått rett til 6, skulle man i hvert fall forvente store endringer, eller i det minste et par forbedringer vi har ønsket oss siden Surface Pro 4. Men den gang ei.

Det er ingen tvil om at Surface Pro 6 er det sprekeste Surface-nettbrettet til nå og det her også svært god batteritid, men vi synes likevel det er vanskelig å forsvare at den har fått et nummer. Utover en raskere prosessor og et nytt fargevalg, er Surface Pro 6 ganske lik forgjengeren, og de har ikke engang oppdatert den med USB-C. Så hva betyr det for potensielle kjøpere?

Spec Sheet Her er spesifikasjonene for enheten vi fikk tilsendt til test: CPU: 1,6 GHz Intel Core i5-8250U (4 kjerner, 6 MB cache, opptil 3,4 GHz boost)

Grafikk: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8 GB DDR3

Skjerm: 12,3 tommer, 2736 x 1824 PixelSense skjerm (kontrastforhold: 1,500:1, 100% sRGB fargerom, 10 punkts berøring, 3:2 skjermforhold)

Lagring: 256 GB SSD

Porter: 1 x USB 3.0, mini DisplayPort, microSDXC kortleser (UHS-I), kombinert hodetelefon- og mikrofonkontakt Tilkoblinger: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.1 (Low Energy)

Kamera: 8 MP, autofokus 1080p HD

Frontkamera: 5 MP, 1080p HD

Vekt: 771 g

Størrelse: 292 x 201 x 8,5 mm (B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Surface Pro 6 begynner på 10.490 kroner, og den legger seg dermed på samme nivå som Surface Pro 2017. Den er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra Microsofts nettsider nå, og den vil være klar for utsending og kjøp i vanlige butikker 7. februar.

Bare husk at du akkurat som med tidligere modeller, fortsatt må kjøpe tastaturdekselet som ekstra utstyr (1379 eller 1639 kr avhengig av farge), men Microsoft reklamerer i det minste for øyeblikket med at du får Surface Pen med på kjøpet. Det er imidlertid uvisst om dette bare vil gjelde i en begrenset periode.

Modellen vi har testet koster hele 13.490 kr, og årsaken til det er oppgraderingen fra 128 GB til 256 GB lagring. Det er veldig mye penger for 128 GB ekstra.

Til sammenligning koster utgaven av iPad Pro 12,9 tommer som er mest sammenlignbar med vår testmodell (256 GB lagring) 12.390 kr, men da får du heller ikke med tastatur og pekepenn til henholdsvis 2149 og 1329 kr.

Du kan også oppgradere Surface Pro 6 videre til en Core i7-prosessor, 16 GB RAM og 1 TB lagring, og alt dette kommer til sammen på rimelig stive 24.490 kroner.

På papiret fremstår Surface Pro 6 som et bedre kjøp enn iPad Pro fordi du får noe som kan regnes som en mer komplett datamaskin til omtrent samme pris, men avstanden mellom dem er mindre enn noen gang.

Design og skjerm

Med unntak av den flotte nye sorte fargen, er det svært lite som er nytt med designet t il Surface Pro 6 sammenlignet med 2017-modellen. Den er kun 8,5 mm tykk og veier 771 g, altså det samme som før.

Den har også de samme portene og trådløsmulighetene som forgjengeren, og den bruker også nøyaktig det samme tastaturdekselet. Det siste er imidlertid bra, for det er lite ved det som trengs å endres. Tastaturet til Surface Pro 6 er rett og slett det beste i sitt slag vi har brukt til nå.

Vi er derimot veldig skuffet over at Microsoft fortsatt ikke har gitt Surface Pro 6 en USB-C-port. I stedet stenger selskapet raske dataoverføringer og utvidede tilkoblingsmuligheter inne i Surface Connect-porten, og du blir dermed nødt til å kjøpe en Surface Dock til 2269 kroner om du skal kunne dra nytte av de mulighetene.

USB 3.0-porten som faktisk er på plass, burde i stedet vært en USB 3.1-port – noe som er standard i 2019 – og som gir mulighet for dobbel overføringshastighet. Det er rett og slett ikke greit at du må betale så mye for å få tilgang til den fulle fleksibiliteten som Microsoft i sin markedsføring lover at du får med denne maskinen.

Mer positivt er det at skjermen har fått en liten forbedring på et punkt – den har nå nemlig en høyere kontrast på 1500:1 mot forrige modells 1300:1.

Dette vil komme godt med for får både innholdsskapere og forbrukere. Mørkere sort og sterkere farger får filmer til å se endre bedre ut, mens de som redigerer video vil oppleve at skjermen gir bedre nøyaktighet.