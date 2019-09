Anmeldelse: Samsung Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Plus er Samsungs største og kraftigste telefon til data og dens Aura-farver udstråler luksus fra top til bund. Den gigantiske 6.8-tommer store skærm passer perfekt til S Pen og det ekstrastore batteri. Den er måske ikke den hurtigste og har ej heller ikke det bedste kamera, men det er alligevel den telefon vi har haft mest sjov med at teste i 2019, takket være de fem kameraer og smarte fotofiltre. Dette er telefonen du skal købe, hvis du er til luksus, men ikke gider de foldbare mobiler.

Anmeldelse på 2 minutter

Mød den 6.8-tommer store Galaxy Note 10 Plus, som beviser vi tager fejl, når vi tænker ”Wwow, kan skærme på telefoner blive større?” Ja, det kan de. Med sine 6.8 tommer er skærmen på Samsungs telefon gigantisk med en pris, der passer til. Men det er let at forelske sig i skærmen og Aura Glow-glasbagsiden, hvis du ellers er på udkig efter en luksusmobil. Den er både markedsførende og særdeles lækker at se på.

Naturligvis har de bedste telefoner i dag store skærme, herunder flere fra Samsung. Den nye Note 10 Plus overgår hvad vi så i S10 Plus for kun seks måneder siden, og smider en smart Note-eksklusiv S Pen med nye tricks med i pakken.

Skærme på denne størrelse har næsten brug for en stylus, og da vi kaldte S10 Plus for ”en Samsung-telefon med næsten det hele”, er dette hvad vi tænkte på. Men der skal mere til, og Note 10 Plus leverer for det meste varen.

Telefonens fem kameraer leverer en ”Live Focus”-portrætfunkton med sjove filtre. Selvom Pixel3 slår Samsungs hovedkamera i lav belysning, tager de sort/hvide Color Point og Big Circles-filtre tingene til et nyt niveau. Note 10 Plus har det bedste selfie-kamera vi endnu har testet.

Samsunger tager dog ideer, som vi ikke behøver. et skridt videre. Live Focs Video giver mening på papiret, men prøv det én gang og du vil indse, at du slet ikke er interessert i forstyrrende effekter i baggrunden af dine videoer. Det samme gælder AR Doodle – sjovt men ganske unødvendigt. Det er dette års AR Emojo/Animoji.

Du finder disse funktioner o gen stylus i den ”normale” 6.4-tommer Note 10, som har en skærm, der er lidt lettere håndtere og en lavere pris. Men vælger du Note 10 Plus får du hurtigere indmad, microSD-kortport og et større batteri samt ultra hurtig opladning.

Begge 2019-Note-telefoner mangler dog én ting: en almindelig 3,5mm hovedtelefonudgang. Samsung har endelig givet efter for presset og tilsluttet sig tidens trend med at gøre telefonerne tynder og indbygge større batterier.

Her er tale om en luksustelefon, med et fremragende kamera – men det er ikke det bedste mobilkamera på markedet. Den er også hurtig, men det er teknisk set ikke den hurtigste telefon du kan købe. Alt det kan du dog glemme – den slags betyder ikke noget: Note 10 er Samsungs bedste telefon til dato, og vigtigst af alt er det den telefon, som vi har haft mest sjov ud af i 2019. Dette er måske Samsungs sidste store telefon før Galaxy Fold-revolutionen.

Prisanalyse

Blev lanceret d. 23 efter at være annonceret d. 7. august

256GB-version: 8.499 kroner

8.499 kroner 512GB-version: 9.399 kroner

9.399 kroner Sammenlignelig iPhone XS Max, men med mere lagerplads

Galaxy Note 10 specs (Image credit: Future) Vægt: 196g

Dimensioner: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm

Styresystem: Android 9

Skærmstørrelse: 6.8-tommer

Opløsning: QHD+

CPU: Octa-core chipset

RAM: 12GB

Lagerplads: 256GB/512GB

Batteri: 4,300mAh

Bagsidekamera: 16MP + 12MP + 12MP + VGA

Frontkamera: 10MP

Vandtæthed: IP68

Hovedtelefonudgang: NEJ!

Stylus: S Pen

Samsung Galaxy Note 10 Plus blev lanceret fredag d. 23. august efter at være blevet annonceret d. 7. august og er dyrere end stort set alle andre Android-telefoner på markedet.

Prisen matcher i de fleste regioner en iPhone XS Max, men du kommer tæt på 10.000 hvis du vil op og have den største telefon med 512GB lagerplads.

Skærm

Kæmpe 6.8-tommer Quad HD+ skærm egner sig godt til noter med S Pen

Frontkameraer er placeret i et hul i midten af toppen af skærmen

Kamerahullet er 26% mindre end S10 Plus kamerahullet

Pas på med fejltastinger på grund af den smalle ramme

Skærmen på Samsung Galaxy Note 10 Plus er så stor, at vi glæder os til at se de foldbare telefoner som Samsung Galaxy Fold og de andre foldbare telefoner. Den fylder hele fronten af telefonen og lidt til, med et kant-til-kant design, hvor de små pixels flyder ud over siderne. Den buede skærm tilfredsstillende skarp i mere end en forstand.

Samsungs brug af levende farver og en pixel-tæt Quad HD+ opløsning samt høj lysstyrke betyder, at denne Super AMOLED-skærm ser fremragende ud. Den er nu udnyttet til fulde og ser ekstra indbydende ud, hvilket retfærdiggør den besværlige håndtering – den er meget lang. Okay, Note 10 Plus-skærmen har ikke den silkebløde 90Hz-opdateringshastighed som vi så i OnePlus 7 Pro.

De buede kanter betyder desuden, at du kommer til at trykke forkert, hvis du har et fast greb omkring den. Men ingen anden telefon har så god en skærm. 6.8 tommer gør den næsten for stor – større end en 6.5-tommer iPhone, ikke? Ikke helt. Bredden og tykkelsen er kun en millimeter smallere end iPhone XS Max, hvis du måler efter og den vejer desuden også mindre. Den er kun en millimeter længere.

Samsungs større skærm, smallere ramme-trick benytter et centreret kamerahul i skærmen. Det er 25% mindre en det, der sidder i højre hjørne af S10 og mindre påtrængende end Apples hak. Vi havde let ved at ignorere det, imens vi så Netflix.

Design

Pas på med at tabe den - bagsiden er af glas

Ingen hovedtelefonudgang, men der er stadig plads til microSD-kort

Farver: Aura Glow, Aura Black, Aura White, Aura Pink, Aura Red

Til trods for fejltryk, vil du holde godt fast om den gigantiske Note 10 Plus. Den kan være glat og rager længere end du kan holde om. Så stor er den bare.

Vi har desuden et had/elsker-forhold med Aura Glow-farven. Ikke alene er det svær at holde om glasbagsiden, den suger også skidt til sig. Men holder du denne spejlblanke-overflade helt rigtig i solen, har den en fascinerende regnbueeffekt, hvilket bogstavelig talt gør Note 10 Plus til vores nye skinnende yndlingslegetøj. Det er noget folk vender sig på gaden efter.

Den strømlinede skærm med det lille hulkamera betyder, at der ikke er plads til en IR-scanner, som bruges i Note9og Note 8, så du hurtigere kan låse op med ansigtet. I stedet er Note 10 udstyret med en smart ultrasonisk fingeraftrykslæser, som fungerede fint som erstatning i vores test. Teknologien lader til at være forbedret siden S10 Plus.

Der er også en knap mindre på siden af dette års Note. Power-knappen sidder nu i venstre side og smeltet sammen med den udskældte Bixby-knap. Det er et godt træk. Bixby er stadig en ganske middelmådig stemmeassistent og det tager tid, at vænne sig til, at power-knappen er flyttet. Du kommer ofte til at trykke forkert og tro, at det er volumen ned-knappen. Ikke alle design ændringer er for det bedre – den traditionelle 3.5mm hovedtelefonudgang er forsvundet. I stedet benytter Samsung USB-C-porten, så du kan tilslutte de inkluderede USB-C-hovedtelefoner. Dette måtte jo ske.

S Pen tricks

Den bedste måde at skrive noter, markere screenshots og signere dokumenter

Tilbagevendende funktioner: Kamera-shutter-knao, Screen Off Memo

Nye tricks: Air Gestures, 'bedre' skriftgenkendelse er kun okay

Det hemmelige våben er S Pen stylus og dette års telefon har nogle nye tricks i ærmet. Ingen af dem vil dog overbevise dig om at købe denne dyre telefon. Det er de tilbagevendende funktioner, som er langt mere overbevisende, når du trækker S Pen frem fra det nederste højre hjørne på Note 10 Plus. Den er kortere og tyndere end før, men kan præcis det samme.

S Pen er den bedste made at tage noter direkte på screenshots på en telefon, imens Screen Off Memo stadig er den hurtigste måde at skrive noter ned på. Du behøver slet ikke tænde for skærmen på Note 10.

Remote Shutter er tilbage fra Note 9 og det er den bedste måde at tage billeder på afstand, takket være S Pens Bluetooth LE-evner. Som en ny ting i Note 10 Plus er der indbygget gyroskop og accelrometer, så den er endnu mere magis via ”Air Gestures”.

Air Gestures lader dig zoome ind og ud med kameraet hvis du drejer den med eller mod uret, imens du swiper imellem menuer ved at svirper til højre og venstre. Det kræver lidt træning at få disse funktioner til at virke efter hensigten. S Pen lader os blive mestre til at tage selfies, instruerer kamera-appen til at tage billeder i masser af forskellige indstillinger og uendelige sjove Live Focus-billeder. Det fungerede for det meste, men kræver for det meste en tripod.

At tage billeder på afstand med Note 10 i New York City er ikke nemt uden en tripod, da eksempelvis skraldespandene har buede overflader. Du får derfor nogle knap så flatterende billeder fra mærkelige vinkler, hvis du sætter den på jorden. Men vil du virkelig slæbe rundt på en tripod til din smartphone?

De andre S Pen-funktioner er bedre genkendelse af håndskrift. Det virker, men laver stadig fejl. Underligt nok havde den svært ved at forstå ”Dette er tekst” og vi måtte prøve flere gange. Det er bedre, men bedre er subjektivt.

Fem kameraer

Ikke 'det bedste' men det sjoveste kamera at bruge, med normal, telephoto, vidvinkel, og dybdesensor på bagsiden

12.3MP hovedkamera nyder godt af Night Mode, men må stadig give fortabt til Pixel 3 i lav belysning.

Ultra-vidvinkel 2x zoom telephoto-linser giver interessante muligheder, som ikke er på Pixel 3

'Live Focus' Color Point og Big Circles portrætfiltre gør dette til den bedste selfie-telefon på markedet

Note 10 Plus leverer på hypen med fem kameraer, hvoraf de har forskelligt perspektiv men alle god ydelse, hvilket ikke var tilfældet med LG G8, der havde hele seks kameraer.

Der er fire kamera på bagsiden, hvor hovedkameraer er på 12MP og tager billeder med klare og skarpe farver, som Samsung er kendt for. Det er solidt, men næsten præcis som kameraer i Samsung Galaxy S10 Plus. Billeder i dårlig belysning ser bedre ud end nogensinde, takket være en dedikeret Night Mode. Uden den, ser menneskers hud ud som noget fra et glamour-portræt fra 90’erne, da Photoshop først kom frem – al den unødvendige airbrushing.

Med Night Mode slået til oplevede vi mindre af denne aggressive udglatning, men mere støj da vi øgede eksponeringen. I de fleste mørke scener oplevede vi, at det gav bedre billeder. Men af en eller anden årsag er Google Pixel 3, med sin overlegne efterbehandling i Night Sight-mode stadig vinderen af billeder taget om natten og i barer og restauranter.

Det der skiller sig mest ud ved Note 10 Plus er dens 12MP f/2.1 telefoto- og 16MP f/2.2 ultra-vidvinkel-linser. De giver billeder fra forskellige perspektiver, imens VGA Depth-linsen (som kun er at finde i Note 10 Plus) hjælper med til ”Live Focus”-bokeh-effekten på billeder (den mindre Note 10 benytter software til sløring).

Vi blev i stand til at optage billeder på nye måder: helt tæt på uden forvrængning via 2x zoom telefoto-linsen og fik proppet mere ind i motivet takket være vidvinkel-linsen – uden at skulle gå langt tilbage for at få det hele med.

Billede 1 af 22 (Image credit: Future) Note 10 Plus ultra-vidvinkel Billede 2 af 22 (Image credit: Future) Note 10 Plus normal linse Billede 3 af 22 (Image credit: Future) Note 10 Plus telephoto-linse Billede 4 af 22 (Image credit: Future) Color Point filter Billede 5 af 22 (Image credit: Future) Color Point filter Billede 6 af 22 (Image credit: Future) Color Point filter Billede 7 af 22 (Image credit: Future) Ultra-vidvinkel – beskåret og redigeret lys Billede 8 af 22 (Image credit: Future) Ultra-vidvinkel – beskåret Billede 9 af 22 (Image credit: Future) Ultra-vidvinkel – original Billede 10 af 22 (Image credit: Future) Normale linse fra samme vinkel (ikke bred nok) Billede 11 af 22 (Image credit: Future) Lav belysning (meget udglatning af huden) Billede 12 af 22 (Image credit: Future) Lav belysning (Night Mode) Billede 13 af 22 (Image credit: Future) Lav belysning Billede 14 af 22 (Image credit: Future) Color Point Billede 15 af 22 (Image credit: Future) Normalt kamera ved lav belysning Billede 16 af 22 (Image credit: Future) Telephoto-linse Billede 17 af 22 (Image credit: Future) Normale linse Billede 18 af 22 (Image credit: Future) Telephoto-linse Billede 19 af 22 (Image credit: Future) Ultra-vidvinkel-linse Billede 20 af 22 (Image credit: Future) Normale linse Billede 21 af 22 (Image credit: Future) Telephoto-linse Billede 22 af 22 (Image credit: Future) Normale linse

Det andet lyspunkt er det lille kamerahul på fronten, hvor der sidder et 10MP-kamera direkte i skærmen. Det er sjovt at manipulere med Live Focus-filtre på selfies, og vi var i stand til at få billederne til at poppe og skille sig ud fra baggrunden.

Color Point er tilbage fra S10-serien og er stadig vores favorit. Men der er kommet et nyt, som vi er næsten lige så glade for: Big Circles. Dette nye software-producerede bokeh-filter slører baggrunden og får lyskilder til at antage runde former.

Pixel 3 tager også fremragende selfies, og vi værdsætter Googles brug af to kamera-linser på fronten, hvor den ene er til vidvinkel-selfie-gruppebilleder. Men i sidste ende havde vi mere sjov ud af frontkameraet på Note Plus 10 og alle vi viste den til, var især imponerende over sort/hvid-billederne via Color Point-filteret.

Billede 1 af 11 (Image credit: Future) Billede 2 af 11 (Image credit: Future) Billede 3 af 11 (Image credit: Future) Billede 4 af 11 (Image credit: Future) Billede 5 af 11 (Image credit: Future) Billede 6 af 11 (Image credit: Future) Billede 7 af 11 (Image credit: Future) Billede 8 af 11 (Image credit: Future) Billede 9 af 11 (Image credit: Future) Billede 10 af 11 (Image credit: Future) Billede 11 af 11 (Image credit: Future)

Vi oplevede, at forskellen imellem kameraerne på S10 Plus og Note 10 Plus er minimale. Video er der, hvor Samsungs nyeste telefon innoverer – hvis du ellers ignorere den fjollede funktion, som forstyrrer hvad der er godt.

Note 10 video nyder godt af den indbyggede ”Super Steady” optiske billedstabilisering (OIS). Direkte sammenligninger imellem en iPhone XS Mas og Note 9 viser, at Samsungs seneste telefon giver langt mere flydende video. Du kommer måske ikke til at skrotte ting som din DJI Osmo Mobile 3, men selv uden gimball får du den mindst rystefri video på markedet.

Samsungs video editor er tilbage og tilpasningen til 2019 er velkommen. Den er bygget ind i gallery-appen og er let at bruge – næste som en forsimplet version af Adobe Premier Rush. Den parres desuden fint med S Pen til fintuning af dine klip på tidslinjen.

Live Focus Video virker som en naturlig udvikling, eftersom vi elsker at bruge Live Focus-billeder. Sløring af baggrunden bag motiver i bevægelse kan være fedt, især hvis du isolerer et farverigt motiv op imod en sort/hvid baggrund med Color Point, eller lader dit rum fylde med støj via Glitch filter.

Men Live Focus Video er lidt for upræcist til andet end ”Hey, ser denne video ikke fed ud?”-opslag på sociale medier. Modsat Live Focus-billeder skal du ikke bruge dette, før kanterne på motivet i forgrunden er tydeligt defineret. Det er bedre end en lignende funktion på LG G8, men det siger ikke meget.

Zoom-in Audio har også et formål – det forstærker subjektet du zoomer ind på. Samsung kalder funktionen en ”boom-mikrofon”. Vi oplevede dog, at den bare gjorde alt i rummet højere, og ikke kun det vi zoomede ind på.

Batteri

Mere end en dags batterilevetid med Full HD-opløsning

Batteriet på 4,300mAh er det største i en Samsung-telefon

25W-oplader inkluderet til hurtig opladning, men kan også bruge 45W

Batterilevetiden på Samsung Galaxy Note 10 får dig igennem mere end en dag, og den oplades meget hurtigere end tidligere Samsung-telefoner. Vi havde 20 til 30% tilbage efter intenst brug takket være det store 4,300mAh-batteri. Det er i store træk det samme vi så på Galaxy S10 Plus, som havde mindre batterikapacitet, men også en mindre skærm.

Batteri til mere end en dag opnås via Samsungs strømhåndtering, som er blevet forbedret over de seneste år, ligesom QuadHD+-opløsningen ikke er slået til som standard – den er fra fabrikken sat til 1080p.

Du vil ikke bemærke forskellen på 1080o og Quad HD+ uden for VR. En anden funktion der også var slået fra som standard er Always On Display. Vi tændte det, for at kunne se klokken, beskeder og notifikationer på afstand, og det lod os sætte pris på skærmen i det daglige. Det gik ikke meget ud over batterilevetiden.

Samsung har endelig opgraderet sine Fast Charging-evner til 45W, en dramatisk forbedring fra de 15W-opladere som vi er vant til at bringe. Du får dog kun en 25W-oplader med i æsken, hvilket vi tænker er en udmærket opgradering for de fleste. VI gik fra 0% til 100% på 70 minutter med 25W-opladeren.

45W-opladeren sælges separat og lover at oplade batteriet i din Note 10 Plus på under 30 minutter, hvilket igen er en unik funktion i Plus-modellen. Vi har ikke testet dette, men det koster 50 dollars ekstra. Vi opdaterer vores anmeldelse, når vi har prøvet det af.

Trådløs opladning er også blevet forbedret til 15W, hvilket er gode nyheder, da 12W-begrænsningen på S10 ”Fast Wireless Charging 2.0” føltes langsomt. Har du allerede købt Samsung 12W Wireless Charger Pads Duo, er du nødt til at købe den nye 15W-model for at opnå den højere hastighed.

Brugerflade

Samsungs One UI-brugerflade gør det let at finde menuer på store telefoner

Dex virker uden dock – tilslut bare Note 10 Plus til en laptop via USB-C

Vi vil gerne se Mac/PC Samsung apps med Apple-lignende 'Kontinuitet'

'The new Bixby' er den samme AI har problemer med at forstå os

Samsungs software er blevet redesigned, så den folder sig logisk ud på så lang en enhed – alt er let at nå inde i menuerne og kamera-appen er bland de mest solide uden at føles kompliceret.

Den simple One-brugerflade har de fleste af navigationsmenuerne i den nedre halvdel af skærmen på Note 10 Plus, så du kan nå dem med tommelfingeren. Alt er meget velorganiseret. Desværre er det ikke tilfældet for softwaren der går ud over telefonen.

Samsung Dex kan dig nu give dock-fri dekstop-tilstand fra din telefon på en computer ved blot at tilslutte et USB-C-kabel imellem Note 10 Plus og en PC eller Mac. Der er også en ny Link til Windows-tilstand til beskeder og notifikationer på PC’er. Det ville alt sammen være godt, hvis drag-and-drop-funktionaliteten ikke var så behæftet med fejl

Det der irriterer os mest er dette: vigtige apps, herunder Samsung Notes har ikke en god desktop-variant. Hvis vi vil skrive noget ned og få det frem på en PC eller Mac, er der ikke nogen god måde at gøre det på. Samsung kommer ikke til at vinde vores gunst uden den robuste kontinuitet som Apple har imellem sine enheder.

Ja, vi klagede også over dette i S10 Plus, men en ny udgave af Samsung Notes betyder så meget mere på… Note 10 Plus.

Her er endnu en ikke-overraskelse: Bixy er, stadig Bixby. Den hører fortsat ikke hvad vi siger. Hver gang vi prøver en ny Samsung-telefon er det første den siger ”Meet the new Bixy.” Nej, hun taler stadig ikke dansk, kun engelsk, og det er samme middelmådige stemmeassistent. Hver. Gang.

Ydelse

En af de hurtigste Android-telefoner, men ikke "den hurtigste"

12GB RAM er rigeligt til Dex desktop web browsing

256GB eller 512GB intern lagerplads

MicroSD-port til udvidelse af lagerpladsen (ikke i den mindre Note)

Som du kunne forvente fra en ny Note, er 10 Plus blandt de hurtigste telefoner ude nu. Jovist, sidste års iPhone og få andre Android-telefoner er en anelse hurtigere, men det handler mest om håneret på nuværende tidspunkt.

Vi erfarede, at Samsungs 12GB RAM er mere end rigeligt til at spejle Dex desktop-tilstand og fuld browser support med mange faner åben på samme tid. Plus-versionen får flere RAM med 12GB end den normale Note med 8GB, men begge versioner er meget hurtige. Vi endte i vore tests med en GeekBench multi-core karakter på 10.849.

Både Note 10 og Note 10 Plus er enten udstyret med Snapdragon 855 eller et Exynos 9825-chipsæt, alt afhængig af regionen, og vi har testet begge. Samsung har ikke opgraderet til den mere gaming-fokuserede Snapdragon 855 Plus, som bruges i Asus ROG Phone 2, men har dog udstyret Note 10 Plus med et afkølingskammer, som bedre kan håndtere nutidens 3D-spil og hvad end der måtte komme.

Endnu en vigtig detalje, som kun ses på Plus og ikke den normale Note: Denne version beholder microSD-kortporten, så du kan udvide hukommelsen, hvis 256GB eller 512GB altså ikke er nok.

Hvem er den til?

Du ser video på din telefon

Det er normalt, at se folk kigge på Netflix, YouTube og Instagram Stories på vej til arbejde. Hvis du er en af disse, er den 6.8 tommer store skærm den ultimative måde at gøre det på, så du lettere kan ignorere alt omkring dig.

Du tager mange selfies

Note 10 Plus har det bedste selfie-kamera alene fordi det er sjovt at bruge S Pen Remote Camera Shutter og Live Focus-filtre såsom Color Point og Big Circles.

Du tager mange noter

S Pen er god til folk, som kan lide at tage håndskrevne noter eller sketches. Remote-funktionerne på S Pen er smarte, men i bund og grund er det en glimrende stylus til nedskrivning af noter.

Hvem er den ikke til?

Du vil have en telefon til en rimelig pris

Der findes telefoner til den halve pris, som kan mange af de samme tricks og har store skærme. Derfor giver Note 10 Plus ikke meget mening, hvis du har et stramt budget og ikke vil bruge S Pen eller de fem kameraer.

Du vil have en telefon, der kan håndteres med én hånd

Lige så meget som vi elsker Aura glasbagsiden, er materialet og størrelsen på Note 10 Plus ikke velegnet til klodsede typer med fedtede fingre. Den vil strække dine hænder til nye dimensioner.

Du vil have de bedst mulige billeder fra hovedkameraet

Samsung byder igen på en god kameraoplevelse fra fem linser i en robust kamera-app. Men hovedkameraet er ikke så godt som det i Pixel 3, især ikke i lav belysning.

Ikke sikker på, at du skal have Samsung Galaxy Note 10 Plus? Her er nogle alternativer

