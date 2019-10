Galaxy Fold leverer mere "wow"-faktor end nogen anden mobil i dag. Alligevel vil vi kun anbefale den til folk, der absolut vil være først med det første, har brug for at blære sig lidt og - ikke mindst - har masser af penge på kistebunden. Den er et teknisk vidunder med tekniske begrænsninger, og den får os til at se frem til en mere komplet serie.

2 minutters anmeldelse

Samsung Galaxy Fold har endelig lanceret er den mest fremsynede smartphone for 2019, og firmaet lever endeligt op til løftet om en sammenklappelig telefon, der øjeblikkeligt får hovederne til at dreje sig, når vi gård med den på gaden. Og alligevel kan vi ikke anbefale den til de fleste.

Uanset hvor vi gik med Fold, ville folk vide, hvad pokker, at det var, og hvordan den fungerede. Og når vi demonstrerede den ved at folde den sammen til en 4,6 tommers skærm og herefter folde den ud, så den blev til en 7,3 tommers minitablet-skærm, blev tilskuerne vildt imponerede.

Men derefter kunne vi så afsløre mobilens anden wow-faktor, nemlig prisen, som er dobbelt så høj som den dyreste smartphone på markedet og samtidigt har en historie med tvivlsom holdbarhed. Det kan sagtens gå hen og blive en afgørende ting med hensyn til potentielle købere.

Samsung har forfinet Galaxy Fold i løbet af en fem måneders, der er gået fra den første lancering, hvor den gik i stykker i hænderne på anmelderne. Den er selvfølgeligt blevet forstærket på de sårbare punkter, men vi er stadig nervøse med hensyn til at ødelægge pixlerne eller beskadige den sårbare plastskærm.

Og nu til de gode nyheder: Lige nu er den bøjelige skærm på vores Galaxy Fold lige så fin som den dag for en uge siden, hvor vi fjernede mobilen fra den æske, den ankom i. Det har en streg i midten af skærmen, men det ser man kun, når lyset falder skævt på den. En større udfordring er den ujævne opdateringsfrekvens, når du scroller gennem flere sider. Her halter siderne lidt efter hinanden. Det er ikke nemt at se, men er du først blevet opmærksom på den lille forsinkelse, er det ikke til at glemme igen.

Galaxy Fold er et godt eksempel på, hvorfor den foldbare smartphone er fremtiden. Dens 7,3 tommer store skærm er effektiv. Vi multi-taskede med tre apps åbne samme tid, som om at der var tale om en tablet. Det er lettere at redigere billeder, og spil tager et gigantisk spring fremad, ligesom det nu rent faktisk er muligt at kunne fremvise et kompliceret regneark.

Den foldbare mulighed er også tilfredsstillende af en anden grund: Det var fedt at gå rundt med en lille mobil igen. Dette ser ikke godt ud på billeder, og den store kant rundt om den 4,6 tommer store skærm får den til at føleslidt lille, men når først man har holdt denne lidt tykke, og alligevel smalle, mobil i hånden, og man har fornemmelsen af, at moderne smartphones ikke er så glatte alligevel. Det føltes trygt at gå rundt selv på travle gader med den i hånden.

Galaxy Fold har arvet kræfterne og kameraerne fra Galaxy S10 Plus, hvilket er fint, men vi gik glip af nogle af de billed- og video modes, der tilbydes på Note 10 Plus. De fem måneders forsinkelse betyder, at Samsungs seneste og mest avancerede smartphone ikke er den bedste rent kameramæssigt. Du får heller ikke en S Pen-stylus med. (Det ville nu nok heller ikke være så smart med hensyn til plastskærmen, men alligevel.

Batteritiden var den sværeste at bedømme. Med 4.380mAh er batteriet Samsungs hidtil største, og det holdt i halvanden dag. Men batteriets levetid varierede, afhængigt af hvor længe vi havde den store skærm åben. Vi kunne køre den tør på mindre end en dag.

Samsung Galaxy Fold føles lidt som den største sensation på området siden den første iPhone kom på markedet - og det er i virkeligheden den eneste grund til at skulle bruge 15.900 kroner på den. Denne smartphone er til folk, der altid skal være først på pletten med hensyn til nye gadgets, og den ender sikkert i samme skuffe som Google Glass og andre fine sager, der var forud for deres tid. Alle andre bør vente på en billigere og mere holdbar model.

Samsung Galaxy Fold dato og pris

Næsten dobbelt så dyr som andre mærkers flagskibe

Lanceret i september in USA, UK og Sydkorea

Kommer på gaden i Danmark den 18. oktober

Skulle egentlig have været lanceret den 26. april 2019

To farver : Cosmos Black og Space Silver (Martian Green og Astro Blue er skåret bort

Samsung Galaxy Fold kom på markedet i september. Den 6. september kom den i butikkerne i Sydkorea, senere kom den til Storbritannien den 18. september, og fra den 18. oktober er Galaxy Fold tilgængelig i Danmark i farverne Space Silver og Cosmos Black. Vejledende udsalgspris er på 15.900 kroner. Alle enheder leveres med Samsungs true wireless hovedtelefoner Galaxy Buds, et aramidfiber-shell og et års forsikring gennem Samsung Care+.

Prisen er som nævnt vores største problem Det er svært at begrunde en så høj pris for en mobil, der ganske vist er super cool, men også føles skrøbelig. Vi er også skuffede over, at den kun kommer i to farver - hvor er farverne Martian Green og Astro Blue, som vi blev lovet, blevet af?

Hvis du alligevel ikke kan holde dig væk, så kan du prøve den - og købe den- i følgende butikker i Danmark:

YouSee Fields, Fields, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København

YouSee Fisketorvet, Fisketorvet Shopping Center 108, Kalvebod Brygge 59, 1560 København

YouSee Rødovre, Rødovre Centrum 1, G. st. butik 51, 2610 Rødovre

YouSee Frederiksberg, Falkoner Alle 3, 2000 Frederiksberg

YouSee Lyngby, Klampenborgvej 244, 2800 Kongens Lyngby

YouSee Århus, Søndergade 40, 8000 Aarhus

YouSee Rosengårdscentret, Rosengårdcentret, Ørbækvej 75, 5220 Odense

YouSee Randers, Brødregade 11, 8900 Randers

YouSee Esbjerg. Broen Shopping, Exnersgade 18, 1, sal, 51, 6700 Esbjerg

TDC Erhvervscenter Odense Stærmosegårdsvej 12, 5230 Odense

Elgiganten Strøget, Østergade 47, 1100 København

Foldbar design og holdbarhed

Galaxy Fold specs Vægt: 276 gram

Foldet: 62.8 x 160.9 x 17.1mm

Ufoldet: 117.9 x 160.9 x 7.6mm

OS: Android 9

Hovedskærm størrelse: 7.3-inch

Opløsning: QXGA+ (2152 x 1536)

Cover skærm størrelse: 4.6-inch

Opløsning: HD+ (1680 x 720)

CPU: Octa-core

RAM: 12GB

Lagerplads: 512GB

Batteri (4G): 4,380mAh

Batteri (5G): 4,235mAh

Cover kamera: 10MP

Front kamera: 10MP + 8MP

Bag kamera: 16MP + 12MP + 12MP

Ankomsten af Samsung Galaxy Fold giver dig muligheden for at eje fremtiden for smartphones og tablets med et 2-i-1-design, der bare giver rigtig god mening. Altså hvis den bøjelige skærmteknologi ellers holder.

Den kommer med et smalt 4,6 tommers display på ydersiden, mens den sammenklappelige, minitablet-lignende 7,3 tommer 'hovedskærm er gemt under bag plast på indersiden. Samsung kalder dette Infinity Flex Display, og dets design er virkelig forrygende.

Nøglen til Galaxy Folds sammenklappelige design er et 20-dels, todelt låsehængsel, der forhindrer skærmen i at strække sig over 180 grader. Mens skærmen er delikat, føles hængslet som om, at det er omhyggeligt konstrueret til at modstå slid.

Det føles nemt at åbne og lukke Fold, og den giver et tilfredsstillende magnetisk klik, når man lukker den - som om man lige har lukket en bog. Hvis du kan huske følelsen af at lukke en sammenklappelig mobil, så er det lidt den følelse, man står tilbage med.

Tilbage er også følelsen af tyngde. I sammenfoldet tilstand er Galaxy Fold 17,1 mm tyk og vejer 276 gram. Til sammenligning er den store og tunge Note 10 Plus kun 7,9 mm og vejer 196 gram. Imidlertid er den smallere end man skulle tro, og på trods af dens tykkelse er det ikke svært at slide den ned i lommen. Den passer også fint ned i en jakkelomme, om end det ser ud som om, at du har to mobiler mast ned ryg mod ryg.

Foldet ud er Galaxy Fold 7,6 mm tyk. Du finder en fingeraftrykssensor, strøm/Bixby-tast og lydstyrke (Dette er tilgængeligt i både åben og lukket tilstand) samt og to højttalere øverst og nederst. Det er nemt at komme til at dække over de kraftfulde Dolby Atmos stereohøjttalere, når du spiller spil eller ser videoer i liggende retning. Tip: Vi kan anbefale at rotere mobilen 180 grader, de fleste apps har det fint med dette.

Når den er lukket dækker et glas-design telefonens yderside. Glasset er glat, men vores oplevelse var, at den faktisk er så nem at holde i hånden, at vi ikke benyttede det medfølgende Aramid Fiber-cover. Den lette håndtering er en af



de ting, vi virkeligt lagde mærke til under testen, mens alt andet ved Galaxy Fold har en futuristisk stemning, tog dens smalle størrelse os tilbage til et tidspunkt, hvor telefoner var lette at holde i den ene hånd.

Hvis du elsker store skærme, men er træt af at jonglere med store telefoner, så kan du glæde dig til både den største telefon, vi har testet ... og den mindste (I nyere tid). Det har taget mere end 10 år at udvikle denne mobil, og Samsung kan godt lide at sige, at man var gennem 1.000 forskellige prototyper. Det er ikke en dårlig start, men der er helt sikkert mere innovation at hente fremover.

Skærm

7.3 tommer hovedskærm indeni og 4.6 tommer Cover skærm udenpå

Test, browsing og spil er glimrende i 4.2:3 formatet

Fleste film er i letterbox-format 16:9

Godt: HDR10+ og brightness; ikke godt : Skygge i midten og ujævn opdateringshastighed

Under det fascinerende sammenfoldelige design er hovedskærmen imponerende med kun et par tekniske advarsler, hvilket både illustrerer mobilens banebrydende nyhed - og også den mangler.

Den 7,3 tommer skærm giver 1,4 gange mere plads til at browse end Galaxy Note 10 Plus, og videoer og spil kan vises i en størrelse, der er 2,2 gange større, hvis man er i fuld skærm. Og lige nøjagtigt dette, er et argument for at eje en foldbar telefon. Desværre er de fleste video i det traditionelle 16: 9-format kun 1,3 gange større - med store sorte kanter øverst og nederst.

Vi oplevede, at den store skærm var god til læsning, webbrowsing og spil takket være dens 4,2: 3-størrelsesforhold. Dette afspejler de traditionelle 4:3-tv'er, vi gik væk fra for 15 år siden, men at gå tilbage giver faktisk mening. Det giver et bredere billede og plads til Muti-Active Window-tilstand. Vi havde tre apps åbne på én gang, og det var temmelig brugbart.

Samsung har udstyret Galaxy Fold med HDR10 +, som styrker kontrastforholdet markant på videoindhold og gjorde det lyst nok til at være synligt udendørs. Vi oplevede, at der var genskin på den midterste fold, både indendørs og udendørs, men den gode nyhed er, at ligesom det berygtede hak foroven, så vil din hjerne ignorere det med tiden.

Sværere at ignorere er den ujævne opdateringshastighed. Når man ruller gennem en tekstfyldt webside, skifter ordene skifter ujævnt over den 7,3 tommer store skærm. Samsung laver nogle af markedets bedste skærme, så det er et kompromis, vi ikke forventede. Den tykke kant rundt om 4,6 tommer skærmen råber også "Første generations-produkt". Ja, den foldbare fremtid er stor, men den har nogle åbenlyse problemer, man skal kende.

Brugerflade

App Continuity giver flydende skift mellem skærmene

Multi-Active Window giver mulighed for at have 3 apps åbne på samme tid

Samsungs foldbare hardware er kun halvdelen af historien. Softwaren er også blevet gjort klar til overgangen fra den lille mobil til den store tabletskærm. Det sker ret fint med en funktion kaldet App Continuity.

App Continuity gjorde det muligt for os at browse med Chrome, læse anmeldelser og bruge Google Maps, mens vi gik med telefonen foldet sammen. Derefter kunne vi uden problemer åbne mobilen og bruge de samme apps på den større skærm.

Det omvendte - at holde apps åbne, når du folder telefonen - er også muligt, men vi var nødt til at afkrydse hver app i en undermenu under skærmindstillinger. De apps, som vi aktiverede ved at gå fra storskærm til lille skærm, inkluderede Messenger, Slack, Chrome og Google Maps. Der er tale om software, som vi gerne vil fortsætte med at bruge efter at have brugt mobilen i sammenfoldet tilstand i metroen. Skærmens forside viser altid tid, dato, batteritid.

Samsungs siger "mulighederne er uendelige med Multi-Active Window". Det er sandt, hvis "uendelig" defineres af op til tre aktive apps, der er åbne på én gang. Det er trangt, men vi havde et Google Sheet åbent i det største vindue, et Hangouts-opkald i en mindre boks og Slack i de mindste vinduer - for i det mindste at se den seneste meddelelse fra vores TechRadar-team.

Desværre fungerer ikke alle apps, inklusive Hangouts Meet, i Multi-Active Window-tilstand.

Ydelse

Lige så hurtig som Galaxy Note 10, men iPhone 11-serien er hurtigere

12GB RAM gør det nemt at have 3 apps åbne på samme tid

512GB lagerplads , men ingen microSD-stik

Samsung Galaxy Fold slår ikke konkurrerende mobiler på ydelsen. Du betaler for skærminnovation, ikke den nyeste processor. Når det er sagt, det matcher den Galaxy S10 og Note 10 takket være dens brug af Snapdragon 855-processoren.

Samsung kunne have valgt at bruge den hurtigere Snapdragon 855 Plus, men man valgte at holde fast i den konfiguration, man annoncerede i april. Vigtigere er det, at den har 12GB RAM, hvilket er glimrende, når man har flere apps åbne.

Fold opnåede en multi-core score på 2.598 i vores Geekbench 5 benchmarking-tests, hvor kun iPhone 11 Pro tjener markant bedre karakterer (3.420).

Kameraer

1 Cover Display kamera, 2 frontkameraer indeni, 3 bag kameraer

Overordnet er kvaliteten magen til Galaxy S10 Plus

Gode billeder med sjove filtre, men ikke de bedste kameraer

Samsung Galaxy Fold kommer med seks kameraer, og teknisk set er de alle magen til de fem kameraer, som S10 Plus Note 10 kommer med.

Cover Display har et enkelt 10MP selfie-kamera med en f2.2-blænde, en pixelstørrelse på 1,22 mikron og et synsfelt på 80 grader. Det er den samme konfiguration som Note 10-frontkameraet, blot kan det ikke optage Live Focus-video. Live Focus-billederne er okay, men vi brugte det stort set kun til at låse telefonen op, når enheden var lukket.

I udfoldet tilstand består dual-kameraerne på indersiden af det samme 10MP selfie-kamera og et 8MP RGB-kamera (f1.9, 1.12 mikron og 85 graders FoV). Den sidstnævnte kommer fra S10 Plus' dobbeltkamera. (S10 Plus-versionen er kun en lille smule bredere med 90 graders FoV). Vi brugte dette til Live Focus-selfies med sjove filtre - som for eksempel sort-hvid Color Point-tilstand.

Billede 1 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telefoto Billede 2 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindeligt kamera Billede 3 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold ultra-wide kamera Billede 4 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telefoto kamera om natten (Uden night mode) Billede 5 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindelig kamera om natten (Uden night mode) Billede 6 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindelig kamera om natten (Med night mode) Billede 7 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindeligt kamera Live Filter Color Point mode Billede 8 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold selfie kamera (Beskåret Field of View) Billede 9 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold selfie kamera (Ikke beskåret Field of View) Billede 10 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telefoto kamera Billede 11 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindeligt kamera Billede 12 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold ultra-wide kamera Billede 13 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold telefoto kamera Billede 14 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindeligt kamera Billede 15 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold ultra-wide kamera Billede 16 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindeligt kamera Billede 17 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindeligt kamera om natten Billede 18 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindeligt kamera Billede 19 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold almindeligt kamera ved dårlig belysning Billede 20 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus mode med Color Point filter Billede 21 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus mode med Blur filter Billede 22 af 22 (Image credit: Future) Galaxy Fold Live Focus mode med Color Point filter

På bagsiden af Fold kommer de tre bageste kameraer fra S10 Plus: Der er tale om et almindeligt 12MP kamera (f / 1,5 + f / 2,4, 1,4 mikron, 77 graders FoV), et 12MP telekamera (f2,4, 1 mikron , 45 graders FoV) og et ultra-wide kamera (f / 2,2, 1 mikron, 123 graders FoV).

Samsung har det bedste ultra-wide kamera, selvom iPhone 11-serien kommer med et lignende 120-graders kamera. Desværre savner Fold de opgraderinger, der kom i Note 10 og Note 10 Plus: Nemlig et lidt bedre f / 2.2-teleobjektiv, Live Focus-video (det er okay, det mode var ikke meget værd) og nyt Live Focus-fotofilter Big Circles .

Uanset hvad, så imponerer disse kameraer. Appen er robust, men alligevel let at bruge. Den er hurtigt at starte - bare dobbeltklik på tænd/sluk-knappen. Når man sammenligner billeder side ved side, ser man nogle underlige farvenuancer, og Night Mode er ikke så klar som i iPhone 11 Pro, men ingen har så god en ultra-wide mode som Samsung eller filtre, der er lige så gode som Color Point, og det gør Samsungs kameraer de sjoveste at bruge.

Batteri

To batterier giver kombineret enorme 4,380mah kapacitet

Vi oplevede et gennemsnit på halvandet dags brug, men det varierede meget

Ikke kompatibel med superhurtig opladning som Note 10-serien

En tommelfingerregel siger, at jo større smartphone, jo større batterikapacitet. Denne regel kommer også med en advarsel. Jo større skærmen er, jo mere batteritid kræver mobilen.

Samsungs 4.380mah batterikapacitet er firmaets tørste hidtil, og det samme er det 7,3 tommer store display. Kombinationen af



stort batteri og en stor skærm gav i vores test i gennemsnit halvanden dags batteritid ved med konstant brug. Vi havde hovedskærmen åben to tredjedele af tiden, og Cover Display var aktiv en tredjedel af tiden.

Efterfølgende test viste, at vi kunne tømme batteriet på en enkelt dag ved at spille en masse, se videoer og køre flere apps på én gang, altså dybest set køre mobilen til det maksimale, som en storforbruger af mobil ville gøre det på en lang flyvetur.

Batteriets levetid varierer meget, afhængigt af hvilken af



de to skærme, du bruger - og hvor længe. Du kan formentlig presse mere ud af en Samsung Galaxy Note 10 Plus, som i vores test konsekvent holdt mere end halvanden dag.

Samsungs Super Fast Charging er den eneste ting, vi mangler at kigge på, og det er vigtigt for en telefon med et så stort batteri. Den leveres med en Galaxy S10-æra 15W-oplader, men 25W-opladeren, som er inkluderet i Note 10-serien - og den valgfri 45W-oplader - er ikke bare fraværende - de er ikke engang kompatible og kan derfor ikke bruges på denne enorme mobil.

Køb hvis...

Du vil imponere dine omgivelser

Den er god at prale med. Intet kan sætte gang i snakken som ny teknologi, og der er ingen bedre til at starte en diskussion en denne Fold. Den foldbare mulighed er simpelthen en "wow-faktor", som ingen anden mobil har.

Du gerne vil spille på en stor skærm

Vi er mere end nogensinde overbevist om, at spil bliver en hovedfaktor for foldbare mobiler. Det føles helt forkert at gå tilbage til at spille på en almindelige iPhone.

Køb ikke hvis...

Du har tid til at vente på den næste foldbare mobil

Vi gider ikke engang skrive: Køb ikke, den er for dyr, for det er indlysende. Selv om du har penge nok, så giver det mere mening at vente på den uundgåelige 2020-udgave.