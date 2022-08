Samsung Galaxy Watch 5 byder på små, men vigtige forbedringer. Der er lagt vægt på batterilevetid og et lidt mere robust design, men de er måske også alt, hvad virksomheden behøvede for at forblive konkurrencedygtig.

Samsungs Unpacked-event gav os en række nye mobile enheder. Her har vi fået et par nye, foldbare mobiltelefoner i Z Flip 4 (opens in new tab) og Z Fold 4 (opens in new tab), nye Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab) og de nye kropsgadgets Samsung Galaxy Watch 5 og Watch 5 Pro (opens in new tab).

Watch 5 Pro er et helt nyt væsen, der ser ud til at tilbyde en mere robust premium-oplevelse end noget andet, vi har set på denne front fra Samsung før, mens Galaxy Watch 5 er det mere tilgængelige smartwatch for dem, der ikke anskaffede et Galaxy Watch 4 (opens in new tab), men som stadig er interesseret i, hvad Samsung har at byde på – eller for dem, der leder efter det bedste Android-alternativ til Apple Watch.

På overfladen ser Watch 5 ud til at være en marginal opgradering fra forgængeren fra 2021. Det kommer stadig i to størrelser og kan prale af Samsungs egen variant af den seneste version af Wear OS. Dermed kan brugerne forvente en rig oplevelse med en masse funktioner, der understøttes af både Samsung og Google.

Samsung Galaxy Watch 5: Pris og tilgængelighed

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Samsung afslørede Watch 5 sammen med sin Pro-søskende ved Unpacked-eventen, som fandt sted den 10. august.

Som med de nye Z Fold 4 og Z Flip 4-mobiler, blev Watch 5 tilgængelig for forudbestilling samme dag. Det kommer på butikshylderne den 26. august.

På trods af de førnævnte ligheder er priserne sat op over hele linjen. Det skyldes formentlig problemer med forsyningslinjerne og økonomiske faktorer, som Samsung, ligesom andre store virksomheder, ikke er immun over for.

Som med sidste års model kommer Galaxy Watch 5 i to størrelser, og begge kommer i to varianter – enten kun med Bluetooth eller også med LTE.

Samsung Galaxy Watch 5 (40mm)

Bluetooth = 2299,- kr.

Bluetooth / LTE = 2699,- kr.

Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm)

Bluetooth = 2499,- kr.

Bluetooth / LTE = 2699,- kr.

Samsung Galaxy Watch 5: Design og skærm

Den største ændring i Galaxy Watch-serien i 2022 er fraværet af en "klassisk" model.

Watch 5 Pro bringer sin helt egen æstetik, mens standardmodellen Watch 5 fortsætter det distinkte nutidige udtryk, vi blev introduceret til med 2021-modellen Watch 4. Dermed har årets model heller ikke en fysisk, roterende ramme.

Ligesom sin forgænger praler Watch 5 med rene linjer, med detaljer i børstet aluminium, der fortsætter rundt om den polerede sorte metalkasse. Urremmen kan skiftes efter din egen smag.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Den mindste 40 mm-model kommer i Graphite, Silver og Pink Gold, mens den større 44 mm-version har skiftet Pink Gold ud til fordel for Sapphire (en afdæmpet blå nuance).

Selvom årets modeller har større batterier, så begge modeller er blevet tre gram tungere, er Watch 5 ikke blevet større end forgængeren. Det er ret imponerende, selvom vægten nok er medvirkende til, at de føles lidt tungere på håndleddet.

Skærmen har samme dimensioner som på Watch 4. Det betyder 1,19" på 41-millimeteren og 1,39" på 44-millimeteren. Skærmen er en cirkulær AMOLED med altid tændt funktionalitet og en opløsning på 330 ppi, hvilket gør den lidt skarpere end skærmen på Apple Watch 7 (opens in new tab).

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Selvom opløsningen er den samme som før, og billedkvaliteten virker uændret, består den store opgradering af langt mere solidt safirglas. Samsung hævder, at dette er 60 % stærkere end glasset på Watch 4.

Watch 5 nyder også godt af IP68-certificeret beskyttelse mod indtrængning af støv og vand. Det er vandtæt til et tryk på 5 atmosfærer og har MIL-STD-810H standarden. Den modstår hårde stød og at blive tabt på jorden, ekstreme temperaturforhold og meget mere.

Samsung Galaxy Watch 5: Software og træning

Samsung Galaxy Watch 4 markerede en afgørende milepæl i virksomhedens profil, når det kommer til bærbare gadgets. Samsung lagde de deres gamle Tizen OS på hylden i forbindelse med et nyt samarbejde med Google. Så blev der i stedet udviklet en ny version af deres gamle Wear OS-platform.

Selvom Wear OS 3 stadig kæmper med at få fodfæste på det bredere smartwatchmarked, er Watch 4 og Watch 5 førende. Ganske vist er Google-softwaren krydret med Samsung-eksklusiv æstetik og funktionalitet i One UI Watch.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Ved lanceringen kører Watch 5 One UI Watch 4.5 (ovenpå Wear OS 3.5). Dette blev introduceret i juli med tilføjelser såsom en forbedret skriveoplevelse og lettere adgang til dine yndlingsurskiver.

Når det kommer til softwaren, og især som den fremstår på Watch 5, har Samsung fokuseret på at udvide urets sundheds- og fitnessfunktioner. Især søvnsporing har fået stor opmærksomhed.

Det nye søvnsporingssystem inkluderer mere dybdegående vejledning og lover også at tilbyde bedre statistik. Det går så langt som at opsætte et månedslangt søvnskema for at kunne give dig bedre søvnkvalitet.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

SmartThings-integrationen parrer også din søvncyklus med dit tilsluttede smarte hjem. Således kan lyset dæmpes eller slukkes, og andre IoT-enheder vil afholde sig fra at lave en eneste lyd, når Watch 5 registrerer, at du er ved at falde i søvn.

En anden funktion, vi lærte at kende for første gang på Watch 4, var Samsungs BioActive Sensor (som faktisk er en række forskellige sensorer). Vi får de samme funktioner på det nye Watch 5, herunder den nævnte søvnsporing, foruden måling af puls og iltmætning i blodet. Du får også en EKG-måling og beregning af kropssammensætning.

Samsung Galaxy Watch 5 ydelse og batteri

Samsungs smartwatches bliver sjældent kritiseret for dårlig ydeevne, og sidste års Watch 4 fik en mærkbart kraftigere processorchip i form af virksomhedens egen 5nm Exynos W920. Dette gjorde smartwatchet til et endnu bedre køb, med fremtidssikret og bedre energieffektivitet.

Galaxy Watch 5 kører på det samme silicium, parret med 1,5 GB RAM og 16 GB lagerplads (til apps og medier). Vi fandt ydelsen solid i vores korte møde med uret, og det skulle glæde og gavne brugerne i lang tid.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Jo kraftigere smartwatchet er, jo tungere belastningen på batteriet. Med en kapacitetsforøgelse på kun 13 % skulle Watch 5 stadig tilbyde en længere batterilevetid end forgængeren. De 40 millimeter er blevet boostet fra 247 mAh til 284 mAh, mens den større 44 mm model har øget sin kapacitet fra 361 mAh til 410 mAh.

En ny oplader med USB-C-forbindelse vil også sikre, at Watch 5 oplader hurtigere.

Tidlig vurdering

Selvom springet fra Watch 4 til Watch 5 ikke ser så stort ud ved første øjekast, ser det ud til, at Samsung har rettet op på de vigtigste svagheder ved forgængeren, hvilket giver dem mulighed for at skabe en mere komplet oplevelse og et mere konkurrencedygtigt alternativ til modeller som f.eks. Apple Watch.

Selvom noget af den nye funktionalitet formentlig vil sive ned til brugere af Watch 4 og ældre modeller, kan Samsungs beslutning om at koble sin seneste kropsgadget til smart-hjem (opens in new tab) automation virke indlysende, men det er noget, som konkurrentene stadig mangler at udnytte.

Det er først i vores fulde test, at vi vil finde ud af, i hvilket omfang forbedringerne og innovationerne i Galaxy Watch 5 er nyttige. Følg med her - vi opdaterer artiklen, når vi er klar med vofes endelige bedømmelse!