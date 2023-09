iPhone 15 Ultra: Nyheder, lækager, udgivelsesdato og alt, hvad vi ved indtil videre

Apples iPhone 15 Pro Max kommer måske til at hedde iPhone 15 Ultra i stedet - her er alt, hvad vi ved om telefonen indtil videre.

Senaste läckorna - Kan have en ramme af titanium - Forventes at have en A17-chip, periskopkameraer og supertynde rammer - A17-chippen kan overgå A16 med 20 %. - Forventes at bruge USB-C - Der gik rygter om Solid State-knapper, men de ser ikke længere sandsynlige ud.

Lanceringen af Apples nye iPhone 15-serie sker om mindre end en uge, og iPhone 15, iPhone 15 Plus og iPhone 15 Pro vil højst sandsynligt ryste op i vores rangliste over de bedste iPhone-modeller, der kan købes lige nu.

Hvad der er mindre klart er, om disse tre enheder får følgeskab af en iPhone 15 Pro Max eller en iPhone 15 Ultra. Oprindeligt gik der rygter om, at Apple ville ændre sin strategi en smule i 2023 ved at lancere en enhed med et helt nyt navn. Siden da har analytikere forudsagt, at vi bliver nødt til at vente til iPhone 16 for at se en Ultra-model. Men de seneste rygter tyder på, at en iPhone 15 Ultra måske alligevel stadig er på vej til en lancering i 2023.

Under alle omstændigheder, hvis og når den kommer, vil Apples første Ultra iPhone ikke være det første Apple-produkt, der bruger "Ultra"-navnet. Virksomheden lancerede for nylig en ekstrem version af deres smartwatch - spækket med funktioner - kaldet Apple Watch Ultra, og det er sandsynligt, at den første iPhone Ultra vil tilbyde mere end bare en større skærm og et større batteri. Nedenfor har vi samlet alle de seneste nyheder og lækager om iPhone 15 Ultra.

Senaste nytt Den officielle dato for dette års iPhone-lancering er endelig blevet bekræftet af Apple selv, da invitationer til et event den 12. september 2023 kl. 19:00 er blevet sendt ud.

iPhone 15 Ultra: Fakta

Hvad er det for noget? Den største og bedste af Apples iPhones i 2023.

Den største og bedste af Apples iPhones i 2023. Hvornår bliver den udgivet? 12. september 2023, kl. 19:00

12. september 2023, kl. 19:00 Hvad kommer den til at koste? Sandsynligvis mere end iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Ultra: Lanceringsdato

12 september 2023, klokken 19:00

Apple-events finder normalt sted i den første eller anden uge af september. Virksomheden kan godt lide at annoncere en tirsdag eller onsdag, og så gå live med forudbestillinger om fredagen. Mobilerne kommer normalt i butikkerne den følgende fredag.

Vi har tidligere spekuleret i, at dette års iPhone 15-serie sandsynligvis ville blive afsløret den 5. eller 12. september, muligvis den 6. eller 13. september. Men nu har vi endelig fået den officielle dato bekræftet.

Apple lancerer sin nye iPhone 15 Ultra den 12. september 2023, kl. 19.00 dansk tid. Det står klart, efter at invitationer til et event er blevet sendt ud til pressen, og du kan se et billede af invitationen nedenfor. Ved lanceringen håber vi også at se nye smartwatches fra Apple, højst sandsynligt Watch 9, men muligvis også Ultra Watch 2.

Det forudsætter selvfølgelig, at der kommer en iPhone 15 Ultra, men et læk tyder på, at vi ikke kommer til at se den første iPhone Ultra-model før 2024 - hvilket betyder, at den sandsynligvis lanceres i september 2024 som iPhone 16 Ultra.

Sådan ser invitationen til dette års iPhone 15-lancering ud. (Image credit: Apple)

iPhone 15 Ultra: Pris

Sandsynligvis over 10.000 kroner

Sidste års iPhone 14 Pro Max er Apples dyreste iPhone nogensinde. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De tidlige lækager om, hvordan Apple vil prissætte iPhone 15 Ultra, er sigende: Apple kunne sælge Ultra-telefonen for 1.199 dollars. Det ville placere telefonen på samme prisniveau som Samsungs nuværende "Ultra"-enhed, Galaxy S23 Ultra. Den telefon koster fra 10.999 kroner i Danmark. Et nyere læk tyder dog på, at iPhone 15 Ultra kan blive endnu dyrere, nemlig 1.299 dollars, altså muligvis omkring 1.000 dollars dyrere end Samsungs toptelefon. Selv om 1.299 kr. bliver til knap 9.000 danske kroner, så ryger der jo altid noget ekstra på de danske priser. Så vi forventer at Apple iPhone Ultra vil få en pris, der begynder over 10.000 kr.

Forhåbentlig kommer prisstigningen også med flere grunde til at købe. Den nuværende iPhone 14 Pro Max giver dig en større skærm og et større batteri end den almindelige 14 Pro, men det er også det hele. Det er en god bonus, du får for prisforskellen, men hvis Apple vil presse prisen endnu højere op, er de nødt til at tilbyde flere funktioner og bedre hardware for at retfærdiggøre prisen.

Heldigvis hævder en kilde, at startkapaciteten vil være 256 GB, hvilket er dobbelt så meget som de nuværende modeller, så det ville på en eller anden måde retfærdiggøre prisen.

iPhone 15 Ultra: Navnet

Vi har efterhånden hørt en del om den ventede iPhone 15-serie, og rygterne dukkede op allerede før lanceringen af iPhone 14-serien. Men det er først for nylig, at nyheden om en mere avanceret model i form af Apple iPhone 15 Ultra er begyndt at dukke op.

Mark Gurman fra Bloomberg nævnte lige efter lanceringen af 14-serien, at en Ultra-model var på vej, og det var det første, vi hørte om dette mulige nye navn.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2September 9, 2022 See more

Siden da er navnet dukket op flere gange, men nyere lækager indikerer (for det meste), at hvis der faktisk kommer en iPhone Ultra-model, vil den først blive lanceret i 2024 som iPhone 16 Ultra.

En kendt lækage har dog for nylig forudsagt, at en iPhone 15 Ultra stadig kunne udkomme i 2023, så vi er spændte på at se, hvad Apple har at byde på i september.

iPhone 15 Ultra: Design og skærm

iPhone 14 Pro Max er Apples nuværende flagskib. (Image credit: Shutterstock / mokjc)

Uofficielle gengivelser af iPhone 15 Pro Max er dukket op på nettet, og der ser ikke ud til at være mange ændringer i forhold til iPhone 14 Pro Max, når det gælder telefonens design: Der er en USB-C-port og et lidt lavere kameramodul, og kanterne på kabinettet ser lidt mere afrundede ud. Der kan dog komme flere ændringer til den første iPhone Ultra-model.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSuFebruary 25, 2023 See more

Vi har også set en lækket video af skærmglasset til tre af iPhone 15-modellerne, og den største, der er vist der, troede vi oprindeligt var Ultra-modellen. Den har en Dynamic Island, som man kunne forvente, sammen med tynde rammer, der er let afrundede. Vi har også hørt, at iPhone Ultra måske kun kommer i én farve - den samme sølvfarve som Apple Watch Ultra.

Derudover har vi hørt, at iPhone 15 Ultra kan være lavet af titanium, som normalt er mere holdbart og lettere end det rustfri stål, som iPhone 14 Pro Max er lavet af. Denne påstand kommer fra et tweet fra leakeren LeaksApplePro, som ikke er en af de største leakere, men som tidligere har haft ret i sine påstande.

En anden kilde har senere bakket det op, så det kan meget vel være sandt. Denne anden kilde sagde også, at siderne på iPhone 15 Pro også vil være lidt anderledes, da de vil bøje ind over telefonens bagside i stedet for at være i en ret vinkel. Selvom kilden henviser til 15 Pro-modellen, er der en god chance for, at Ultra-modellen kan have et lignende design.

Et lækket foto af det, der ser ud til at være undersiden af iPhone 15 Pro. (Image credit: @URedditor)

Et bevis på en kommende designændring er det lækkede iPhone 15 Pro-billede ovenfor, som angiveligt viser en iPhone 15 Pro med sider i børstet metal, som sandsynligvis er titanium, og med mere afrundede kanter end de nuværende modeller. Så selv om det er en anden telefon, kan de samme designændringer meget vel også komme til iPhone 15 Ultra.

Dette billede viser også en USB-C-port, hvilket bekræfter påstandene om, at vi vil se en sådan port på de kommende iPhone-modeller.

Et andet rygte går på, at iPhone 15 Pro og iPhone Ultra vil få tyndere kanter end deres forgængere, og at alle modellerne i serien vil have afrundede kanter.

Også på designfronten var der rygter om, at iPhone 15 Pro Max kunne få solid-state volumen- og power-knapper. Lækager har antydet, at disse knapper ville bruge vibrationer til at simulere følelsen af tryk, selvom de faktisk ikke bevæger sig (ligesom den haptiske hjemknap fra iPhone 7), men analytikerne Jeff Pu og Ming-Chi Kuo er tilsyneladende uenige i disse påstande.

Ifølge Pu har Apple brug for mere tid til at udvikle de haptiske motorer, der er nødvendige for at drive disse nye knapper, mens Kuo tilføjer, at "det vil forenkle udviklings- og testprocessen," at fjerne dem fra iPhone 15 Pro Max (og iPhone 15 Pro).

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgkApril 12, 2023 See more

Ud over de haptiske motorer, som Pu nævner, har en anden leaker tidligere hævdet, at en dedikeret mikroprocessor kunne understøtte iPhone Ultras solid-state-knapper, så de kan registrere berøringer, selv når enheden er slukket. Den pågældende mikroprocessor erstatter angiveligt Super Low Energy Mode, som i øjeblikket bruges i iPhone 14 Pro, og som gør det muligt for apps som Find My og Apple Pay at fungere næsten helt uden strøm.

Med andre ord: Solid state-strømknapper er komplekse ting - men vi vil forhåbentlig se dem introduceret i 2024 med iPhone 16 Pro og iPhone 16 Ultra, hvis det ikke dukker op til dette års iPhone 15-serie.

Interessant nok mener Twitter-leakeren @analyst94z, at Apple stadig holder fast i sin oprindelige plan om at introducere solid-state (eller kapacitive) knapper på dette års premium iPhones. "Jeg skal nok sige til, hvis/når jeg hører nyt om de kapacitive knapper," forklarer kilden i et tweet, "men lige nu forstår jeg ikke, hvorfor så mange lækager er enige om, at de er forsinket til 2024. Apple er på rette spor, i hvert fald i kerneudviklingen, så en større designændring er nært forestående."

Så på nuværende tidspunkt er det svært at vide, hvilken lækage man skal stole på, når det gælder introduktionen af kapacitive knapper på iPhone 15 Pro, men vi stoler nok mere på Pu og Kuo på grund af deres track record med iPhone-rygter.

Image 1 of 3 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

Faktisk ser de seneste uofficielle iPhone 15 Ultra-billeder, som er dukket op i en lækage, ud til at bekræfte Pus og Kuos påstande, med CAD-design, som 9to5Mac har fået fat i (se ovenfor), og som viser en iPhone 15 Ultra-model uden solid-state volumen- og power-knapper. Interessant nok ser mobilen ud til at få en Apple Watch Ultra-agtig actionknap sammen med et større kameramodul end iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Ultra: Tidligere nyheder og lækager

Vi har allerede hørt meget om den ventede iPhone 15-serie, og de første rygter dukkede op allerede før lanceringen af iPhone 14-serien. Men det var først for nylig, at nyheden om en mere avanceret Apple iPhone 15 Ultra begyndte at dukke op. Lige efter lanceringen af 14-serien nævnte Mark Gurman fra Bloomberg, at der var en Ultra på vej, og det var det første, vi hørte om denne nye mulige model.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2September 9, 2022 See more

Samsungs Galaxy S22 Ultra er et skridt foran mange andre telefoner, og en af de største forbedringer er tilføjelsen af et telezoomobjektiv i periskopstil. Lækager tyder på, at Apple måske også vil bruge en periskop-zoom på iPhone 15 Ultra. En sådan linse fylder mere, så det ville have givet mening at inkludere den på den større mobil sammenlignet med den mindre iPhone 15 Pro-model.

En anden kameraopgradering til iPhone 15 Ultra kunne være en ny Sony-sensor, som angiveligt fanger mere lys og er bedre til at undgå over- eller undereksponering af billeder end de nuværende mobilkameraer, selv i vanskelige scener, hvor lyset i forgrunden er meget forskelligt fra baggrunden.

Faktisk går der rygter om, at denne IMX903-sensor måler 1/1,14 tommer, hvilket betyder, at iPhone 15 Ultra kan komme med den største kamerasensor, der nogensinde er brugt i en iPhone.

The specifications of IMX903 for iPhone 15PM are close to 1 "That's for sure.I'm looking forward to Apple joining the 1 "club.April 23, 2023 See more

Vi har også hørt, at iPhone 15 Ultra kan have et telekamera med variabel zoom, som det rygtes, at Samsung Galaxy S24 Ultra har. Kameraer med variabel optisk zoom er utroligt sjældne blandt nutidens mobiltelefoner. Sidste års fantastiske Sony Xperia 1 IV har et, men det kan kun zoome mellem 3,5x og 5,2x, så hvis både Samsung og Apple kan tilføje variable zoomlinser (med bedre rækkevidde) til deres respektive kommende flagskibe, kan vores topliste over de bedste kameratelefoner blive ændret betydeligt.

Vil iPhone 15 Ultra byde på nogen forbedringer af kameraet? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi har også hørt, at iPhone 15 Ultra kan få et selfie-kamera med to linser. Den samme kilde siger også, at den kun kommer i én farve - den samme sølvfarve som Apple Watch Ultra.

I øvrigt har en kendt kilde hævdet, at Pro-modellerne i iPhone 15-serien (formentlig inklusive iPhone 15 Ultra) vil få en USB-C-port med understøttelse af dataoverførselshastigheder på op til enten 20 Gbps eller 40 Gbps, hvilket er et skridt op fra kun 480 Mbps på de nuværende iPhones. Vi har hørt lignende påstande fra flere kilder nu. Vi forventer også Wi-Fi 6E-understøttelse på iPhone 15 Ultra.

Mobiltelefonen vil selvfølgelig også være virkelig kraftfuld. Forvent et A17 Bionic-chipsæt i iPhone 15 Ultra, som en kilde hævder kan være meget mere effektivt end A16 Bionic-chippen, der bruges til iPhone 14 Pro-serien, hvilket igen kan føre til bedre batterilevetid.

Selvom iPhone 15 Ultra bruger den samme processor som sin Pro-model, rygtes den at være endnu kraftigere end iPhone 15 Pro, og en kilde hævder, at softwaren på førstnævnte ikke vil begrænse telefonen så meget som på Pro-modellen. Den eneste reelle grund til, at softwaren skulle begrænse ydeevnen, er for at forhindre telefonen i at overophede, så det tyder også på, at iPhone 15 Ultra får et bedre kølesystem.

Derudover har vi også hørt, at iPhone 15 Ultra kan være lavet af titanium, som normalt er stærkere og lettere end det rustfri stål, der bruges i iPhone 14 Pro Max. Denne påstand kommer fra et tweet fra lækagen LeaksApplePro, som ikke er en af de største lækager, men som tidligere har haft ret i sine påstande.

Nu har en anden kilde også bakket op om det, så det kan meget vel være sandt. Denne anden kilde har tilføjet, at siderne på iPhone 15 Pro også vil have en lidt anden form, der buer ind mod bagsiden af telefonen i stedet for at være i en ret vinkel.