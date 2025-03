Google Pixel 9a er på vej - her er 5 af de største opgraderinger

Hvis du har holdt dig opdateret med tekniske nyheder, vil Google Pixel 9a ikke byde på mange overraskelser, da den forud for lanceringen blev lækket i endnu flere detaljer end de fleste telefoner. Men nu er den officielt kommet, så alle specifikationer og detaljer er blevet bekræftet.

Og selv om der ikke er nogen store overraskelser, er der stadig meget at glæde sig over, for Google Pixel 9a er en opgradering af Pixel 8a på flere måder.

Hvis du er interesseret i at købe denne nye mellemklasse-mobil, kan du allerede nu tage et kig på den i Google Store. Her har den en startpris på 4.299 kroner for modellen med 128GB lagerplads. Google har ikke noget præcist tidspunkt for, hvornår telefonen kan købes, ud over at det bliver "i begyndelsen af april". Hvis du vil vide, om du skal købe den, kan du her se de 5 største opgraderinger og tage et kig på de vigtigste specifikationer.

Google Pixel 9a - Pris og tilgængelighed

Pixel 9a fås i fire farver: Peony, Iris, Porcelain og Obsidian.

Google nævner ikke en præcis salgsstart ud over at "Pixel 9a kommer i handelen i begyndelsen af april".

Pixel 9a - 128 GB: 4.299 kroner

Pixel 9a - 256 GB: 5.099 kroner

Google Pixel 9a specifikationer

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel 9a Dimensioner 154,7 x 73.3 x 8,9mm Vægt 185,9g OS Android 15 Skærm 6,3 tommer OLED, 120 Hz Chipset Google Tensor G4 RAM 8GB Lagerplads 128GB / 256GB Batteri 5.100 mAh Bageste kameraer 48MP hovedkamera, 13MP ultra-vidvinkel Frontkamera 13MP Opladning 23W med kabel, 7,5W trådløst

Ovenfor kan du se en kort oversigt over Google Pixel 9a's specifikationer, men nedenfor ser vi nærmere på de fem vigtigste måder, hvorpå den er en forbedring i forhold til Pixel 8a.

1. Et meget større batteri

(Image credit: Google)

Batterier kan nogle gange føles forsømte i moderne smartphones eller endda slanket for at give mulighed for et tyndere håndsæt, men det er ikke tilfældet her, da Google Pixel 9a har et batteri på 5.100 mAh.

Det er langt større end Pixel 8a's 4.492 mAh, og det slår også Pixel 9 og Pixel 9 Pro, som begge har 4.700 mAh. Faktisk er det endda marginalt større end batteriet på 5.060 mAh i Google Pixel 9 Pro XL.

Så det burde være en telefon med lang levetid, og Google hævder, at den har en batterilevetid på over 30 timer eller op til 100 timer, når man bruger Extreme Battery Saver-tilstand. Pixel 9a understøtter også 23W kablet opladning og 7,5W trådløs opladning, hvor det første af disse tal også er en opgradering i forhold til Pixel 8a's 18W.

2. Et smartere og mere kraftfuldt chipsæt

(Image credit: Google)

Google Pixel 9a er udstyret med Googles nyeste chipsæt - Tensor G4. Det er det samme chipsæt, som du finder i resten af Pixel 9-serien, og det er en stor opgradering af Tensor G3, som du finder i Pixel 8a.

Det er Googles hurtigste og mest effektive chipsæt til dato, og sammen med 8 GB RAM burde det give en mere jævn og smidig ydeevne, uanset om du bruger AI (mere om det nedenfor), spiller spil eller bruger apps.

Selv om den ikke har samme råstyrke som en Snapdragon 8 Elite, er det rart at se, at Google fortsætter med at sætte sine bedste chips i selv sine mellemklassetelefoner.

3. Et friskt og nyt design

(Image credit: Google)

Google Pixel 9a's design vil sandsynligvis dele vandene, men det er i hvert fald anderledes - både i forhold til Pixel 8a's udseende og - mærkeligt nok - i forhold til resten af Pixel 9-linjen.

Den har ikke det hævede kameramodul, hvor objektiverne sidder i et modul, der hæver sig op over telefonens bagside. I stedet er kameramodulet næsten forsvundet og er meget fladt. Det er et kameradesign, som Google hævder er »inspireret af naturen og vanddråber«, og det gør en stor forskel for telefonens overordnede udseende.

Pixel 9a har også en ny ridsefast 6,3« Actua-skærm med en opløsning på 1080 x 2420, en opdateringsfrekvens på 60-120 Hz og en maksimal lysstyrke på 2.700 nits, hvilket gør den 35 % mere lysstærk end Pixel 8a.

Og ridsefastheden er ikke det eneste aspekt af Pixel 9a's design, der er holdbart, da den også har en IP68-klassificering (op fra IP67 på Pixel 8a), hvilket betyder, at den er vandafvisende og støvtæt.

Og den fås i fire nuancer - Peony (pink), Iris (blå), Porcelain (hvid) og Obsidian (sort).

4. Et kamera i prisklassen

(Image credit: Google)

Google har beskrevet Pixel 9a's kamera som »det bedste sin klasse«. Selvom du måske skal vente på vores Pixel 9a-anmeldelse for at se, om det er rigtigt, så lyder det i hvert fald som en opgradering sammenlignet med Pixel 8a.

Google Pixel 9a har et dobbelt kamera med et nyt 48MP f/1.7 wide-kamera og et 13MP f/2.2 ultra-wide-kamera (med et 120-graders synsfelt). Der er også et 13MP f/2.2 frontkamera, og Pixel 9a tilbyder makrofokus for første gang på en telefon i a-serien, så du kan fange bittesmå detaljer i både fotos og videoer.

Pixel 9a kameraet drager også fordel af alle mulige AI- og beregningsfunktioner, såsom Add Me, som giver dig mulighed for at kombinere to gruppebilleder til ét, så selv fotografen kan være med, og Best Take, som blander ansigtsudtryk fra flere gruppebilleder til ét, så alle ser bedst mulige ud.

Der er også Magic Editor, som kan foretage store ændringer af dine fotos, herunder indramme dem, udvide dem for at få mere af scenen og tilføje nye detaljer - mens du med Magic Eraser kan fjerne ting, du ikke vil have med på billedet. Du får også en hel række AI-værktøjer til videoredigering om bord.

5. Et væld af AI-funktioner

(Image credit: Google)

Ud over de mange fotografifokuserede AI-funktioner på Google Pixel 9a arver den også de andre AI-værktøjer fra Pixel 9-serien.

De omfatter bl.a. Google Gemini, der er indbygget i telefonen, og som giver dig adgang til en stærk personlig assistent.

Der er også Gemini Live, som giver dig mulighed for at have mere naturlige, fritflydende samtaler med assistenten, og Circle to Search, som giver dig mulighed for at søge efter alt, hvad der er på din skærm.

Faktisk er der endda potentielt livreddende funktioner som Car Crash Detection og Theft Detection.

Og så smart som Pixel 9a er nu, kan den en dag blive endnu smartere, da Google har lovet syv år med opdateringer af operativsystemet, sikkerhedsopdateringer og Pixel Drops.