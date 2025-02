Tim Cook bekræfter en Apple-lancering den 19. februar - Vi tror på en ny iPhone

Tim Cook har teaset for en Apple-lancering den 19. februar

Selvom det ikke er en stor begivenhed, siger han, at vi vil »møde det nyeste medlem af familien«

Det er sandsynligt, at Apple vil afsløre den meget omtalte fjerde generation af iPhone SE

Er du spændt på at se Apples næste produkt? Det er vi, især efter et par intense uger med rygter. Apples CEO Tim Cook har netop antydet, at noget nyt vil blive afsløret i næste uge, onsdag den 19. februar 2025.

Det ser dog ikke ud til, at der bliver tale om en stor Apple-event. Indlægget på X slutter med hashtagget #AppleLaunch. Teksten lyder: »Gør dig klar til at møde det nyeste medlem af familien.« Enkelt, men ganske afslørende og det skaber forventninger..

Kan det være den meget omtalte fjerde generation af iPhone SE? Eller måske nye MacBooks, en ny generation af AirTag, en ny iPad eller noget helt andet? Bortset fra teksten er den eneste ledetråd et par sekunders teaser-video.

Get ready to meet the newest member of the family.Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMeduFebruary 13, 2025

Teaseren vises med munter baggrundsmusik, men den virkelige stjerne er Apple-logoet med forskellige nuancer af sølv, sort og strejf af farve, der flyder igennem det. Det kan være lys, der reflekteres fra overfladen eller kanterne af det kommende produkt.

Derudover er der en cirkel omkring Apple-logoet, som kan være et grafisk element til lanceringsteaseren, men det kan også hinte i retning af toppen af en HomePod eller HomePod mini, som begge er runde med LED'er i midten. Der går også rygter om en ny AirTag, som også er rundt.

Det mest sandsynlige rygte handler dog om den fjerde generation af iPhone SE, og ifølge Bloombergs Mark Gurman peger denne teaser på netop en sådan lancering.

Da Tim Cook skriver »det nyeste medlem af familien«, ser det ud til at handle om et produkt snarere end en helt ny produktlinje. Det styrker iPhone SE-teorien yderligere og tyder på, at lanceringen af M4-drevne MacBook Air (både 13 og 15 tommer) eller nye iPads måske ligger lidt længere ude i fremtiden.

Baseret på de seneste rygter virker det mest sandsynligt, at vi får den næste generation af iPhone SE at se. Denne farverige teaser, som muligvis viser os de nye kanter, passer godt med tidligere lækager, der peger på et omfattende redesign inspireret af iPhone 14.

iPhone er stadig det vigtigste af Apples produtker, og en ny model - selv en mere billig udgave - er en stor nyhed. Det giver god mening, at Apple gerne vil bygge forventningerne yderligere op. Den næste generation af iPhone SE forventes at have en større skærm med Face ID, en hurtigere processor, der kan håndtere Apple Intelligence, og et helt nyt design.

Uanset hvad der annonceres, vil Apple sandsynligvis også frigive den første betaversion af iOS 18.4 til udviklere, som vil indeholde det næste sæt Apple Intelligence-funktioner, herunder en smartere Siri.

Det kan selvfølgelig også være noget helt nyt - hvilket ville være en overraskelse. Det er stadig kun spekulationer, men vi glæder os nu lidt mere til den 19. februar 2025.